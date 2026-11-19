Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất được niêm yết ngày 19/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 6 tháng, khách hàng dự kiến nhận 1,575 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 5,7%/năm. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,425 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,55%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 6 tháng sẽ mang lại khoảng 1,3875 triệu đồng tiền lãi.

SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 1,325 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 4,9%/năm tại quầy đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,225 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,025 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất 4,0%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 1 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,30% 1,575 triệu đồng 6,60% 1,650 triệu đồng Sacombank 5,70% 1,425 triệu đồng 6,60% 1,650 triệu đồng Techcombank 5,55% 1,3875 triệu đồng 6,05% 1,5125 triệu đồng SHB 5,30% 1,325 triệu đồng 5,70% 1,425 triệu đồng HDBank 4,90% 1,225 triệu đồng 5,00% 1,250 triệu đồng MB 4,10% 1,025 triệu đồng 5,20% 1,300 triệu đồng ACB 4,00% 1,000 triệu đồng 4,40% 1,100 triệu đồng

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 6/12, giả định khách hàng gửi đủ 6 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VPBank và Sacombank cùng dẫn đầu

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 1,65 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank cũng áp dụng lãi suất online 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 6 tháng sẽ mang lại khoảng 1,65 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 1,5125 triệu đồng sau nửa năm.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng là 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,425 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 1,3 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,0%/năm, tương ứng 1,25 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 1,1 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, VPBank và Sacombank cùng có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,6%/năm, tương ứng 1,65 triệu đồng tiền lãi. Techcombank đứng sau với lãi suất 6,05%/năm, tương ứng 1,5125 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,3%/năm, tương ứng 1,575 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,0%/năm tại quầy và 4,4%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 19/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi, sản phẩm và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.