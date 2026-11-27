"Bố mẹ bạn có tiền không?" hóa ra lại là câu hỏi rất khó trả lời.

Có những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ "nhà mình nghèo", không khá giả nên bố mẹ luôn phải tiết kiệm, thậm chí chẳng chiều mình dù mình chỉ đòi mua 1 chiếc cặp sách mới. Sau quá nhiều lần bị từ chối như vậy, những đứa trẻ ấy dần hình thành tư duy không đòi hỏi. Chúng không dám xin những món đồ chơi đẹp, thậm chí còn cảm thấy có lỗi mỗi khi xin tiền đóng học.

Đến khi trưởng thành, không ít người mới phát hiện ra sự thật còn phức tạp hơn nhiều: Nhà mình không chỉ đơn giản là thiếu tiền, mà bố mẹ còn đang gánh những khoản nợ khổng lồ; hoặc bố mẹ thực ra không thiếu tiền, chỉ là nguồn lực đó không dành cho mình,...

Chủ đề "Tôi luôn nghĩ gia đình mình chỉ hơi nghèo một chút" đang thu hút nhiều chia sẻ như vậy trên các diễn đàn, MXH Trung Quốc. Đằng sau những câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh tiền bạc, là cảm giác hụt hẫng của những người từng lớn lên mà không hề biết tình hình tài chính thực sự của nhà mình ra sao.

Wo He Gaoxiao Nan De Richang: "Tôi đã luôn tự hỏi bố mẹ thực sự có bao nhiêu tiền"

Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy gia đình mình không quá dư dả. Bố mẹ thường xuyên nhắc đến chuyện kiếm tiền vất vả, những món đồ tôi muốn mua gần như luôn bị từ chối với 5 từ: "Bố mẹ không có tiền". Vì vậy, tôi dần hình thành thói quen không hỏi xin tiền, cũng chẳng dám nghĩ đến những thứ vượt quá khả năng chi trả của bố mẹ.

Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có rất nhiều điều vô lý trong quá khứ.

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Năm tôi 12 tuổi, lớp 6, cả lớp đi dã ngoại nhưng bố mẹ không cho tôi đăng ký, tôi cũng nghĩ là do bố mẹ không có tiền nên dù buồn cũng không dám nài nỉ. Nhưng mùa hè năm tôi lớp 9, bố mẹ lại cho em trai tôi - khi ấy học lớp 6, đi trại hè ở nước ngoài.

Những chuyện như vậy đã diễn ra nhiều đến mức tôi chẳng thể đếm nổi, chỉ là sau này khi đi học Đại học, tôi mới dần thắc mắc. Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi không biết nhà mình thực sự nghèo, hay chỉ đơn giản là bố mẹ không muốn chi tiền cho tôi.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là suốt nhiều năm, tôi chưa từng có một khái niệm rõ ràng về hoàn cảnh gia đình của chính mình. Tôi chỉ biết phải tiết kiệm, phải ngoan ngoãn và đừng khiến bố mẹ tốn thêm tiền. Đến khi tự kiếm được thu nhập, tôi vẫn không biết liệu mình có thể dựa vào gia đình khi gặp khó khăn hay không.

Ta Bu Xiang Si Ye Xiang Qu Paris: "Tôi luôn nghĩ nhà mình chỉ không giàu, không thể ngờ bố mẹ nợ tới 10 triệu NDT (36,5 tỷ đồng)"

Tôi từng nghĩ gia đình mình chỉ không giàu có như những nhà khác. Bố mẹ không mua cho tôi những món đồ đắt tiền, điều kiện sinh hoạt cũng không có gì nổi bật. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là cuộc sống bình thường của một gia đình không quá khá giả.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được chuyện gia đình đang gánh khoản nợ gần 10 triệu NDT (khoảng 36,5 tỷ đồng). Tôi thực sự suy sụp. Trước đó, tôi không hề biết bố mẹ đã vay nhiều tiền đến vậy, cũng chẳng hiểu những khoản nợ này xuất phát từ đâu.

Tôi chỉ là một cô gái tốt nghiệp cao đẳng, là một dân văn phòng bình thường, chưa có nhà, chưa có xe, tất cả mọi thứ đều bình thường. Tôi còn đang phải rất cố gắng mới có thể tự lo cho cuộc sống của mình, làm sao tôi có thể gánh khoản nợ chừng đó cùng bố mẹ?

