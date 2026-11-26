Chỉ trong một buổi chiều, hàng chục gia đình ở Tây Ninh vỡ òa khi cùng trúng số tiền tỷ, trong đó có xóm nhận tới 16 tờ vé số giải đặc biệt và 64 tờ giải phụ đặc biệt.

Theo báo Dân Trí thông tin, ngày 26/11, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều người tại khu dân cư ở xã Bến Cầu (Tây Ninh) trúng 16 tờ vé số giải đặc biệt và hàng chục tờ vé số giải phụ đặc biệt.

Qua xác minh, những người được “thần tài gõ cửa” trước Tết ở xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lô vé số gồm 16 tờ trúng giải đặc biệt vào ngày 25/11 với dãy số 279577, thuộc Xổ số kiến thiết TP Đồng Nai.

Nhiều gia đình trong đó phần lớn là nông dân ở Bến Cần và Gò Dầu trúng số tiền tỷ (Ảnh: Minh Huy/VOV)

VOV cũng thông tin, lô vé này do ông Mười Hoàng, người bán vé số dạo lâu năm, lấy từ đại lý rồi mang đi bán tại khu vực xã Bến Cầu và phường Gò Dầu (trước đây thuộc huyện Bến Cầu và Gò Dầu, Tây Ninh cũ).

Riêng tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, người dân trúng tổng cộng 80 tờ vé số, gồm 16 tờ giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải và 64 tờ giải phụ đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

Trong khi đó, tại phường Gò Dầu, nhiều người cũng may mắn trúng tổng cộng 80 tờ vé giải phụ đặc biệt.

Niềm vui của nhiều gia đình nông dân trúng số rộn ràng khắp xã Bến Cầu, Tây Ninh (Ảnh: Minh Huy/VOV)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hà Tô Phương Lan (SN 1979), chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền (Tây Ninh) cho biết, sau khi nhận tin các vé số trúng giải do đại lý cung cấp, bà và nhân viên đã lái ô tô, mang theo hàng chục tỷ đồng tiền mặt đến xã Bến Cầu để đổi thưởng trực tiếp tại nhà cho mọi người.

Theo bà Lan, chiều tối ngày 25/11, cả xóm ở xã Bến Cầu ngập tràn niềm vui vì đa số gia đình nào cũng trúng giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt. Niềm vui nhân đôi khi trúng vào thời điểm gần Tết Nguyên đán.

“Mỗi năm, khi có bà con trúng số, tôi đều trực tiếp đi đổi thưởng. Có những người khó khăn trúng số, tôi cũng rất vui và chúc mừng họ”, chủ đại lý vé số chia sẻ.