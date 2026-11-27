Theo Công an xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa, lợi dụng các giao dịch chuyển tiền nhầm, một số đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc biến người nhận tiền thành trung gian luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Phương thức hoạt động thường bắt đầu bằng việc các đối tượng cố tình chuyển một khoản tiền vào tài khoản của người dân. Ngay sau đó, chúng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả nhưng không thông qua ngân hàng mà chuyển vào một tài khoản khác do chúng chỉ định. Để tạo lòng tin và gây áp lực, các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng, liên tục thúc giục nạn nhân thực hiện giao dịch.

Đáng chú ý, chúng còn viện dẫn những lý do như tài khoản chuyển tiền ban đầu bị khóa, chưa liên kết với VNeID hoặc phải thực hiện thủ tục xác minh đặc biệt để đánh lạc hướng người nhận. Thực chất, đây có thể là những thông tin bịa đặt nhằm khiến người dân mất cảnh giác, tự nguyện chuyển tiền theo yêu cầu. Nếu làm theo, nạn nhân có nguy cơ mất tài sản, vướng vào tranh chấp tài chính hoặc bị lợi dụng để luân chuyển, hợp thức hóa nguồn tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

(Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hoà)

Để chủ động phòng ngừa, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không sử dụng, rút hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền không rõ nguồn gốc; khi phát hiện tiền lạ chuyển vào tài khoản, cần liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức hoặc trực tiếp tại quầy để tra soát, xác minh và thực hiện hoàn trả đúng quy trình.

Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần lưu giữ thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hoà