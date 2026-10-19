Viện trưởng Viện KT-TN&MT TPHCM: Vừa có 4 tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam, nhưng họ rút lui khi hỏi về công suất điện lưới

Thông tin này được TS. Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM chia sẻ tại hội thảo diễn ra mới đây.

TS. Phạm Viết Thuận - TS. Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 16/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM”.

Tại đây, lãnh đạo các địa phương cùng chuyên gia tập trung phân tích bức tranh tổng thể về hạ tầng TPHCM sau khi sáp nhập, đề xuất những định hướng quan trọng cho không gian phát triển mới, đồng thời phân tích động lực để thành phố vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, TS. Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho rằng, địa phương cần nhìn nhận hạ tầng theo tư duy tổng thể và đồng bộ, thay vì chỉ tập trung vào các công trình giao thông thuần túy.

Để TPHCM đủ năng lực phát triển kinh tế, 11 loại hạ tầng chính và 13 hạ tầng phụ cần đồng bộ

TS. Phạm Viết Thuận chỉ ra, TPHCM cần xác định rõ hạ tầng đồng bộ gồm những loại nào. Theo chuyên gia, 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ đồng bộ thì thành phố mới đủ năng lực phát triển kinh tế.

"Từ đầu đến giờ, chúng ta chủ yếu nói về hạ tầng giao thông và quy hoạch, trong khi còn nhiều loại hạ tầng khác như điện, nước, thoát nước, khu dân cư, khu công nghiệp và logistics", ông Thuận nói.

Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhận định, trước mắt, hạ tầng giao thông vẫn là vấn đề lớn, với khối lượng công việc đặt ra cho thành phố là rất nặng nề. Địa phương phải phát triển giao thông đa phương thức để giải quyết bài toán kết nối liên vùng, kết nối với các tỉnh thành phụ cận.

Ở góc độ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là vấn đề chống ngập, chuyên gia đề xuất TPHCM cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó, thành phố mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Với những điểm ngập lớn, không thoát nước được, địa phương cần tính toán việc xây dựng hồ sinh thái.

"Trước đây, việc xây dựng công trình chủ yếu để chống ngập, nhưng chưa có tư duy đầy đủ về lưu trữ và thoát nước. Nếu không xây dựng được hồ sinh thái trên địa bàn TPHCM, việc chống ngập sẽ rất khó được giải quyết triệt để", chuyên gia nhấn mạnh.

Tiếp đó, thành phố cần tính toán đồng bộ hệ thống kênh thoát nước, cống thoát nước và hồ sinh thái. Các dữ liệu này phải được số hóa để phục vụ công tác thiết kế, thẩm định hồ sơ công trình trước khi tính đến các hạ tầng cầu đường, trường học, bệnh viện và logistics gắn với khu công nghiệp.

TS. Phạm Viết Thuận cũng cho rằng, thành phố cũng cần đặt vấn đề có nên tiếp tục bố trí bệnh viện, trường học trong trung tâm hay không, bởi nếu không giải quyết được vấn đề này, hạ tầng sẽ không thể đồng bộ.

Đáng chú ý, một vấn đề quan trọng khác được TS. Thuận nhấn mạnh là bài toán hạ tầng điện lưới và an ninh năng lượng. “Vừa rồi, có 4 tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam, nhưng khi hỏi về công suất điện lưới thì họ rút lui”, chuyên gia nói.

Chính vì vậy, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM khẳng định, khi phân tích, đánh giá tính đồng bộ của hạ tầng, chúng ta phải nêu rõ tất cả loại hạ tầng nào có thể đồng bộ với nhau, những loại nào chưa thể, từ đó mới xác định được hướng giải quyết.

TPHCM không thể phát triển hạ tầng một cách máy móc, mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị

Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, một số vấn đề được nêu tại hội thảo cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, nhất là cơ chế huy động vốn, chính sách đất đai và các mô hình đầu tư hạ tầng gắn với khai thác giá trị đất.

TPHCM đang tập trung giải quyết ba vấn đề lớn là ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những chuyên đề riêng để đánh giá, đề xuất giải pháp phù hợp. Thành phố cũng nghiên cứu kinh nghiệm từ các dự án mở rộng đường, kết hợp chỉnh trang đô thị và khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh TPHCM đang tập trung giải quyết ba vấn đề lớn là ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Đây là những nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thành phố cần sớm khai thác tiềm năng của không gian ngầm, không gian tầm thấp và hạ tầng số. Quá trình phát triển hạ tầng phải gắn với bảo tồn di sản văn hóa, các giá trị lịch sử, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

“Chúng ta không thể phát triển hạ tầng một cách máy móc, mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, gắn với yếu tố văn hóa và hạ tầng số để nâng cao hiệu quả quản lý”, ông Trần Quang Lâm khẳng định.