Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD, dự kiến khởi công vào tháng 12/2027 vừa có diễn biến mới

Đà Nẵng vừa phê duyệt hơn 392 tỷ đồng xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Duy Xuyên, nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5082/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 11: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn xã Duy Xuyên, với tổng mức đầu tư hơn 392 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Đây là một trong những dự án thành phần thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án gồm 3 khu tái định cư Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh – Duy Sơn, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 31ha.

Trong đó, khu tái định cư Duy Trung có diện tích hơn 5,27ha, nằm tại thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung trước đây. Khu đất phía Đông giáp đường ĐH7.DX; phía Tây giáp đất lúa và đất trồng cây hằng năm; phía Nam giáp đất ở và đất trồng cây hằng năm; phía Bắc giáp đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm và đất công nghiệp.

Khu tái định cư Duy Sơn có diện tích gần 11ha, thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn trước đây. Phía Bắc khu đất giáp đường ĐX10, phía Nam giáp đường ĐH8.DX, phía Tây giáp sân vận động xã Duy Sơn, đất nghĩa trang và đất lúa; phía Đông giáp đường liên thôn hiện trạng.

Lớn nhất trong 3 khu là khu tái định cư Duy Trinh – Duy Sơn, với diện tích hơn 14,74ha, nằm trên địa bàn hai xã Duy Trinh và Duy Sơn trước đây. Khu đất phía Bắc giáp đất nông nghiệp, đất công nghiệp và đất ở hiện trạng; phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm và đất ở; phía Nam giáp đất ở hiện trạng và Quốc lộ 14H; phía Tây giáp đường hiện trạng và Trường Tiểu học Phù Đổng.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cả 3 khu, gồm san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng và cây xanh. Ngoài ra, dự án còn đầu tư các công trình thủy lợi và hoàn trả hạ tầng hiện trạng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Việc xây dựng các khu tái định cư nhằm bố trí nơi ở mới cho những hộ dân có đất bị thu hồi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những điều kiện để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam theo Nghị quyết số 172/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 30/11/2024.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt Dự án thành phần 10: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn xã Gò Nổi, với tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo Quyết định số 4855/QĐ-UBND ngày 22/10/2026, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 211.176m². Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch là 202.406m², còn diện tích xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật là 8.770m².

Các hạng mục chính gồm san nền, xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, công viên và cây xanh.

Việc đầu tư khu tái định cư tại xã Gò Nổi nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao, bảo đảm quyền lợi của các hộ có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần ổn định đời sống và sinh kế.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2035.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Công trình được thiết kế với tốc độ 350 km/h, quy mô gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nỗ lực khởi công dự án vào tháng 12/2027. Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, cùng với việc khởi công dự án, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý IV/2028.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua sẽ quyết định đầu tư những dự án thành phần độc lập. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác này vào quý IV/2028.

Hiện các địa phương đang triển khai xây dựng khu tái định cư và thực hiện những công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Về nguồn vốn, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân, làm cơ sở điều chuyển kinh phí cho các địa phương, đồng thời điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.