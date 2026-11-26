Gần 60 tuổi mới tập livestream bán đầm, ông Sĩ từng lúng túng khi 5-6 khách cùng chốt đơn, phải nhờ những người trẻ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác.

Từ bỡ ngỡ đến những phiên live trăm đơn

Ở một sạp hàng bán đầm dạ hội tại chợ Từ Đức (Thủ Đức, TP.HCM), ông Trần Quang Sĩ vốn quen với cảnh đứng bán hàng, trò chuyện và tư vấn trực tiếp cho khách. Nhưng từ khi thử livestream, ông có thêm một cách bán hàng mới, cũng đồng thời có thêm không ít việc phải học.

Ông chú với mái tóc điểm "kim tuyến" khá nổi bật thường nhiệt tình giới thiệu từng mẫu đầm trước camera. Khách vào xem, người hỏi giá, người xin tư vấn, người đặt mua. Không khí buổi livestream khá rôm rả, chỉ có điều đến khâu ghi nhận đơn hàng thì ông Sĩ bắt đầu lúng túng.

"Ban đầu, việc tạo đơn đối với tôi rất khó. Thao tác này có thể dễ với các bạn trẻ, nhưng tôi cũng gần sáu chục rồi, thường nói trước quên sau nên chưa thể làm được ngay. Người ta thấy thương chú lớn tuổi bán hàng nên mua ủng hộ, mà 5-6 người cùng mua tôi cũng không biết sao để chốt", ông Sĩ vui vẻ kể.

Ông Trần Quang Sĩ nhiệt tình giới thiệu từng mẫu đầm trong buổi livestream tại chợ Từ Đức (Ảnh: J.T)

Bán hàng trực tiếp đã quen, còn việc nhận diện ai là người đặt hàng, nhắn tin xác nhận, nhập thông tin người mua rồi tạo đơn vận chuyển lại là chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần nhầm một chút, đơn hàng có thể được gửi sai người.

Thấy ông Sĩ gặp khó, nhóm nhân viên trẻ tại Thủ Đức bắt đầu hướng dẫn chú từng bước, từ cách sử dụng phần mềm chốt đơn đến thao tác tạo đơn trên ứng dụng vận chuyển.

Có những tình huống chính người hướng dẫn cũng chưa biết cách giải quyết. Tất Gia Vinh, nhân viên kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express, từng gặp khó khi tìm cách phân biệt những khách hàng cùng đặt mua trong một phiên livestream. Thay vì tự đưa ra hướng dẫn khi chưa chắc chắn, Vinh tìm đến một số cửa hàng đã có kinh nghiệm bán hàng trực tuyến để hỏi cách họ xử lý, sau đó về hướng dẫn lại cho ông Sĩ.

Cứ thế, người bán học cách sử dụng điện thoại, còn người hỗ trợ cũng phải tìm hiểu thêm về cách thức bán hàng của khách. Có những việc tưởng đơn giản với người trẻ nhưng lại cần được chỉ dẫn nhiều lần với một tiểu thương đã quen buôn bán theo cách truyền thống.

Khoảng một tháng sau, ông Sĩ đã quen hơn với việc tạo đơn. Chú còn tuyển thêm nhân sự và hướng dẫn lại cho những người mới, thay vì phải tự mình xoay xở tất cả các khâu như trước.

Từ một người từng bối rối khi có 5-6 khách cùng đặt hàng, ông chú bán đầm giờ đã có thể duyên dáng chốt cả chục, thậm chí cả trăm chiếc đầm trong những phiên livestream đông khách.

“Cứ đi rồi có đường”

Với nhiều tiểu thương ở chợ truyền thống, việc bán hàng qua mạng không chỉ đơn giản là mở điện thoại rồi livestream. Sau khi giới thiệu sản phẩm còn có hàng loạt công việc phải làm như xác nhận khách mua, ghi thông tin, đóng gói và gửi hàng. Người trẻ có thể nhanh chóng làm quen, nhưng với những người chưa từng tiếp xúc nhiều với công nghệ, mỗi thao tác mới đều cần thời gian để học.

Ông Sĩ cũng từng như vậy. May mắn là trong lúc loay hoay, chú có những người trẻ sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ khi cần. Theo anh Tiêu Hữu Nghi, trưởng nhóm kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express tại Thủ Đức, từ đầu năm 2026, đội ngũ đã chủ động tìm đến những tiểu thương muốn mở rộng việc kinh doanh qua mạng xã hội, nhất là livestream.

Công việc hỗ trợ đôi khi không dừng lại ở những buổi hướng dẫn ban đầu. Khi khách bán hàng vào buổi tối hoặc có đơn cần xử lý gấp, nhân viên cũng linh hoạt phối hợp lấy hàng, hỗ trợ xử lý. Có những hôm, họ vẫn nhận được yêu cầu hỗ trợ lúc 11-12 giờ đêm.

(Ảnh: J.T)

Từ một tiểu thương quen bán hàng tại sạp, ông Sĩ bắt đầu làm quen với việc kinh doanh qua livestream nhờ sự giúp đỡ của các bạn trẻ (Ảnh: J.T)

Sau một thời gian, ông Sĩ đã gửi toàn bộ đơn hàng qua J&T Express và có đội ngũ riêng hỗ trợ các phiên livestream. Nhưng với chú, điều đáng quý hơn cả có lẽ là việc bản thân đã làm quen được với những thứ trước đây từng nghĩ rất khó.

Ông chia sẻ: "Mình muốn làm gương cho con cháu rằng dù tuổi đã lớn, mình vẫn có thể học hỏi, ứng dụng công nghệ để thay đổi. Hy vọng câu chuyện của mình cũng truyền động lực cho các tiểu thương khác, cứ mạnh dạn tìm cách, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ có đường đi" .

Ở tuổi gần 60, ông Sĩ vẫn muốn thử những điều mới, không muốn vì mình lớn tuổi mà đứng ngoài những thay đổi đang diễn ra. Chú cũng mong những người cùng nghề đừng quá e ngại khi nghĩ đến chuyện bán hàng trên mạng.

"Cứ đi rồi có đường, tôi muốn các anh chị em tiểu thương khác cũng mạnh dạn", ông Sĩ nhắn nhủ.

Có thể với người này, bắt đầu bán hàng trực tuyến là chuyện rất bình thường. Nhưng với một tiểu thương đã nhiều năm quen đứng ở sạp chợ như ông Sĩ, đó lại là cả một quá trình học hỏi. Những lần loay hoay với chiếc điện thoại, những đơn hàng đầu tiên đến khi tự tin chốt hàng trăm chiếc đầm trong một phiên live, người đàn ông đã tự tìm được cách để tiếp tục công việc, sinh kế và đam mê của mình.

Câu chuyện của các tiểu thương không phải một cuộc chuyển đổi được chuẩn bị bài bản từ đầu. Đó là hành trình cả người bán lẫn người hỗ trợ cùng học, cùng thử. Đôi khi, con đường mới không hiện ra ngay khi bắt đầu.

“Nhưng cứ bước đi, cứ thử và có người đồng hành, rồi chúng ta có thể tìm thấy cách để tiếp tục”, ông Sĩ chia sẻ.