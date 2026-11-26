Thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí 184 nghìn tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị.

Chiều 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ tám.

Phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội trình bày tờ trình, báo cáo các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. (Ảnh: Q.T)

Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 915,9 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 471,7 nghìn tỷ đồng. Thành phố ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí 184 nghìn tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị.

Thành phố cân đối chi đầu tư phát triển và phân bổ 121,9 nghìn tỷ đồng từ nguồn vay, đồng thời, thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách các cấp để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết của thành phố.

Đối với chi thường xuyên, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% để bảo đảm nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, theo yêu cầu Hà Nội phải tự bảo đảm kinh phí theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội năm 2027, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố dự kiến phát hành tối đa 121,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027 là 184,1 nghìn tỷ đồng. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121,7 nghìn tỷ đồng.

Mức phát hành này bảo đảm nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay - trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027 của thành phố.

Trái phiếu dự kiến có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt theo hai phương thức là đấu thầu phát hành hoặc bảo lãnh phát hành. UBND thành phố quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định...

Hội nghị đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung, trong đó có chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội năm 2027.

Đối với việc phát hành trái phiếu, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, cho ý kiến về phương án cụ thể của từng đợt trước khi triển khai, bảo đảm phù hợp nhu cầu sử dụng vốn thực tế, với lãi suất và chi phí hợp lý, bảo đảm khả năng trả nợ và an toàn tài chính lâu dài của thành phố.

Giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, cả hệ thống chính trị thành phố đặt quyết tâm cao với tinh thần “Hành động và hành động” để năm 2027 là năm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị; phấn đấu GRDP tăng 11,1% theo chỉ tiêu Trung ương giao, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Q.T)

Để hoàn thành mục tiêu, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xây dựng kịch bản điều hành từng tháng, từng quý; xác định dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng thêm. Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một lãnh đạo phụ trách, có mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt. Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng để điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp.

Ông Trần Đức Thắng lưu ý cần triển khai ngay từ hôm nay các nhiệm vụ, giải pháp để trong quý I-2027 tạo được khối lượng công việc thực chất: Giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã đủ điều kiện; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường; đưa các cơ chế của Luật Thủ đô năm 2026 vào thực tiễn.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật và trách nhiệm nêu gương; hoàn thiện quy chế phối hợp, vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027-2031; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa bàn mới sắp xếp và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đánh giá cán bộ theo OKR/KPI phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, làm căn cứ cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, sàng lọc cán bộ…