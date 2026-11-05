Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng E5 giảm hơn 2.300 đồng/lít

Tại kỳ điều hành chiều 5/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Giá xăng E5 giảm 2.305 đồng/lít, còn 20.898 đồng/lít; giá xăng E10 giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh chiều 5/11

Chiều 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước, bảo đảm phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 700 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).