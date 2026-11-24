UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050 với diện tích gần 13.808ha.

Quy hoạch đô thị gần 14.000ha, hướng tới 77.000 dân vào năm 2050

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 5036/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đồ án, phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính xã Kiên Lương với tổng diện tích khoảng 13.807,79ha. Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái biển.

Dân số đô thị dự báo đạt khoảng 61.000 người vào năm 2035 và tăng lên 77.000 người vào năm 2050. Để đáp ứng quy mô dân số này, diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến đạt khoảng 3.316ha vào năm 2035 và 3.810ha vào năm 2050.

Không gian đô thị được tổ chức theo cấu trúc "Núi - Đô thị - Biển", lấy hệ thống núi đá vôi, mặt nước, bờ biển và các hành lang sinh thái làm khung cảnh quan chủ đạo.

Hướng mở rộng đô thị chủ yếu về phía Tây, gắn với khu vực nghiên cứu định hướng lấn biển. Tại khu vực hiện hữu, quy hoạch đặt mục tiêu chỉnh trang, mở rộng các khu đô thị dọc Quốc lộ 80; đồng thời phát triển về phía Nam, tập trung tại Hòn Chông, Chùa Hang - núi Bình Trị và dọc tuyến ven biển phía Nam.

Theo định hướng, Kiên Lương sẽ phát triển gắn kết với Hà Tiên, hình thành vùng kinh tế trọng điểm về kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển trên hành lang kinh tế biển phía Tây.

Ba phân khu với chức năng thương mại, cảng biển, logistics và công nghiệp

Đáng chú ý, quy hoạch đô thị mới Kiên Lương được tổ chức thành 3 phân khu với tổng diện tích hơn 13.807ha.

Trong đó, Phân khu 1 là khu thương mại, dịch vụ và lõi đô thị trung tâm, có diện tích khoảng 3.037,9ha. Khu vực này nằm ở phía Bắc, kéo dài tới Trung tâm điện lực Kiên Lương và khu du lịch, di tích Mo So, bao gồm trung tâm xã Kiên Lương và khu đô thị Ba Hòn.

Đây là khu vực tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ, công cộng và dân cư đô thị. Quy hoạch định hướng chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phát triển khu ở mới kết hợp thương mại, dịch vụ, ưu tiên công trình cao tầng và công trình hỗn hợp tại những vị trí phù hợp.

Phân khu 2 là hành lang kinh tế biển, cảng, logistics và công nghiệp chuyển đổi, có diện tích khoảng 4.752,3ha. Không gian này được bố trí tại khu vực ven biển, kéo dài từ trung tâm đô thị đến phần tiếp giáp biển phía Đông.

Đây là khu vực tập trung các chức năng công nghiệp, khai thác khoáng sản, năng lượng, cảng biển và logistics, gắn với các khu dân cư Hòn Chông, khu vực quanh núi Bình Trị và ấp Song Chinh.

Phân khu 3 có diện tích khoảng 6.017,59ha, định hướng phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân cư mật độ thấp. Khu vực này đóng vai trò hỗ trợ phát triển đô thị, đồng thời duy trì không gian sinh thái và các hoạt động sản xuất đặc trưng ven biển.

Một trong những hạng mục đáng chú ý trong đồ án là định hướng phát triển Cụm công nghiệp Bình Trị với quy mô khoảng 50ha, ưu tiên các ngành chế biến nông sản, thủy sản và sản xuất thân thiện với môi trường.

Về cảng biển, khu bến Bình Trị - Kiên Lương được định hướng phát triển cảng tổng hợp và cảng kho xăng dầu chuyên dụng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 tấn.

Cùng với đó, cụm cảng, bến tàu Ba Hòn được xác định là đầu mối giao thương đa phương thức. Đồ án định hướng phát triển bến tàu khách kết nối với Phú Quốc, Hòn Nghệ và Sơn Hải, qua đó hỗ trợ hoạt động vận tải và du lịch biển đảo.

Nghiên cứu lấn biển 1.581ha, định hướng đường sắt đô thị Hà Tiên - Rạch Giá

Điểm đáng chú ý nhất trong quy hoạch lần này là khu vực dự kiến lấn biển khoảng 1.581ha tại đô thị mới Kiên Lương.

Theo đồ án, đây là khu vực nghiên cứu, định hướng phát triển trong giai đoạn sau năm 2030, nằm ngoài phạm vi diện tích 13.807,79ha của địa giới hành chính xã Kiên Lương được đưa vào quy hoạch chung.

Việc nghiên cứu lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ ven biển. Tuy nhiên, quy hoạch yêu cầu quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai phải phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, có đầy đủ cơ sở pháp lý và đánh giá tác động đến môi trường, hệ sinh thái ven biển, quốc phòng và an ninh.

Đồ án cũng định hướng nghiên cứu không gian biển ven bờ, hạn chế lấn biển xa bờ nhằm giảm tác động đến các đảo, hòn tự nhiên và chi phí san lấp.

Bên cạnh không gian phát triển mới, hệ thống giao thông cũng được định hướng mở rộng với nhiều loại hình vận tải.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường sắt đô thị Hà Tiên - Kiên Lương - Rạch Giá trong tương lai, dự kiến chạy song song hoặc tích hợp dọc hành lang Quốc lộ 80 và tuyến đường ven biển. Việc kết nối, trung chuyển sẽ được nghiên cứu theo lộ trình và thẩm quyền chấp thuận.

Kiên Lương cũng được định hướng phát triển tuyến thủy phi cơ phục vụ du lịch sinh thái cao cấp và kết nối các khu vực biển đảo.

Đối với giao thông đường bộ, Quốc lộ 80 tiếp tục giữ vai trò trục kết nối chính với lộ giới quy hoạch 35-38m tùy đoạn. Các tuyến đường ven biển được định hướng với mặt cắt rộng 27,5-35m.

Sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, UBND xã Kiên Lương có trách nhiệm hoàn chỉnh, công bố công khai hồ sơ, lập kế hoạch thực hiện và rà soát các quy hoạch cấp dưới. Các dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư cũng phải được rà soát mức độ phù hợp với quy hoạch chung mới.