Người ta bán hàng chỉ mong có khách, còn ông chủ này thì đôi khi lại bảo khách đừng mua.

Gần đây, một quầy hàng bán khăn tại khu chợ Namdaemun ở Seoul (Hàn Quốc), bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và khách du lịch.

Điều khiến sạp hàng này viral khắp các nền tảng MXH không chỉ là mức giá bình dân 10.000 won (khoảng 178.000 đồng) cho combo 6 chiếc khăn, mà còn bởi phong cách bán hàng chẳng giống ai của ông chủ.

Thay vì tìm mọi cách thuyết phục khách mua hàng, người đàn ông này thường xuyên khuyên khách đừng tiêu tiền nếu không thực sự cần thiết, thậm chí thẳng thắn nhận xét cái khăn anh bán không hợp với style của khách và khuyên khách… đi về.

Nổi tiếng nhờ cách bán hàng chẳng giống ai

Từ giữa tháng 11 đến nay, những video ghi lại cách tư vấn thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước của ông chú bán khăn này, khiến nhiều người không khỏi tò mò, kéo nhau đến sạp khăn trong chợ Namdaemun xem thực hư thế nào.

Ông chủ sạp khăn đang viral khắp MXH Hàn Quốc

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 12/11, từ giữa buổi sáng, con hẻm chính tại chợ Namdaemun đã đông nghịt người. Khu vực trước quầy hàng phải bố trí nhân viên an ninh tư nhân và cảnh sát để điều tiết đám đông. Những người muốn mua khăn được phát số thứ tự, xếp hàng phía sau hàng rào chắn và kiên nhẫn chờ đến lượt. Phần lớn khách hàng là phụ nữ trung niên, nhiều người phải đợi hơn một tiếng mới có thể tiếp cận quầy hàng.

Điều khiến ông chủ này được yêu thích nằm ở cách tư vấn có phần ngược đời. Trong khi nhiều người bán hàng luôn cố gắng giới thiệu ưu điểm sản phẩm để khách xuống tiền, ông lại thường xuyên nói những câu như “Không cần thì đừng mua", "món này không hợp với cô đâu” hay “ở đây chẳng có gì đáng xem cả”.

Sự thẳng thắn có phần phũ phàng nhưng duyên dáng ấy lại tạo nên sức hút riêng. Khách hàng không cảm thấy bị chèo kéo, thậm chí còn bật cười trước những lời nhận xét của ông. Một số người cho biết chính thái độ gần gũi, tự nhiên này khiến họ có cảm giác đang trò chuyện với một người thân trong gia đình thay vì một người bán hàng xa lạ.

Không chỉ có phong cách bán hàng đặc biệt, ngoại hình của ông chủ cũng là một yếu tố khiến nhiều người chú ý. Trên MXH, không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài điển trai, phong trần của người đàn ông này.

Hiệu ứng trên mạng nhanh chóng biến một quầy hàng nhỏ thành điểm tham quan bất đắc dĩ giữa khu chợ truyền thống lâu đời nhất và lớn nhất Hàn Quốc. Nhiều người trẻ tìm đến chỉ để tận mắt nhìn thấy ông chủ, quay video hoặc phát trực tiếp cảnh mua bán. Không ít khách hàng còn di chuyển từ những thành phố khác đến Seoul sau khi xem các đoạn clip viral.

Nhiều khách hàng từ khắp nơi kéo đến sạp khăn của ông chú này

Lee Mi-hwa, một phụ nữ đến từ Yongin, cách Seoul khoảng 35 km, cho biết cô quyết định đến chợ sau khi xem những video trên MXH về ông chú bán khăn. “Ông ấy thực sự nổi tiếng. Hiện tại, ông ấy là người được chú ý nhất” - Cô chia sẻ.

Một trường hợp khác là Lee Ji-hyun. Cô đã xếp hàng từ 10 giờ sáng và đến 11 giờ 20 phút mới mua được khăn. Người phụ nữ này cho biết đã 30 năm không ghé thăm chợ Namdaemun, nhưng sự nổi tiếng của ông chú bán khăn khiến cô quyết định quay trở lại. Sau khi mua hàng, cô hào hứng khoe những chiếc khăn vừa chọn và cho biết rất thích cách ông nói chuyện.

“Bán hàng mà còn biết lo cho túi tiền của khách như vậy thì xứng đáng làm ăn phát đạt. Tôi đến đây để ủng hộ ông ấy, cuối cùng cũng mua được hàng”, Lee Ji-hyun chia sẻ.

Cô cũng đặc biệt ấn tượng với chất liệu khăn, nhận xét sản phẩm mềm mại và có mức giá rất dễ chịu. Theo lời Lee Ji-hyun, khi đứng trước quầy, cô có cảm giác ông chủ giống như con trai hoặc em trai mình. Sau chuyến đi này, cô còn dự định sẽ ghé chợ mỗi tháng một lần thay vì chỉ mua sắm tại siêu thị như trước.

Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến cũng kéo theo không ít bất tiện. Có những thời điểm, ông chủ phải đóng cửa quầy hàng nhiều lần vì đám đông quá lớn, thậm chí cảnh sát phải đến hỗ trợ giải tán người đứng kín lối đi. Từ đầu tháng 11, ông đã thuê nhân viên an ninh tư nhân để kiểm soát tình hình và không còn công khai giờ mở cửa như trước.

Lo lắng vì sợ ảnh hưởng các sạp hàng xung quanh

Sức hút của quầy khăn cũng tạo ra những phản ứng trái chiều từ các tiểu thương xung quanh. Một người bán giày tên Moon, đã kinh doanh tại khu chợ hơn 30 năm, cho biết đám đông thường xuyên tràn sang trước cửa hàng khiến việc buôn bán của ông bị ảnh hưởng. Theo người này, dù lượng khách đến Namdaemun tăng lên, những cửa hàng nằm sát quầy khăn lại phải chịu cảnh lối đi bị chắn kín, khách khó tiếp cận và doanh thu không cải thiện.

Khung cảnh xung quanh sạp khăn của ông chú trong chợ Namdaemun

Ở chiều ngược lại, Bae Jong-min, một người cũng kinh doanh khăn gần đó, cho rằng sự nổi tiếng của người đồng nghiệp phần nào mang lại lợi ích cho cả khu chợ. Lượng người đổ về đông hơn giúp các nhà hàng, quán cà phê và hàng ăn xung quanh có thêm cơ hội đón khách. Dù vậy, ông vẫn lo ngại tình trạng chen lấn có thể trở nên khó kiểm soát.

Bản thân ông chủ bán khăn cũng thừa nhận sức ép từ sự nổi tiếng bất ngờ. Ông cho biết bản thân đang khá căng thẳng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những tiểu thương xung quanh vì những bất tiện mà đám đông gây ra.

Từ một quầy hàng bình dân giữa khu chợ truyền thống, người đàn ông này giờ đây trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội Hàn Quốc. Điều thú vị là thứ khiến khách hàng tìm đến không đơn thuần nằm ở những chiếc khăn giá rẻ, mà còn là trải nghiệm mua sắm khác thường: Một người bán hàng sẵn sàng khuyên khách không nên mua nếu không cần, nhưng lại khiến họ vui vẻ chờ đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để được gặp mặt.

(Nguồn: The Guardian)