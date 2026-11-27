Ngày 18/11/2026, Ban Bí thư ban hành Kết luận 125-KL/TW về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.





Theo đó, từ ngày 01/11/2026, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến từ đủ 80 tuổi trở lên, đáp ứng điều kiện quy định được hỗ trợ đời sống hằng tháng đến 4 lần mức lương cơ sở.





Theo điểm a Mục 1.3 Kết luận 125-KL/TW, mức hỗ trợ đời sống hằng tháng đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến được xác định theo độ tuổi, cụ thể:





- Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Được hỗ trợ bằng 3 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên: Được hỗ trợ bằng 4 lần mức lương cơ sở/tháng.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức hỗ trợ đời sống hằng tháng của người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi là 7.590.000 đồng/tháng. Trong khi đó, người từ đủ 80 tuổi trở lên được hỗ trợ 10.120.000 đồng/tháng.





Tuy nhiên, không phải tất cả nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân từ đủ 80 tuổi trở lên đều được hưởng mức hỗ trợ 10.120.000 đồng/tháng. Cụ thể, theo điểm a Mục 1.2 Kết luận 125-KL/TW, để được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng, người hưởng chính sách phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:





- Thuộc đối tượng quy định tại Mục 1.1 Kết luận 125-KL/TW.

- Từ đủ 70 tuổi trở lên.

- Có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc.





Về đối tượng áp dụng, Mục 1.1 Kết luận 125-KL/TW quy định chính sách dành cho nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong ngành, lĩnh vực; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuộc một trong các nhóm sau:





Nhóm 1: Người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc khoa học và công nghệ (giải thưởng tặng cho cá nhân).





Nhóm 2: Nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, đề nghị.





Nhóm 3: Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có từ đủ 30 năm hoạt động, cống hiến trong các lĩnh vực quy định, đáp ứng yêu cầu về hình thức ghi nhận, tôn vinh và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận, đề nghị.





Như vậy, từ ngày 01/11/2026, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân từ đủ 80 tuổi trở lên, thuộc các đối tượng nêu trên và đáp ứng điều kiện về hoàn cảnh khó khăn, được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng với mức 10.120.000 đồng/người, tương đương 4 lần mức lương cơ sở hiện hành.





Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương được giao xem xét, quyết định đối với trường hợp đặc biệt có nhiều cống hiến đặc biệt theo quy định.





Ngoài ra Mục 2.6 Kết luận 125-KL/TW, Kết luận có hiệu lực từ ngày 18/11/2026, thay thế Kết luận 59-KL/TW ngày 09/4/2013. Các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 01/11/2026.