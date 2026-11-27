Nữ bị can bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối để vay tiền.

Ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với V.T.Y.N (sinh năm: 2006, trú tại: Xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, V.T.Y.N thông qua mạng xã hội trên ứng dụng Facebook quen anh N.V.T.Nh (sinh năm 1991, trú tại: phường Hoá Châu, thành phố Huế). Trong quá trình quen anh Nh, N đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích vay tiền và chiếm đoạt số tiền đã vay của anh Nh với tổng số tiền là 558.935.000 đồng.

Với thủ đoạn trên, N giả danh chị P.T.C.V để vay tiền anh Nh với tổng số tiền là 26.360.000đồng và chiếm đoạt số tiền trên. Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền 577.295.000 đồng, N đã mất khả năng chi trả số tiền trên của anh Nh nên anh Nh đã có đơn trình báo Cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan và triệu tập đối tượng N để làm việc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

V.T.Y.N tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP Huế).

Hành vi đưa ra thông tin gian dối để vay tiền rồi chiếm đoạt là phương thức phạm tội rất phổ biến, các đối tượng lợi dụng lòng tin, các mối quan hệ thân thiết hoặc đánh vào tâm lý hám lợi nhuận cao của cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Để bảo vệ tài sản cá nhân trước các cạm bẫy vay mượn gian dối, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không giao tiền chỉ dựa trên lời hứa hẹn, lời giới thiệu hoặc các mối quan hệ chưa được kiểm chứng, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục chính thống; phải chủ động liên hệ trực tiếp qua các kênh thông tin, tư cách người nhận tiền, mục đích thu tiền cũng như các hoá đơn đối với các khoản chi phí; tuyệt đối không chia sẽ thông tin tài khoản cá nhân, mật khẩu, mã OTP, không truy cập vào đường link lạ hay cài đặt các ứng dụng không rõ gốc từ chợ ứng dụng chính thức.

Khi nhận thấy người vay có biểu hiện gian dối, không thực hiện đúng cam kết trả tiền hoặc giao giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thì liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ chặn, đóng băng giao dịch chuyển tiền sơm nhất có thể; thu thập chứng cứ bằng cách lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, tài liệu, giấy biên nhận, cố tài khoản nhận tiền và chứng cư chuyển khoản liên quan; kịp thời báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.