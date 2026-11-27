Không có một công thức duy nhất cho một cuộc sống tốt đẹp. Bởi điều mỗi người trân trọng, những mục tiêu muốn theo đuổi và cách định nghĩa hạnh phúc vốn không giống nhau. Điều quan trọng là hiểu mình thực sự muốn gì, đủ tin vào lựa chọn của mình và có sự chuẩn bị để đi cùng lựa chọn ấy lâu dài.

Đó cũng là tinh thần mà ACB và Sunlife gửi gắm qua chiến dịch "Tin Điều Mình Chọn". Từ những cam kết tài chính dài hạn đến các lựa chọn quan trọng trong cuộc song, thông điệp "Tin Điều Mình Chọn" của ACB và Sun Life vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ một chiến dịch truyền thông, gợi mở một phương châm sống: Trong một thế giới ngày càng nhiều biến động, điều quan trọng hơn là đủ hiểu điều mình muốn, tin tưởng vào lựa chọn ấy và bền bỉ hiện thực hóa những mục tiêu đã đặt ra, ngay cả khi hoàn cảnh không ngừng thay đổi.

Không còn một phiên bản duy nhất của thành công

Có một thời, hành trình trưởng thành thường được hình dung theo một lộ trình khá quen thuộc: học tập, có công việc ổn định, lập gia đình, tích lũy tài sản rồi nghỉ hưu ở một độ tuổi nhất định. Những cột mốc ấy vẫn có ý nghĩa. Nhưng ngày nay, thành công không còn chỉ có một phiên bản.

Với người này, hạnh phúc là kiên trì theo đuổi một sự nghiệp nhiều thử thách. Với người khác, đó là có thêm thời gian cho gia đình, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm cuộc sống hay chủ động lựa chọn thời điểm nghỉ hưu. Có người muốn đi thật xa trên con đường đã chọn; cũng có người sẵn sàng bắt đầu lại khi nhận ra một hướng đi phù hợp hơn với mình.

Không có lựa chọn đúng cho tất cả mọi người. Quan trọng là lựa chọn ấy đúng với chính mình. Và khi một lựa chọn xuất phát từ điều mình thực sự trân trọng, hạnh phúc không nhất thiết nằm ở một đích đến xa xôi. Nó có thể bắt đầu ngay từ cảm giác mình đang được sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.

Tin vào lựa chọn là khởi đầu, bảo vệ lựa chọn là hành trình

Lựa chọn một con đường cần niềm tin. Nhưng để có thể đi lâu dài với lựa chọn ấy, chúng ta còn cần sự chuẩn bị. Bởi dù kế hoạch được tính toán kỹ đến đâu, cuộc sống vẫn có thể xuất hiện những thay đổi ngoài dự kiến: sức khỏe bị ảnh hưởng, thu nhập gián đoạn, trách nhiệm với gia đình tăng lên hoặc những ưu tiên mới xuất hiện.

Một gia đình trẻ cần tính đến cách duy trì sự ổn định tài chính nếu người trụ cột gặp rủi ro. Một người theo đuổi cơ hội nghề nghiệp mới sẽ tự tin hơn khi có khoản dự phòng cho giai đoạn chuyển tiếp. Một người mong muốn chủ động nghỉ hưu cần chuẩn bị nguồn lực đủ dài để tự lựa chọn khi nào nghỉ, thay vì để hoàn cảnh quyết định thay mình.

Trong bức tranh tài chính dài hạn ấy, bảo hiểm có thể đóng vai trò như một nền tảng bảo vệ, giúp giảm bớt những tác động tài chính từ các biến cố có thể làm gián đoạn kế hoạch, để mỗi người có thêm điều kiện duy trì những ưu tiên quan trọng của bản thân và gia đình.

Nhưng sự bảo vệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp và có thể đi cùng khách hàng trong dài hạn. Khi niềm tin đối với bảo hiểm nhân thọ vẫn cần được củng cố và không phải khách hàng nào cũng duy trì được hợp đồng đến cùng, điểm khởi đầu càng cần là sự thấu hiểu: khách hàng muốn bảo vệ điều gì và giải pháp nào phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của họ.

ACB và Sunlife: đồng hành từ lựa chọn đến bảo vệ

Đó cũng là tinh thần để ACB và Sunlife triển khai "Tin Điều Mình Chọn", đưa câu chuyện tài chính và bảo hiểm đến gần hơn với những lựa chọn rất thật trong cuộc sống.

Thay vì chỉ bắt đầu bằng câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu có rủi ro?", chiến dịch gợi mở một câu hỏi gần gũi hơn: "Điều gì thực sự quan trọng với bạn, và bạn cần chuẩn bị như thế nào để tiếp tục bảo vệ điều mình đã chọn?"

Những câu chuyện được giới thiệu trong chiến dịch góp phần làm rõ tinh thần ấy. Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh với hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê âm nhạc; vận động viên Lý Hoàng Nam với quyết định bước sang một hướng đi mới trong sự nghiệp; hay bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh với hành trình theo đuổi khát vọng nghề nghiệp song song với việc xây dựng gia đình.

Với ACB, sự tự tin trong mỗi lựa chọn không chỉ đến từ niềm tin vào bản thân, mà còn từ khả năng làm chủ nguồn lực tài chính và sự chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. Với vai trò đồng hành cùng khách hàng qua nhiều giai đoạn cuộc sống, ACB hướng đến giúp mỗi người có thêm cơ sở để đưa ra những quyết định tài chính phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của mình.

Trên nền tảng đó, các giải pháp bảo vệ từ Sunlife góp phần giúp khách hàng chủ động hơn trước những rủi ro có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đã lựa chọn, để những dự định quan trọng không dễ dàng bị gián đoạn trước những thay đổi bất ngờ của cuộc sống.

Bởi hạnh phúc không nhất thiết là sống theo một khuôn mẫu thành công. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là có thể nói: "Đây là cuộc sống tôi chọn" và có đủ sự chuẩn bị để tiếp tục sống với lựa chọn ấy.

Chủ động bảo vệ điều mình chọn

Qua mạng lưới ACB, khách hàng có thể tìm hiểu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Sunlife phát hành và được ACB phân phối, với các nhóm giải pháp về bảo vệ, sức khỏe, tích lũy và mục tiêu dài hạn.

ACB hiện giới thiệu các sản phẩm như SUN – Vì Nhà Mình, SUN – Khí Chất và SUN – Trọn Vui, cùng các giải pháp bổ sung về sức khỏe gia đình, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và hỗ trợ duy trì đóng phí.