Công an phường Cam Đường (Lào Cai) kịp thời ngăn chặn người phụ nữ suýt chuyển 65 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Ngày 23/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngân hàng trên địa bàn, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp người dân có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt 65 triệu đồng thông qua mạng xã hội.

Cụ thể, lực lượng Công an phường Cam Đường phát hiện một phụ nữ đang có ý định chuyển 65 triệu đồng cho người quen qua mạng xã hội. Đáng chú ý, khi giao dịch gặp khó khăn, đối tượng liên tục sử dụng lời lẽ tình cảm để tạo dựng lòng tin, thúc giục người phụ nữ đến ngân hàng khác tiếp tục chuyển tiền.

Công dân liên lạc qua mạng xã hội với đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu sự việc, kiên trì tuyên truyền, giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng. Nhờ đó, người phụ nữ nhận diện được nguy cơ, chủ động dừng giao dịch, tránh nguy cơ mất số tiền 65 triệu đồng.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường Cam Đường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời cho thấy vai trò của lực lượng Công an trong việc nắm tình hình, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động giao dịch của người dân, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, xử lý tội phạm, cán bộ, chiến sĩ còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thể hiện tinh thần tận tụy, gần gũi, trách nhiệm, lấy sự bình yên và lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Công an phường Cam Đường kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua vụ việc, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, nhất là những đối tượng thường xuyên sử dụng lời lẽ tình cảm, tạo dựng sự thân thiết, tin tưởng để đưa ra đề nghị chuyển tiền. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận, mục đích giao dịch và tính xác thực của thông tin; không làm theo những yêu cầu chuyển tiền sang tài khoản khác, đến ngân hàng khác hoặc thực hiện giao dịch bất thường theo hướng dẫn của người quen qua mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, dừng ngay giao dịch, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh độc lập và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, không để lòng tin, sự chủ quan trở thành sơ hở để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Cam Đường luôn chủ động đồng hành cùng Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai