Mâu thuẫn trong lúc dừng trả khách trên đường Đỗ Mười (TPHCM), nam phụ xe 21 tuổi và tài xế taxi xảy ra đánh nhau. Vụ việc khiến nam phụ xe bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngày 26/11, Công an phường Linh Xuân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM điều tra vụ nam phụ xe bị đánh tử vong tại điểm đón, trả khách tuyến cố định trên đường Đỗ Mười.

Trước đó, khoảng 4h ngày 25/11, xe khách H.T. dừng tại khu vực trên để trả khách. Tại đây, anh N.M.T. (SN 2005), phụ xe của nhà xe H.T.. xảy ra mâu thuẫn với ông Tâm (SN 1985, là tài xế taxi).

Hiện trường sự việc được ghi lại (Ảnh: CACC)

Sau khi lời qua tiếng lại, 2 bên lao vào đánh nhau. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh vào can ngăn. Sau đó, ông Tâm rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến anh N.M.T. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc và đưa ông Tâm về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, ông Tâm khai nhận, trong lúc phụ xe xuống lấy hàng, hai bên xảy ra va chạm khiến ông bức xúc, dẫn đến cự cãi rồi xô xát. Ông Tâm thừa nhận dùng tay đánh nạn nhân.