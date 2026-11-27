Mua đồ rẻ hơn, săn khuyến mãi, cắt bớt những khoản chi mỗi tháng… nghe đều giống cách tiết kiệm tiền. Nhưng có những việc càng làm, bạn lại càng tốn kém mà không nhận ra.

Muốn tiết kiệm tiền, nhiều người thường bắt đầu bằng cách giảm chi tiêu. Tuy nhiên, không phải khoản nào cắt đi cũng giúp bạn giữ được tiền. Có những món đồ giá rẻ nhưng nhanh hỏng, những chương trình giảm giá khiến bạn mua nhiều hơn nhu cầu, hoặc những khoản chi tưởng có thể bỏ qua nhưng sau đó lại phải trả nhiều tiền hơn để khắc phục.

Dưới đây là 7 sai lầm dễ gặp khi tiết kiệm tiền mà bạn nên kiểm tra lại.

1. Chọn món đồ rẻ nhất thay vì món đồ phù hợp

Khi mua một món đồ, nhiều người có thói quen ưu tiên sản phẩm có giá thấp nhất để tiết kiệm. Nhưng giá mua ban đầu không phải lúc nào cũng phản ánh tổng số tiền bạn phải bỏ ra.

Một chiếc áo quá rẻ có thể nhanh bai dão, một món đồ gia dụng chất lượng thấp có thể hỏng chỉ sau vài tháng. Nếu liên tục phải mua mới hoặc sửa chữa, số tiền cộng lại đôi khi còn cao hơn việc mua một sản phẩm tốt ngay từ đầu.

Điều này không có nghĩa cứ đồ đắt là tốt. Bạn nên xem xét chất lượng, độ bền, công năng và tần suất sử dụng trước khi quyết định. Với những món dùng thường xuyên, ưu tiên sản phẩm có chất lượng ổn định thường là cách tiết kiệm hợp lý hơn.

2. Mua thật nhiều vì đang có khuyến mãi

Mua 2 tặng 1, giảm giá khi mua theo combo hay ưu đãi khi đặt đơn đạt mức tối thiểu là những cách dễ khiến bạn chi nhiều hơn dự định.

Chẳng hạn, bạn chỉ định mua một chai dầu gội nhưng lại chọn combo ba chai vì thấy giá mỗi chai rẻ hơn. Nếu cả ba đều được sử dụng hết thì đây có thể là lựa chọn có lợi. Nhưng nếu sản phẩm để quá lâu, hết hạn hoặc bạn không còn nhu cầu sử dụng, khoản tiền bỏ ra vẫn là lãng phí.

Trước khi mua hàng khuyến mãi, hãy kiểm tra xem mình có thực sự cần số lượng đó không, có dùng hết trước hạn sử dụng không và tổng hóa đơn có nằm trong ngân sách không. Đừng để cảm giác mua được giá hời khiến bạn quên mất mục đích ban đầu là tiết kiệm.

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3. Cắt giảm những khoản chi cần thiết

Không ít người muốn tiết kiệm nhanh nên bắt đầu bằng việc bỏ qua những khoản như khám sức khỏe định kỳ, bảo dưỡng xe, thay đồ dùng đã xuống cấp hoặc mua thực phẩm đảm bảo chất lượng.

Việc trì hoãn những khoản chi này có thể giúp bạn giữ lại một ít tiền trước mắt, nhưng đôi khi lại dẫn đến chi phí lớn hơn. Một chiếc xe không được bảo dưỡng đúng lúc có thể phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng. Một vấn đề sức khỏe bị bỏ qua cũng có thể khiến việc điều trị sau này phức tạp và tốn kém hơn.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi khoản chi. Hãy phân biệt giữa những thứ có thể giảm bớt và những việc cần được duy trì để tránh phát sinh chi phí lớn về sau.

4. Mua đồ dùng một lần vì nghĩ sẽ tiết kiệm hơn

Một số sản phẩm có giá rất thấp nhưng chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn. Khi tính tổng chi phí sau nhiều lần mua lại, bạn có thể nhận ra mình đã bỏ ra nhiều tiền hơn dự kiến.

