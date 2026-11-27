Tối 24/11, trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành nơi hội tụ muôn sắc văn hóa trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Xuyên suốt hành trình từ cội nguồn, qua những miền di sản đến sức sáng tạo hôm nay, đêm diễn được kết nối bằng tiếng gọi "đồng bào" – biểu tượng của tình thân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chọn "đồng bào" làm sợi chỉ đỏ, chương trình kể câu chuyện xuyên suốt về một dân tộc chung nguồn cội, nơi mỗi sắc màu văn hóa cùng hòa nhịp, tạo nên sức sống và bản sắc Việt Nam.

Màn pháo hoa rực rỡ mở màn cho đêm nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".

Từ bọc trăm trứng đến hai chữ "Muôn sắc"

Thông điệp ấy được đặt ngay từ phần mở đầu "Dòng máu Lạc Hồng". Sân khấu rộng khoảng 3.000m² lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn: màn hình tròn như vầng mặt trời, sàn diễn mô phỏng mặt trống đồng, hai bên là đôi cánh chim Lạc. Trên nền những biểu tượng ấy, tiếng "đồng bào" vang lên từ truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng.

Đại cảnh sân khấu "Dòng máu Lạc Hồng"

Huyền sử kể về bọc trăm trứng, người theo cha xuống biển, người theo mẹ lên non, nhưng tất cả vẫn chung một dòng máu, một cội nguồn dân tộc.

Mở đầu chương trình, câu chuyện ấy lý giải hai chữ "Muôn sắc" – sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc và "Hòa nhịp" – tinh thần đoàn kết, gắn bó trong một non sông.

Chương trình tiếp nối tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), nhân kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử này và Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình do thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Tình đồng bào qua thử thách của lịch sử

Nếu truyền thuyết cho biết tình đồng bào bắt đầu từ đâu, thì chương 1 "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" cho thấy tình cảm ấy được thử thách ra sao. Từ nền văn minh lúa nước, mạch ca khúc dẫn người xem qua những năm tháng kháng chiến với "Đường lên phía trước", "Hạt gạo làng ta", "Hát cho dân tôi nghe". Từ hậu phương đến tiền tuyến, từ làng quê đến giảng đường miền Nam, miền nào cũng đau đáu một ước nguyện sum họp.

Tiết mục "Đường lên phía trước" khắc họa tinh thần kiên cường và khí thế hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bởi vậy, khi hai tiếng "đồng bào" trở lại trước liên khúc "Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui", ngày thống nhất hiện lên trọn vẹn: người một nhà được tự do, hạnh phúc gọi nhau khi non sông liền một dải.

Muôn sắc di sản – cuộc gặp gỡ của các miền quê

Ở chương 2 "Muôn sắc di sản", tiếng gọi đồng bào đến thẳng với người xem qua cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa các di sản. Tâm điểm là tiết mục "Bức tranh di sản", quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, đưa khán giả đi qua những không gian văn hóa đặc trưng từ Bắc vào Nam.

Nghệ nhân các địa phương trong tiết mục "Bức tranh di sản".

Từ ca trù, quan họ, nhã nhạc cung đình đến xòe Thái, ví giặm, cồng chiêng Tây Nguyên hay đờn ca tài tử Nam Bộ, mỗi di sản là âm sắc riêng của một vùng đất. Đặt cạnh nhau trên cùng một sân khấu, chúng làm nên một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Điều làm nên sức nặng của chương diễn không chỉ nằm ở quy mô. Chính các nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân – những chủ thể của di sản – trực tiếp thể hiện các làn điệu, loại hình nghệ thuật, thực hành tín ngưỡng và lễ hội. Họ gửi vào cuộc gặp gỡ ấy âm sắc và ký ức của quê hương mình.

Tình đồng bào, ở đây, là khả năng nhận ra và đồng điệu với phần hồn cốt của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong bức tranh di sản của mọi miền Tổ quốc. Người miền xuôi lắng nghe tiếng chiêng núi rừng, người phương Nam cảm được lời ca Bắc Bộ, bởi tất cả đều là tiếng nói của cùng một mái nhà.

