Tầm này không phải cứ giảm giá là người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chốt đơn.

Black Friday và Cyber Monday vốn là hai dịp mua sắm được nhiều người mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, khi các chương trình giảm giá ngày càng nhiều với tần suất dày hơn, tâm lý mua sắm của người tiêu dùng đã khác. Thay vì vội vàng chốt đơn trước những quảng cáo giảm giá, người tiêu dùng ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn: Mức giảm phải đủ sâu, giá bán phải thực sự tốt và ưu đãi cần được kiểm chứng trước khi quyết định mua hàng.

Ngân sách không tăng, chỉ tăng kỳ vọng

Theo báo cáo mới được Stackline công bố ngày 24/11/2026, người tiêu dùng Mỹ đang bước vào mùa mua sắm Black Friday và Cyber Monday năm nay với ngân sách gần như không thay đổi so với năm trước. Dù vậy, kỳ vọng về mức giảm giá đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, có tới 73% người được khảo sát cho biết họ tìm kiếm những sản phẩm có mức giảm giá khởi điểm từ 40% trở lên, tăng so với tỷ lệ 63% của năm 2025. Đáng chú ý, mức giảm 50% hiện là câu trả lời phổ biến nhất khi người tiêu dùng được hỏi về mức ưu đãi mà họ mong đợi.

Nói cách khác, một sản phẩm được quảng cáo giảm 10-20% có thể vẫn là ưu đãi bình thường trong mắt nhiều người. Để thực sự thu hút sự chú ý, các thương hiệu cần đưa ra mức giảm sâu hơn, đủ để người tiêu dùng cảm thấy đây là cơ hội đáng cân nhắc.

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Theo khảo sát Consumer Pulse trước thềm Black Friday và Cyber Monday 2026 của Stackline, có 87% người tiêu dùng dự định tham gia mua sắm trong 2 đợt sale lớn là Black Friday (27/11) Ciber Monday (30/11) năm nay. Trong đó, 35% kỳ vọng sẽ chi hơn 300 USD (khoảng 7,9 triệu đồng), gần như không thay đổi so với năm 2025.

Điều này cho thấy sức mua dự kiến không có nhiều biến động, nhưng cách người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm và đánh giá ưu đãi đang thay đổi. Khi ngân sách không tăng, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc kỹ hơn. Một chương trình giảm giá không đủ hấp dẫn có thể dễ dàng bị bỏ qua, ngay cả khi sản phẩm vốn nằm trong danh sách yêu thích.

Nhu cầu mua quà tặng vẫn là động lực lớn nhất thúc đẩy chi tiêu. Có 59% người tham gia khảo sát cho biết họ mua sắm để chuẩn bị quà cho dịp lễ cuối năm và đầu năm mới. Bên cạnh đó, 37% dự định tận dụng các chương trình khuyến mãi để mua những món đồ có giá trị cao hơn, vốn thường được cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Không chỉ thay đổi về tiêu chuẩn giảm giá, thời điểm bắt đầu mua sắm cũng đang được đẩy lên sớm hơn. Có 48% người tiêu dùng dự định mua sắm trong tuần trước Lễ Tạ ơn, tăng từ mức 42% của năm ngoái. Dù Black Friday vẫn là ngày thu hút nhiều người mua sắm nhất với tỷ lệ 69%, tiếp theo là Cyber Monday với 55%, cuộc đua khuyến mãi trên thực tế đã bắt đầu từ trước đó khá lâu.

Người tiêu dùng tận dụng mọi công cụ để tìm ra mức giá giảm phù hợp nhất

Khi mức giảm giá kỳ vọng ngày càng cao, các hình thức khuyến mãi có khả năng tạo cảm giác cấp bách vẫn phát huy sức hút. Theo khảo sát của Stackline, 57% người tiêu dùng bị thu hút bởi các chương trình Flash Sale, trong khi 55% quan tâm đến những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đến mua sớm (Doorbusters).

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là người mua không còn chỉ nhìn vào con số phần trăm được quảng cáo. Họ muốn biết liệu mức giá sau giảm có thực sự tốt hay không, sản phẩm có từng được bán với giá thấp hơn trước đó hay không. Đây cũng là lý do các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành trợ thủ trong quá trình mua sắm.

Ảnh minh họa

Theo Consumer Pulse của Stackline, 48% người tiêu dùng dự định sử dụng ít nhất một công cụ AI trong mùa Black Friday và Cyber Monday 2026, tăng từ 39% vào năm ngoái. Trong số này, ChatGPT vẫn là công cụ phổ biến nhất, được 30% người tham gia khảo sát lựa chọn. Alexa for Shopping (trợ lý mua sắm của Amazon) và Google Gemini là những công cụ tăng trưởng nhanh nhất, với tỷ lệ sử dụng đều tăng thêm 6-7 điểm phần trăm.

Mục đích sử dụng AI chủ yếu xoay quanh việc so sánh giá và kiểm tra lịch sử giá sản phẩm. Cụ thể, 53% người dùng AI cho biết họ sử dụng công cụ này để so sánh giá giữa các lựa chọn khác nhau, trong khi 34% muốn kiểm tra giá bán trong quá khứ. Điều này cho thấy người tiêu dùng không đơn thuần tìm kiếm một món hàng có nhãn giảm giá lớn, mà còn muốn xác định liệu ưu đãi đó có thực sự đáng tiền.

Đáng chú ý, nhóm người có kế hoạch sử dụng AI cũng là nhóm có khả năng chi tiêu cao hơn. Có 44% trong số họ đã lên kế hoạch xây dựng giỏ hàng trước khi sự kiện diễn ra, gần gấp đôi tỷ lệ 24% ở nhóm không có dự định sử dụng AI. Đồng thời, 40% người dùng AI kỳ vọng chi hơn 300 USD trong dịp mua sắm này, so với 30% ở nhóm còn lại.

Dù vậy, việc sử dụng AI không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng dễ tính hơn trước các chương trình khuyến mãi. Tỷ lệ người tìm kiếm mức giảm giá từ 40% trở lên ở nhóm này vẫn là 73%, tương đương mặt bằng chung. AI đơn giản giúp họ kiểm tra ưu đãi nhanh hơn và có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

Một thay đổi khác cũng đáng chú ý là người tiêu dùng bắt đầu sẵn sàng giao cả việc mua hàng cho AI. Có 30% người được khảo sát cho biết họ sẵn lòng để trợ lý AI hoàn tất giao dịch thay mình, trong đó 9% đã từng thực hiện điều này. Tỷ lệ này tăng lên 52% ở nhóm vốn đã có kế hoạch sử dụng AI trong mùa mua sắm. Tuy nhiên, vẫn có 47% muốn tự mình thực hiện quá trình mua hàng.

Có thể thấy, Black Friday và Cyber Monday 2026 không còn đơn thuần là thời điểm mua sắm hay cuộc cạnh tranh xem thương hiệu nào đưa ra mức giảm giá lớn nhất. Trong khi ngân sách mua sắm của người tiêu dùng gần như giữ nguyên, tiêu chuẩn để một ưu đãi được coi là hấp dẫn đã tăng lên rõ rệt. Mức giảm từ 40% trở lên đang trở thành ngưỡng thu hút sự chú ý, còn công cụ AI giúp người mua kiểm tra xem con số đó có phản ánh một món hời thực sự hay không.

(Nguồn: Stackline)