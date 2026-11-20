Sống quá sang, tiêu quá lắm nên nợ quá nhiều, hối hận đấy nhưng cũng hơi muộn rồi chăng?

Chỉ vì mua sắm quá tay, liên tục sử dụng các ứng dụng vay tiền và thẻ tín dụng, không ít người trẻ Trung Quốc đã hoặc đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Có người nợ hàng trăm triệu đồng, có người gánh khoản vay lên tới cả tỷ đồng, phải làm thêm đến khuya, bán tài sản cá nhân và thắt chặt mọi chi tiêu để trả nợ.

Tuy nhiên thay vì âm thầm chịu đựng hoặc giấu nhẹm đi cho đỡ xấu hổ, nhiều người lựa chọn tìm đến các hội nhóm trên MXH để chia sẻ câu chuyện của mình. Những cộng đồng như vậy trở thành nơi họ kể lại trải nghiệm mắc nợ, cập nhật tiến độ trả tiền và quan trọng nhất là nhắc nhở những người khác đừng dại như mình.

Trên Douban, nhóm mang tên "Liên minh những người mắc nợ" đã thu hút hơn 40.000 thành viên. Trong khi đó, cộng đồng "Người trẻ mắc nợ" trên Zhihu cũng có hơn 2.300 người tham gia. Tại đây, các thành viên công khai số tiền đã vay, khoản nợ còn lại, thu nhập hàng tháng và chi phí sinh hoạt để cùng theo dõi, động viên nhau sớm trả hết nợ.

Liu Yue: Nợ 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng), thừa nhận hối hận vì sống sang hơn khả năng

Liu Yue là sinh viên năm ba tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Trong thời gian dịch bệnh 5 năm trước, khi phải ở nhà và không được bố mẹ chu cấp sinh hoạt phí, chàng trai này vẫn duy trì thói quen mua quần áo, giày dép và quà tặng bạn gái như trước.

Đến khi quay lại trường, Liu Yue muốn mua một chiếc điện thoại đời mới có giá gần 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng). Không đủ tiền, anh tìm đến ít nhất 4 nền tảng cho vay trực tuyến và vay thêm từ bạn bè.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Liu Yue nghĩ mình chỉ cần xoay xở tạm thời. Tuy nhiên, việc liên tục vay khoản mới để thanh toán khoản cũ khiến số nợ phình to. Chỉ trong hơn một năm, tổng số tiền anh nợ đã vượt 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng).

Áp lực trả nợ nhanh chóng ảnh hưởng đến cuộc sống. Liu Yue trở nên cáu gắt, thường xuyên bi quan và tìm cách trốn tránh thực tế. Mỗi khi nhận được tin nhắn nhắc thanh toán từ các nền tảng cho vay, anh lại bất ổn về cảm xúc, thậm chí nghi ngờ giá trị của bản thân, mất ngủ và lo âu.

Khi thú nhận tình hình tài chính với bạn gái, anh cũng gặp thêm áp lực trong chuyện tình cảm. Bạn gái chủ động đề nghị giúp trả nợ, nhưng Liu Yue cảm thấy tự ái, không muốn nhận sự hỗ trợ nên hai người thường xuyên tranh cãi.

Sau đó, anh tìm thấy nhóm "Liên minh những người mắc nợ" trên Douban. Việc nhìn thấy nhiều người cùng trang lứa cũng đang vật lộn với những khoản vay và cảm giác lo lắng tương tự giúp Liu Yue bớt cô đơn, có thêm can đảm đối diện với vấn đề. Sau đó, anh quyết định nói thật với bố mẹ. Sau khi kiểm tra các khoản vay, gia đình đã hỗ trợ thanh toán toàn bộ nợ. Tuy nhiên, Liu Yue nhấn mạnh anh đang cố gắng kiếm tiền trả lại cho bố mẹ.

Bài học Liu Yue rút ra là phải điều chỉnh cách quản lý tiền bạc, không tiêu dùng vượt quá khả năng. Sau biến cố, anh bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu hàng tuần, đồng thời dành trước 20% tiền sinh hoạt bố mẹ gửi mỗi tháng để tiết kiệm.

Wang Min: Nợ 90.000 NDT (khoảng 315 triệu đồng), thừa nhận nợ nần làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tương lai

Wang Min (27 tuổi) hiện đang làm việc tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Vì thói quen mua trước trả sau, trong khi mức lương không đủ để đáp ứng các khoản thanh toán, cô từng nợ tổng cộng 90.000 NDT (khoảng 315 triệu đồng) trên nhiều ứng dụng cho vay.

