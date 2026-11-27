Các giao dịch ngân hàng trực tuyến thông qua website và ứng dụng của ngân hàng sẽ tạm ngừng.

Theo thông báo mới nhất, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam sẽ tạm ngừng dịch vụ Internet Banking và ứng dụng Shinhan SOL để thực hiện công tác nâng cấp hệ thống.

Trong thời gian này, khách hàng không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến qua những kênh ngân hàng này. Trong khi đó, các dịch vụ thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, nộp tiền và rút tiền tại ATM/CD vẫn hoạt động bình thường.

Thông báo trên website của Shinhan Bank

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trong thời gian hệ thống trực tuyến tạm ngừng, Shinhan Bank cho biết sẽ kéo dài thời gian giao dịch tại quầy đến 19h00 ngày 27/11/2026. Đồng thời, ngân hàng miễn toàn bộ phí chuyển khoản tại quầy trong ngày 27/11.

Ngân hàng cho biết đang nỗ lực hoàn tất công tác nâng cấp và khôi phục dịch vụ trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc Internet Banking và ứng dụng Shinhan SOL hoạt động trở lại.

Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua hotline 1900 1577 hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.