Ví dụ, mua một chiếc ô giá rẻ nhưng thường xuyên bị hỏng, phải thay liên tục có thể tốn kém hơn đầu tư một chiếc ô có chất lượng tốt. Tương tự, các món đồ gia dụng, phụ kiện điện tử hay vật dụng cá nhân có tần suất sử dụng cao cũng cần được cân nhắc về độ bền.

Khi mua sắm, hãy nghĩ đến thời gian sử dụng và chi phí thay thế thay vì chỉ nhìn vào mức giá trên nhãn sản phẩm.

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5. Tự làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí

Nấu ăn tại nhà, tự sửa đồ, tự làm đẹp hay tự thực hiện những công việc vốn có thể thuê dịch vụ đều có thể giúp giảm một số khoản chi. Nhưng không phải lúc nào tự làm cũng tiết kiệm hơn.

Bạn cần tính cả tiền nguyên liệu, dụng cụ, thời gian và khả năng phải làm lại nếu không có kinh nghiệm. Chẳng hạn, tự sửa một thiết bị điện khi không hiểu kỹ thuật có thể khiến thiết bị hỏng nặng hơn, thậm chí gây nguy hiểm.

Với những việc đơn giản và bạn có đủ kỹ năng, tự làm là lựa chọn tốt. Nhưng với công việc cần chuyên môn, hãy cân nhắc chi phí thuê người có kinh nghiệm thay vì cố tiết kiệm bằng mọi giá.

6. Không dành tiền cho những khoản chi định kỳ

Nhiều người chỉ tính những khoản phải trả mỗi tháng như tiền nhà, điện nước, ăn uống mà quên mất các chi phí không xuất hiện thường xuyên. Chẳng hạn tiền bảo dưỡng xe, thay đồ điện tử, đóng học phí, mua quà sinh nhật hay các khoản phí hằng năm.

Đến khi những khoản này phát sinh, bạn lại phải lấy tiền từ phần tiết kiệm hoặc cắt giảm những khoản chi khác để bù vào. Cảm giác tháng nào cũng cố tiết kiệm nhưng tài khoản chẳng tăng lên là vì vậy.

Thay vì đợi đến lúc cần mới xoay xở, hãy liệt kê những khoản chi định kỳ trong năm và chia nhỏ số tiền cần chuẩn bị theo từng tháng. Ví dụ, nếu dự kiến mỗi năm cần 6 triệu đồng cho các khoản phí và chi tiêu phát sinh, bạn có thể dành riêng 500.000 đồng mỗi tháng. Khi đến thời điểm phải thanh toán, khoản tiền này đã có sẵn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm.

7. Chỉ nhìn vào số tiền tiết kiệm được mà quên tổng chi phí

Một món đồ giảm 100.000 đồng, một chuyến đi được giảm giá vé hay một hóa đơn được áp mã khuyến mãi đều có thể khiến bạn cảm thấy mình vừa tiết kiệm được một khoản. Nhưng nếu để nhận ưu đãi đó, bạn phải mua thêm hàng, trả phí vận chuyển hoặc phát sinh những chi phí khác thì chưa chắc đã có lợi.

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Chẳng hạn, một đơn hàng được miễn phí vận chuyển khi đạt mức 500.000 đồng có thể khiến bạn mua thêm món đồ không cần thiết chỉ để đủ điều kiện. Khi ấy, số tiền bỏ ra thực tế lại cao hơn so với việc thanh toán phí giao hàng cho đơn hàng ban đầu.

Hãy nhìn vào tổng số tiền phải trả và nhu cầu thực tế thay vì chỉ chú ý đến phần trăm giảm giá hay số tiền được ưu đãi. Một giao dịch tốt là giao dịch giúp bạn mua đúng thứ cần mua với chi phí hợp lý, chứ không phải đơn hàng có nhiều khuyến mãi nhất.

Tiết kiệm tiền không phải là tìm mọi cách để chi ít nhất có thể. Quan trọng hơn là biết khoản nào nên giảm, khoản nào cần đầu tư và đâu là những khoản chi có thể khiến bạn tốn thêm tiền nếu cố cắt bỏ. Đôi khi, quyết định tiết kiệm đúng cách lại bắt đầu từ việc chấp nhận chi tiền cho những thứ thực sự cần thiết.