Sau gần một năm vật lộn, nhờ gia đình hỗ trợ và bản thân nghiêm túc tiết kiệm, Wang Min cuối cùng cũng trả hết nợ. Trong suốt khoảng thời gian đó, việc lên mạng chia sẻ tiến độ thanh toán từng khoản trở thành cách giúp cô giải tỏa áp lực.

Ảnh minh họa

Điều khiến Wang Min tiếc nuối nhất không chỉ là số tiền đã mất mà còn là những cơ hội cô buộc phải bỏ lỡ.

Tháng 4 năm trước, một công ty khởi nghiệp từng ngỏ lời mời cô về làm việc đúng vị trí yêu thích. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp mới thành lập, thu nhập chưa ổn định, Wang Min lo không đủ tiền trả nợ hàng tháng nên đành từ chối.

Cô tiếc nuối rằng nếu khi đó có khoảng 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) tiết kiệm, bản thân đã có thể nắm lấy một cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp rất đáng giá.

Sau trải nghiệm này, Wang Min nhận ra việc dùng tiền vay để đổi lấy niềm vui mua sắm nhất thời có thể khiến bản thân phải trả giá đắt hơn nhiều. Cô cho rằng những cơ hội nghề nghiệp, trải nghiệm mới và tương lai rộng mở mới là những điều đáng theo đuổi, thay vì chạy theo giày phiên bản giới hạn hay điện thoại đời mới chỉ để thỏa mãn sự phù phiếm.

Wang Bing: Nợ 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng), hối hận vì vay nợ mới trả nợ cũ

Khác với những trường hợp mắc nợ chủ yếu vì mua sắm, Wang Bing - Người đàn ông đến từ Thiểm Tây (Trung Quốc), lại rơi vào khủng hoảng tài chính khi đầu tư nhiều dự án kinh doanh và sửa chữa nhà cửa.

Tháng 3/2020, anh bất ngờ phát hiện các nền tảng cho vay trực tuyến vốn thường xuyên cấp khoản vay mới đã ngừng giải ngân, hạn mức tín dụng tạm thời trên thẻ ngân hàng cũng hết hiệu lực. Lúc này, Wang Bing mới bình tĩnh thống kê và nhận ra tổng số tiền mình vay trong nhiều năm đã vượt 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng).

Không có nguồn thu nhập ổn định, anh vô cùng hoảng loạn. Theo lời giới thiệu của bạn bè, Wang Bing đến làm việc tại một nhà máy ở Côn Sơn, Giang Tô (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau vài tháng, anh nhận ra tiền lương không đủ để trả các khoản vay nên chuyển sang làm vận hành thương mại điện tử.

Để tăng thu nhập, anh thường xuyên làm việc đến tận nửa đêm. Wang Bing còn bán chiếc ô tô mới mua được hai năm với giá thấp hơn thị trường, cắt giảm tối đa chi phí sinh hoạt và thậm chí ép bản thân bỏ thuốc lá.

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Mỗi khi trả xong một khoản vay và xóa được một ứng dụng cho vay trên điện thoại, anh lại đăng tiến độ lên nhóm "Liên minh những người mắc nợ" để động viên các thành viên khác.

Bài học lớn nhất Wang Bing rút ra là không được vay khoản mới để bù đắp khoản cũ, đồng thời phải chủ động nâng cao năng lực khi chưa tìm được công việc có thu nhập tốt. Anh cũng nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm, bởi không có khoản dự phòng, một người rất dễ rơi vào thế bị động khi gặp khó khăn.

Tuy nhiên, các hội nhóm "khoe nợ" hoặc "kể khổ" này không phải lúc nào cũng an toàn. Bên cạnh những lời khuyên hữu ích, một số đối tượng lợi dụng tâm lý tuyệt vọng của người mắc nợ để lừa đảo, hứa hẹn giúp trả nợ hoặc giới thiệu những cách kiếm tiền thiếu minh bạch. Quản trị viên các nhóm vì thế liên tục cảnh báo thành viên không tin những lời đề nghị hỗ trợ trả nợ qua tin nhắn riêng.

Với những người từng mắc nợ, việc chia sẻ trải nghiệm không chỉ giúp họ giải tỏa cảm xúc mà còn là cách nhắc nhở những người khác: Đừng nhầm lẫn giữa tiền có thể vay và tiền thực sự thuộc về mình. Trước khi nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống bằng những khoản tiền đi vay, mỗi người cần cân nhắc khả năng thanh toán và duy trì một khoản tiết kiệm dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

(Nguồn: China News)