Công an tỉnh Hưng Yên thông tin đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ giả vờ đặt xe đi Hà Nội rồi đưa tài xế đến gầm cầu đe dọa, cướp tiền và điện thoại iPhone.

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng xử lý theo quy định pháp luật.

Qua xác minh ban đầu xác định, khoảng 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành Công (sinh năm 1999), nơi thường trú tại: thôn Tăng bổng, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên đang ở nhà thì có một số lạ gọi điện thoại đặt xe đi hà nội.

Trên đường đi Công được nam thanh niên đó gửi định vị đến ngã tư nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng thuộc khu vực tổ 01 Lê Hồng Phong, phường Thái Bình để đón. Sau khi nam thanh niên lên xe và yêu cầu Công di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập thuộc khu vực phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên để đón 2 nam thanh niên khác. Tại đây, các đối tượng đe dọa, yêu cầu Công xuống xe và chiếm đoạt 2.000.000 đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đến khoảng 21h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường Thái Bình đã truy bắt được 2 đối tượng là Lại Đức Côn (sinh năm 1996), trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên và Cao Văn Đoàn (sinh năm 2000), trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên là người có liên quan đến vụ việc cướp cắp tài sản trên.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, tài liệu; tiếp tục xác minh, truy bắt 01 đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên