Bước tiến mới là cơ sở quan trọng để dự án tiến gần hơn tới mục tiêu vận hành vào năm 2030.

Hai đối tác quốc tế tham gia cung cấp thiết bị cho dự án gần 2,2 tỷ USD



Ngày 21/11, liên danh Trungnam - Sideros River do Tập đoàn Trungnam đứng đầu chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Italy), đồng thời ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Shanghai Electric (Trung Quốc) để triển khai các hạng mục thiết bị công nghệ chính cho Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo thỏa thuận, Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện cùng các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan. GT36 thuộc dòng tuabin khí cấp H của nhà sản xuất Italy, ứng dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt bố trí nối tiếp.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD.

Công nghệ này giúp duy trì hiệu suất cao ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, tăng tính linh hoạt trong vận hành, đồng thời kiểm soát phát thải ôxit nitơ (NOx). Đây là những đặc tính phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Việc lựa chọn GT36 thể hiện định hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trungnam, hướng tới bảo đảm chất lượng thiết bị và độ tin cậy vận hành lâu dài cho nhà máy.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trungnam và Shanghai Electric ký MOU, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp cung cấp các hệ thống thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi.

Theo định hướng hợp tác, Shanghai Electric dự kiến tham gia cung cấp cụm tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ liên quan. Đây là những cấu phần quan trọng trong chu trình phát điện hỗn hợp, cho phép tận dụng nhiệt từ khí thải tuabin khí để tiếp tục sản xuất điện, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Việc ký kết các thỏa thuận với đối tác quốc tế diễn ra trong bối cảnh thị trường tuabin khí toàn cầu chịu áp lực lớn về nguồn cung. Nhu cầu đầu tư nhà máy điện khí ngày càng tăng, trong khi sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống trung tâm dữ liệu trên thế giới cũng kéo theo nhu cầu điện năng đáng kể.



Sự gia tăng đồng thời của các nhu cầu này khiến thị trường tuabin khí công suất lớn trở nên cạnh tranh hơn, tạo sức ép lên năng lực sản xuất, lịch trình đặt hàng và thời gian bàn giao thiết bị. Do đó, việc tìm kiếm nhà cung cấp có năng lực công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng đáp ứng tiến độ là một trong những thách thức đối với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, lễ ký kết được xem là kết quả của quá trình chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác công nghệ của Trungnam, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn thiết bị chủ lực, kiểm soát tiến độ triển khai dự án.

Tập đoàn Trungnam vừa chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A.

Nhà máy 1.500 MW dự kiến cung cấp 9 tỷ kWh điện mỗi năm



Nhà máy điện khí LNG Cà Ná có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD. Đây là dự án đấu thầu quốc tế thành công đầu tiên trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với đơn vị trúng thầu là Liên danh Trungnam – Sideros River.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế.

Việc hoàn tất hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia và thiết lập khuôn khổ hợp tác với Shanghai Electric đánh dấu bước tiến trong quá trình chuẩn bị các hạng mục công nghệ trọng yếu. Qua đó, Trungnam có thêm cơ sở để huy động nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế và đẩy nhanh các công tác triển khai.

Với các bước chuẩn bị về công nghệ, thiết bị và đối tác, Trungnam đang tập trung nguồn lực để thực hiện dự án theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa Nhà máy điện khí LNG Cà Ná vào vận hành trong năm 2030.

Nguồn: Báo Chính phủ