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Điều đáng sợ nhất không chỉ là con số 10 triệu NDT (36,5 tỷ đồng), mà là cảm giác tương lai của mình bỗng nhiên trở nên bất định. Tôi không biết bố mẹ còn giấu mình những chuyện gì, cũng không biết liệu bản thân có thể kết hôn hay không với nền tảng tài chính như vậy.

Bie Ji Deng Wo Poju: "Tôi đã hơn 30 tuổi và vẫn chưa biết bố mẹ thực sự có bao nhiêu tiền"

Tôi nghĩ việc con cái không được biết về tiền của bố mẹ đã trở thành đặc điểm của những gia đình Đông Á. Khi còn nhỏ, tôi được dạy rằng gia đình không có nhiều tiền, muốn mua thứ gì cũng phải cân nhắc. Tôi quen với việc nhìn giá trước khi chọn đồ, không dám đòi hỏi những món quà đắt tiền và luôn nghĩ mình cần hiểu chuyện để bố mẹ đỡ vất vả.

Nhưng khi trưởng thành, tôi mới nhận ra bố mẹ chưa bao giờ thực sự giải thích gia đình đang ở tình trạng nào. Tôi không biết thu nhập của họ ra sao, có bao nhiêu khoản tiết kiệm, đang trả nợ hay sở hữu những tài sản gì.

Tôi cũng không biết liệu những lời than phiền về tiền bạc ngày trước là sự thật hay chỉ là cách bố mẹ muốn tôi sống tiết kiệm hơn. Đến khi cần đưa ra những quyết định lớn như học lên cao, mua nhà hay chuyển việc, tôi vẫn không biết mình có thể trông cậy vào gia đình đến đâu.

Có lẽ điều khiến tôi tiếc nuối là nếu được biết tình hình thực tế sớm hơn, tôi đã có thể chuẩn bị cho tương lai một cách chủ động hơn, thay vì luôn phải đoán xem gia đình mình đang đứng ở đâu.

Beibei Is Bebe: "Tôi kiếm được tiền rồi nhưng vẫn không dám tiêu, như thể mình chưa bao giờ thoát nghèo"

Tôi từng nghĩ chỉ cần trưởng thành, có công việc và tự kiếm được tiền thì mình sẽ không còn phải sống tiết kiệm như ngày bé. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

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Từ nhỏ, tôi đã quen với việc cân nhắc từng khoản chi. Một món đồ có giá vài chục NDT (khoảng vài trăm nghìn đồng) cũng khiến tôi đắn đo rất lâu. Tôi từng mặc đi mặc lại một bộ quần áo trong nhiều năm, thậm chí có những thứ cần thiết cũng trì hoãn mua vì cảm thấy chúng quá đắt.

Có thời điểm, tôi dùng một túi bột giặt giá 30 NDT (khoảng 110.000 đồng), nặng 8 kg suốt 5 năm. Chi phí mua trái cây trong cả năm cũng cố gắng giữ dưới 200 NDT (khoảng 730.000 đồng).

Sau này, khi thu nhập đã ổn định hơn, tôi vẫn không thể thoải mái chi tiền. Mỗi lần mua một món đồ cho bản thân, tôi đều tự hỏi liệu nó có thực sự cần thiết không, số tiền ấy có thể dùng vào việc khác hay không.

Tôi nhận ra mình không còn thiếu tiền như trước, nhưng tư duy thiếu thốn vẫn ở đó. Thậm chí, đôi khi tôi còn cảm thấy có lỗi vì đã tiêu tiền cho chính mình. Những thói quen hình thành từ thời thơ ấu hóa ra không dễ biến mất chỉ vì tài khoản ngân hàng có thêm vài con số.

Nhìn lại những lời tâm sự trên, có thể thấy điều khiến nhiều người tổn thương không đơn thuần là phát hiện gia đình nghèo hơn hoặc giàu hơn những gì mình từng nghĩ. Đó còn là việc nhận ra mình đã lớn lên với bức tranh tài chính chẳng có gì rõ ràng, từ đó hình thành những thói quen, lựa chọn và cả nỗi lo không cần thiết.

Suy cho cùng, có lẽ những đứa trẻ năm ấy không cần phải biết chính xác bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền hay gia đình có bao nhiêu tài sản, chúng chỉ cần được giải thích trung thực, phù hợp với độ tuổi về hoàn cảnh kinh tế của bố mẹ, để không phải mang cảm giác mơ hồ, áy náy đến tận khi trưởng thành.

(Nguồn: Sina)