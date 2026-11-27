Hôm nay (27/11), miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều nền nhiệt tăng mạnh. Miền Trung từ hôm nay bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều nay trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sáng nay nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo trong các ngày 28-29/11, khu vực miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, ít mưa.

Tại Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà từ hôm nay bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng, do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông.

Miền Trung đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng.

Dự báo từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, mưa lớn bao trùm từ Huế đến Khánh Hoà. Trong đó, mưa lớn nhất tập trung tại Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Huế trong hai ngày 27-28/11 có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Khánh Hòa thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Đáng lưu ý, vùng mưa có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Nguyên. Dự báo đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Tây Gia Lai, Tây Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Nhận định xa hơn, từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại những nơi trũng thấp khu vực từ Huế đến Khánh Hoà.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.