Bản sắc vươn xa – khi người trẻ giương cao lá cờ

Ở chương kết "Bản sắc vươn xa", những hình tượng văn hóa quen thuộc được làm mới qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Tiết mục "Lý cò style – Rock hạt gạo" kết hợp lời ru cội nguồn, hình ảnh hạt gạo đồng quê với âm nhạc hiện đại, thể hiện tinh thần tiếp nối và sáng tạo.

Với "Made in Việt Nam", hình ảnh làng nghề truyền thống được tái hiện qua sự kết hợp giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Tiết mục "Máu đỏ da vàng" tiếp tục khơi dậy tình yêu nguồn cội và tinh thần đồng bào.

Chương trình gửi gắm thông điệp về thế hệ hôm nay: gìn giữ, tiếp nối và sáng tạo để di sản luôn hiện diện trong đời sống đương đại. Cao trào khép lại với "Nhà tôi có treo một lá cờ" và ca khúc chủ đề "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Ba giọng ca NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi cùng thể hiện ca khúc "Made in Việt Nam"

Dấu ấn của ê kíp sáng tạo

Sợi chỉ "đồng bào" xuyên suốt chương trình là chủ đích sáng tạo của Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc sáng tạo Vũ Liêm và Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí. Câu chuyện văn hóa dân tộc được xây dựng qua ba mạch nội dung: lịch sử, di sản và công nghiệp văn hóa, tương ứng với ba chương của chương trình.

Thông điệp ấy còn được thể hiện qua ngôn ngữ sân khấu với ba biểu tượng Đông Sơn: màn hình tròn tượng trưng cho mặt trời, sàn diễn hình mặt trống đồng đại diện cho cội nguồn và khối đoàn kết, đôi cánh chim Lạc gửi gắm khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Đặc biệt, ê kíp đưa ngôn ngữ điện ảnh vào sân khấu để kể chuyện lịch sử qua số phận và cảm xúc nhân vật; đồng thời mời chính những nghệ nhân, người thực hành di sản tham gia trình diễn, kết hợp nhiều thế hệ để làm nổi bật sự trao truyền văn hóa. Như Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ, dù công nghệ sân khấu được đầu tư đến đâu, "cảm xúc con người vẫn là điều quan trọng nhất".

Với Sun Bright, "Muôn sắc Việt Nam" tiếp tục hành trình đưa văn hóa, lịch sử dân tộc đến gần công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sau dấu ấn của "Tổ quốc trong tim", chương trình một lần nữa khẳng định hướng đi sáng tạo của ê kíp: làm mới cách kể chuyện di sản nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt dân tộc.

Màn pháo hoa thắp sáng bầu trời giữa biển người tại "Muôn sắc Việt Nam".

Một thông điệp giản dị mà sâu sắc

Từ cội nguồn, qua thử thách, đến thấu hiểu và tiếp nối, "Muôn sắc Việt Nam" đã đi trọn một hành trình. Ngay cả khán đài cũng mang thông điệp ấy: năm khu vực Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập bao quanh sân khấu, hợp thành hình ảnh bông hoa đại đoàn kết. Mỗi khu một sắc thái, cùng gợi tinh thần "Muôn sắc văn hóa – Một nghĩa đồng bào".

Hai tiếng "đồng bào" nhắc mỗi người Việt Nam nhớ mình từ đâu đến, biết quý trọng di sản cha ông để lại. Từ điểm tựa ấy, thế hệ hôm nay mở rộng bầu trời sáng tạo, để bản sắc dân tộc tự tin vươn tầm ra thế giới.

Trong năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội của toàn dân, có lẽ đó là lời nhắn gửi đẹp nhất từ Mỹ Đình: văn hóa vẫn đang soi đường, và non sông vẫn hòa chung một nhịp.