Vây bắt thành công Trần Kỳ Sâm 65 tuổi

Công an bắt giữ thành công Trần Kỳ Sâm - đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” sau hơn 9 tháng bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh gần đây đã phối hợp với Công an phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh phát hiện, giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến trên mạng Internet đối với Trần Kỳ Sâm (SN 1961, trú tại phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh) đã bị sau hơn 9 tháng lẩn trốn.

Trước đó, ngày 12/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây tội phạm "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" bằng hình thức cá cược trực tuyến trên mạng Internet, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Trần Kỳ Sâm có liên quan đến đường dây này. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, lực lượng chức năng không tìm thấy Sâm tại nơi cư trú và không xác định được nơi ở hiện tại.

Chân dung Sâm. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, khoảng giữa tháng 12/2025, Nguyễn Văn Huế (SN 1968, trú tại phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh) cấp cho Trần Kiên Phát (SN 1973, trú tại phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) một tài khoản cá cược cấp độ Master. Sau đó, Phát tạo các tài khoản cấp dưới để cấp cho những người khác tham gia đánh bạc, trong đó có Trần Kỳ Sâm.

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Sâm không có mặt tại địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng.

Quá trình lẩn trốn, Sâm di chuyển qua nhiều địa phương, trong đó có Bình Thuận (cũ), Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh, không cư trú ổn định tại một địa điểm, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ngày 16/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh phát hiện, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Kỳ Sâm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.