1 tháng sau khi California Fitness & Yoga Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa, mặt bằng tại Somerset West Point đã có thương hiệu mới công bố kế hoạch khai trương. Trong khi đó, nhiều cơ sở khác của chuỗi tiếp tục dừng hoạt động.

Cơ sở cũ California Fitness Tây Hồ nay đã được thương hiệu mới ZONE 2 thuê lại.

Chia sẻ với chúng tôi, ZONE 2 Training & Wellness cho biết sẽ ra mắt hai cơ sở đầu tiên tại Hà Nội. Trong đó có một cơ sở tại Somerset West Point, số 2 Tây Hồ (Hà Nội). Đơn vị cho biết đây cũng là địa điểm cũ của một phòng tập California Fitness & Yoga.

Tuy nhiên, ZONE 2 Training & Wellness khẳng định là thương hiệu được đầu tư mới hoàn toàn, hoạt động độc lập và không liên quan đến California Fitness.

Như vậy, sau 1 tháng California Fitness & Yoga Tây Hồ đóng cửa (cuối tháng 10), địa điểm này đã có thương hiệu mới tiếp quản.

Cũng tại Hà Nội, ngày 25/11, CTCP Thiết bị (Machinco1), đơn vị sở hữu tòa nhà Mac Plaza tại số 10 Trần Phú, phường Hà Đông, đã gửi thông báo đến hội viên California Fitness tại trung tâm thương mại này.

Theo Machinco1, tòa nhà đã chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với gian hàng California từ ngày 1/11/2026, đồng thời triển khai thủ tục thanh lý và hoàn trả mặt bằng.

Đơn vị đề nghị những khách hàng còn đồ đạc, tư trang trong tủ cá nhân tại phòng tập liên hệ ban quản lý để cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyển cho gian hàng xử lý. Hạn cuối tiếp nhận thông tin là ngày 30/11.

Trước đó, California Fitness & Yoga thông báo mở cửa trở lại câu lạc bộ Pegasus Plaza Biên Hòa (Đồng Nai) từ ngày 5/11, sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Đây cũng là cơ sở duy nhất của thương hiệu còn hoạt động trong nửa đầu tháng 11. Một số hội viên cho biết họ vẫn đến tập bình thường và được cung cấp đầy đủ khăn, nước.

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất, địa điểm này hiện được Google Maps hiển thị ở trạng thái “tạm thời đóng cửa”. Fanpage cũng không còn truy cập được. Như vậy, California Fitness & Yoga không còn cơ sở nào trên thị trường Việt Nam.

Không chỉ hệ thống phòng tập, các kênh thông tin chính thức của thương hiệu cũng có dấu hiệu gián đoạn. Website Cali.vn hiện không thể truy cập, trong khi fanpage California Fitness & Yoga Centers Vietnam đã ngừng cập nhật từ ngày 19/11.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2007, đến năm 2025, California Fitness & Yoga có khoảng 35 cơ sở.

Tuy nhiên, từ năm 2026, các cơ sở của chuỗi lần lượt đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Các dịch vụ dành cho hội viên VIP cũng bị cắt giảm.

Doanh nghiệp còn đối mặt với các vấn đề về tài chính và nghĩa vụ với người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, tính đến cuối tháng 10/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California có hai khoản chậm đóng BHXH. Cụ thể, khoản 10,2 tỷ đồng chậm đóng 8 tháng, liên quan đến 319 người lao động; khoản còn lại hơn 1,7 tỷ đồng chậm đóng 9 tháng, liên quan đến 48 người.

Ngoài ra, theo danh sách do cơ quan thuế TP HCM công bố, doanh nghiệp còn nợ hơn 4,35 tỷ đồng tiền thuế tính đến kỳ tháng 9/2026. Nhiều nhân viên và huấn luyện viên cá nhân cũng từng phản ánh tình trạng chậm thanh toán lương, hoa hồng kéo dài nhiều tháng.