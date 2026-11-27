Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Techcombank.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa thông báo về việc điều chuyển nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire - Giám đốc Tài chính Tập đoàn kiêm Phó tổng giám đốc sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới.

Gia nhập Techcombank từ năm 2022, ông Alex chịu trách nhiệm hoạch định và triển khai chiến lược tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường năng lực quản trị tài chính và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững của Ngân hàng.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, với chuyên môn sâu rộng về quản trị tài chính, quản lý vốn, hiệu quả kinh doanh và chiến lược tài chính. Trước khi gia nhập Techcombank, ông Alex từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC ở Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.