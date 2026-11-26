Trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ năm liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ sáu liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không cao hơn 19.056 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/kg, đồng thời không chi quỹ.

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm và lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.

Giá xăng dầu giảm lần thứ năm liên tiếp từ chiều nay 26/11. (Ảnh: Minh Đức).

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29/11/2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11 và kỳ điều hành ngày 26/11 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 9,362 USD/thùng); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng); 136,638 USD/thùng dầu diesel (giảm 12,092 USD/thùng); 532,640 USD/tấn dầu mazut (giảm 51,832 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 26/11/2026).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.716 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.056 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.113 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.965 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.