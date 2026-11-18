10 tháng qua bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi?

Gần đây có một chủ đề khá viral trên Douban - Một diễn đàn ở Trung Quốc: "Người bình thường một năm có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?". Trong bối cảnh sắp hết năm 2026, nhiều cư dân mạng đã tràn vào phần bình luận để kể về thành quả tích lũy của bản thân.

Một người dùng có nickname Momo cho biết đã tiết kiệm được 30.000 NDT (khoảng 108 triệu đồng) tính đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận số tiền trên không dễ dàng có được, bản thân cũng phải rất chắt chiu, cân nhắc từng khoản chi. Momo cho biết thu nhập hiện tại khá thấp nên muốn tích lũy được một khoản đáng kể buộc phải kiểm soát việc mua sắm và hạn chế những khoản tiêu dùng không thực sự cần thiết.

Một trường hợp khác là tài khoản Bu Ye La, đến từ Quảng Tây (Trung Quốc). Người này tiết lộ đang nhận mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 18 triệu đồng), nhưng đã tích lũy được 70.000 NDT (252 triệu đồng).

Mục tiêu tiếp theo của Bu Ye La là nâng con số này lên 100.000 NDT (360 triệu đồng) vào cuối năm nay. Việc đặt ra một cột mốc cụ thể cũng giúp khoản tiết kiệm trở nên dễ theo dõi hơn. Thay vì chỉ đặt mục tiêu chung chung là phải dành dụm nhiều tiền hơn, Bu Ye La xác định rõ số tiền muốn đạt được, từ đó có thêm động lực để duy trì thói quen tích lũy. Khoảng cách giữa số tiền hiện có và mục tiêu tiếp theo cũng là con số để người này tự đánh giá tiến độ của mình.

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Trong khi đó, một tài khoản ẩn danh khác lại cho biết thu nhập thực nhận trong một năm của bản thân rơi vào khoảng 160.000-170.000 NDT (576-612 triệu đồng). Nhờ kiểm soát chi tiêu, người này có thể để dành khoảng 120.000-130.000 NDT (432-468 triệu đồng) mỗi năm.

Một số người khác lại kể rằng họ lựa chọn cách tiết kiệm bằng việc tận dụng những điều kiện sinh hoạt sẵn có thay vì cố gắng cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân.

Chủ tài khoản Hai Zai Bu Yuan đang sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết phần lớn các bữa sáng và bữa trưa trong tuần, anh được công ty bao trọn, chi phí đi lại cũng được công ty hỗ trợ. Nhờ vậy, người này có thể tiết kiệm khoảng 8.000-10.000 NDT (28,8-36 triệu đồng) mỗi tháng.

Trường hợp này cho thấy những khoản phúc lợi tưởng chừng nhỏ trong công việc cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với tài chính cá nhân. Khi tiền ăn uống và đi lại đã được hỗ trợ, người lao động không cần trích quá nhiều thu nhập để trang trải những nhu cầu thường nhật. Đây cũng là một lợi thế mà không phải ai cũng có, bởi cùng một mức lương nhưng số tiền thực sự có thể giữ lại sẽ khác nhau tùy vào chế độ đãi ngộ của từng công ty.

Còn tài khoản Abandon đến từ Hà Bắc (Trung Quốc) lại tiết lộ cách tiết kiệm lại có phần khắc nghiệt hơn. Người này cho biết thu nhập hàng tháng khoảng 7.000 NDT (25,2 triệu đồng), nhưng chỉ chi tiêu khoảng 500 NDT (1,8 triệu đồng). Các khoản được duy trì chủ yếu là tiền ăn uống, nước sinh hoạt và điện thoại. Đổi lại, người này gần như không mua quần áo hay mỹ phẩm để hạn chế tối đa những khoản tiêu dùng cá nhân.

Dù vậy, cách sống này cũng khiến nhiều người phải cân nhắc bởi không phải ai cũng có thể duy trì mức chi tiêu thấp đến vậy trong thời gian dài. Tiết kiệm là mục tiêu quan trọng, nhưng việc cắt giảm quá nhiều nhu cầu thiết yếu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

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Nhiều người cũng cho rằng không thể đánh giá khả năng tiết kiệm chỉ dựa vào mức thu nhập. Tài khoản San Xiao cho rằng địa điểm sinh sống ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tích lũy. Theo người này, thu nhập của lao động phổ thông tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc) thường vào khoảng 100.000-150.000 NDT (360-540 triệu đồng)/năm, còn ở những thành phố cấp 2, cấp 3 có thể chỉ khoảng 50.000 NDT (180 triệu đồng).

Một số người đồng tình rằng thu nhập cao chưa chắc đồng nghĩa với tiết kiệm được nhiều. Nếu phải thuê nhà, trả nợ mua xe, mua nhà, nuôi con hoặc thường xuyên chi tiền cho du lịch và giải trí, khoản tiền còn lại cuối tháng có thể không đáng kể.

Nhìn chung, những chia sẻ trên Douban cho thấy không có một con số tiết kiệm chung phù hợp với tất cả mọi người. Có người dành dụm được hàng trăm triệu đồng nhờ sống cùng gia đình, không phải trả tiền thuê nhà; người khác phải cân nhắc từng khoản mua sắm để tích lũy từ mức lương khiêm tốn. Thay vì chỉ nhìn vào số tiền người khác có thể để dành, việc xác định những khoản chi lớn nhất của bản thân và xây dựng mục tiêu phù hợp với thu nhập có lẽ là điều quan trọng hơn.

(Nguồn: Douban)