Hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, concert "Đất nước gấm hoa" hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đặc biệt với sự góp mặt của dàn lineup "khủng". Đặc biệt, dự án "Dệt suối tóc gấm hoa" từ 10.000 bức ảnh mái tóc Việt và những hoạt động lan toả giá trị văn hoá áo dài Việt Nam do Nguyên Xuân phát động cũng sẽ được giới thiệu.

Hội mê concert ở Hà Nội lại có thêm một cái hẹn cuối tháng 11. Tối 29/11, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dự kiến trở thành sân khấu của concert "Đất nước gấm hoa". Chỉ riêng lineup cũng đủ khiến nhiều khán giả tò mò khi những giọng ca sở hữu màu sắc âm nhạc khác nhau cùng xuất hiện trong một chương trình.

Từ chất giọng nội lực của Võ Hạ Trâm, Đông Hùng đến sức hút của Noo Phước Thịnh, dấu ấn âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại của Phương Mỹ Chi hay phong cách biểu diễn trẻ trung của MONO, mỗi nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến một mảnh ghép thú vị cho đêm nhạc.

‎Nguồn ảnh: Nguyên Xuân

Concert "Đất nước gấm hoa" được xây dựng theo chủ đề văn hóa Việt, kết hợp âm nhạc, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn để kể câu chuyện về vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam và cách người trẻ tiếp nối những giá trị truyền thống.

Chương trình gồm ba chương: "Dệt nên gấm hoa", "Tuổi trẻ gấm hoa" và "Đất nước gấm hoa". Nếu chương đầu gợi nhắc những ký ức thân thuộc về quê hương, chương tiếp theo là không gian để các chất liệu văn hóa truyền thống gặp gỡ phong cách biểu diễn hiện đại, thì chương thứ ba sẽ khép lại đêm nhạc với những giai điệu hướng về đất nước và tinh thần tự hào dân tộc.

Người trẻ cùng Nguyên Xuân "Dệt suối tóc gấm hoa" từ 10.000 bức ảnh mái tóc Việt Nam

Trước khi khép lại bằng concert "Đất nước gấm hoa", chiến dịch đã mở ra cách kết nối đầy thú vị với văn hoa Việt, đặc biệt là với người trẻ: Không chỉ thưởng thức âm nhạc, mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần kể câu chuyện về vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người theo những cách rất riêng thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm.

Nổi bật trong đó là dự án cộng đồng "Dệt suối tóc gấm hoa" do Nguyên Xuân phát động, nơi những khoảnh khắc đời thường của mái tóc Việt, tà áo dài và khung cảnh quê hương được chia sẻ, cùng dệt nên bức tranh Việt Nam gần gũi, giàu cảm xúc qua góc nhìn của cộng đồng.

Dự án đặt mục tiêu tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc Việt từ khắp mọi miền đất nước. Bắt nguồn từ hình ảnh mái tóc và nước gội đầu của bà, của mẹ rất quen thuộc với nhiều gia đình Việt, dự án mong muốn tập hợp tất cả những khoảnh khắc ấy để ghép nên bức tranh "Dệt suối tóc gấm hoa" chung.

Thông qua dự án, Nguyên Xuân đóng góp 300 triệu đồng tiền mặt cho các hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị áo dài và thúc đẩy hành trình đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.

Đặc biệt, hành trình "Dệt suối tóc gấm hoa" không chỉ dừng lại ở những bức ảnh được gửi về, Nguyên Xuân còn mang đến nhiều hoạt động kết nối từ online đến offline để người trẻ có thể trực tiếp tham gia, sáng tạo và góp câu chuyện của mình vào bức tranh chung về văn hoá Việt.

‎Nguồn ảnh: Nguyên Xuân

Từ ngày 21-28/11, chuỗi trải nghiệm "Miền dược liệu - Dệt suối tóc gấm hoa" dự kiến diễn ra tại TP. HCM (21/11), Hội An (24/11) và Hà Nội (28/11). Ghé thăm các điểm hẹn này, bạn có thể tìm hiểu các loại dược liệu quen thuộc trong cách chăm sóc tóc truyền thống, soi tóc và tư vấn da đầu, tham gia minigame hay check-in cùng tà áo dài. Đặc biệt, hoạt động gội đầu cho người thân, bạn bè còn mang đến cơ hội để mọi người thể hiện sự quan tâm qua những cử chỉ giản dị mà ấm áp.

Nguồn ảnh: Nguyên Xuân





Trên nền tảng số, Nguyên Xuân phối hợp cùng TikTok Việt Nam phát động thử thách "Dệt đất nước gấm hoa" từ ngày 20/11 đến 10/12. Chỉ cần một khoảnh khắc bên gia đình, một khung hình diện áo dài hay video ghi lại cảnh đẹp quê hương, bạn đã có thể chia sẻ góc nhìn rất riêng về vẻ đẹp Việt Nam để góp thêm sắc màu cho mục tiêu tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc Việt.

‎Nguồn: Tiktok

"Đất nước gấm hoa" là chiến dịch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ và nhãn hàng Nguyên Xuân thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh. Chiến dịch do Nguyên Xuân khởi xướng và triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hãy theo dõi các kênh thông tin chính thức của Nguyên Xuân và chương trình để cập nhật hướng dẫn tham dự và đừng bỏ qua chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa này nhé! .