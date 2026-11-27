Sau khi hoàn tất các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân, xác con hổ nặng 140 kg chết tại trang trại nuôi hổ ở Thanh Hóa sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ nghiên cứu.

Ngày 27/11, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với cá thể hổ chết tại trang trại nuôi hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín). Giá trị định giá đối với cá thể hổ này là 0 đồng.

“Sau khi hoàn tất thủ tục, xác hổ được bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để phục vụ công tác nghiên cứu”, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thông tin.

Xác hổ được đưa vào tủ bảo ôn, niêm phong và bảo quản.

Ngày 24/11, một cá thể hổ cái nặng 140 kg được nuôi tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến được phát hiện chết chưa rõ nguyên nhân.

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và cán bộ thú y kiểm tra hiện trường, lập biên bản. Cá thể hổ sau đó được đưa vào tủ bảo ôn, niêm phong và bảo quản, chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến việc quản lý đàn hổ tại trang trại này, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã báo cáo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề nghị xem xét, hỗ trợ hướng dẫn phương án xử lý.

Hiện còn 7 cá thể hổ nuôi nhốt tại trang trại.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, sau khi gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao toàn bộ đàn hổ còn lại (7 cá thể) cho Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có văn bản gửi 33 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, giới thiệu cơ sở đủ điều kiện tiếp nhận.

Tuy nhiên, đến nay mới có hai cơ sở tại Hà Nội đăng ký tiếp nhận tổng cộng 4 cá thể hổ, mỗi cơ sở 2 con. Phía gia đình ông Chiến không đồng ý chuyển giao riêng lẻ mà mong muốn bàn giao toàn bộ đàn hổ cho một đơn vị tiếp nhận.

Để bảo đảm việc quản lý, bảo vệ loài hổ theo quy định, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đề nghị Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hỗ trợ liên hệ, giới thiệu các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và đơn vị trên cả nước có đủ điều kiện tiếp nhận toàn bộ đàn hổ.