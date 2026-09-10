Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Từ 15h ngày 10/9, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong đó xăng tăng gần 1.500-1.800 đồng/lít. Đợt điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới neo ở mức cao do lo ngại nguồn cung Trung Đông bị gián đoạn.

Chiều 10/9, Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới.

Theo đó, từ 15h, giá xăng E5RON92 tăng 1.758 đồng/lít, lên mức 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III tăng 1.465 đồng/lít lên mức 24.239 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng giá. Dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, lên không cao hơn 28.485 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, lên tối đa 18.157 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu mazut.

Riêng với xăng sinh học, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 500 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel và dầu mazut không chi sử dụng quỹ.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, giá cơ sở trong kỳ này tăng mạnh so với kỳ công bố trước đó. Giá cơ sở xăng E5RON92 tăng 7,82%; xăng E10RON95-III tăng 6,29%; dầu diesel tăng 2,67% và dầu mazut tăng 2,93%.

Giá xăng tăng mạnh từ 15h chiều 10/9.

Trong kỳ tính giá từ ngày 3-9/9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo xu hướng tăng. Bình quân giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 ở mức khoảng 127,9 USD/thùng, RON95 khoảng 132,2 USD/thùng; dầu diesel ở mức khoảng 161 USD/thùng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đợt tăng giá trong nước diễn ra khi thị trường dầu thế giới nóng trở lại. Giá dầu Brent hiện vượt 100 USD/thùng sau khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, hạ tầng năng lượng làm gia tăng lo ngại nguồn cung Trung Đông bị gián đoạn.

Giá Brent đã tăng gần 30% so với vùng đáy đầu tháng 8, khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn và lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế.