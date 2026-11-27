Sáng ngày 27/11/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Xuân An, Phó chủ tịch thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XVI; TS Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Đặng Khắc Lợi – Phó cục Trưởng cục Báo chí (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); TS Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn; Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng, Quyền Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam); TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống; TS Lê Ngọc Ánh - Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp nông thôn; Nhà báo Tạ Văn Mây, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội.



Về phia đơn vị tổ chức có Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đồng chí Trần Thị Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS. Nhà báo Phạm Hương Ngát - Ban Pháp luật, Truyền thông, Đối ngoại, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam.

Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào cờ





Đại diện CLB Tổng biên tập báo chí tặng hoa chúc mừng Tạp chí Thanh niên và cuộc thi

Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Từ Cuộc thi lần đầu tiên diễn ra vào năm 1999, Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" sau 08 lần tổ chức với hành trình dài 28 năm đều mang lại kết quả đáng khích lệ, đã tiếp thêm ý chí cho nhiều cá nhân khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn mạnh mẽ vươn lên, làm chủ cuộc sống, đóng góp tích cực cho xã hội và đã trở thành những tấm gương sáng chói, giàu nghị lực, xứng đáng để mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cùng học tập, noi theo.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu

Cuộc sống vốn dĩ không trải sẵn hoa hồng cho tất cả mọi người, và không phải ai cũng may mắn có một điểm tựa thuận lợi để theo đuổi ước mơ. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, sự bền bỉ và một niềm tin không bao giờ tắt, có những con người đã chọn cách đi xuyên qua nghịch cảnh, từng bước khẳng định giá trị bản thân và lặng lẽ thắp lên những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Trong không khí trang trọng và đầy xúc động của Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX hôm nay, thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đơn vị đồng hành, các tác giả, và đặc biệt là những nhân vật được tôn vinh, lời chào trân trọng, lời tri ân sâu sắc cùng những tình cảm nồng ấm nhất!

Sau mỗi cuộc thi viết "Vượt lên số phận", điều đọng lại sâu thẳm trong lòng chúng ta không đơn thuần là những con số thống kê hay những giải thưởng được trao, mà chính là những câu chuyện kể chân thực về nghị lực sống, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Qua từng trang viết mộc mạc mà giàu rung cảm, ta được gặp gỡ những con người bình dị nhưng vô cùng kiên cường, họ không chỉ vượt qua khiếm khuyết hay biến cố để tự lập, học tập và lao động, mà còn mở rộng vòng tay để nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình.

Năm 2026, hành trình ý nghĩa ấy tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sau hơn bốn tháng phát động, Ban Tổ chức đã đón nhận hơn 1.000 tác phẩm dự thi, trân trọng lựa chọn 100 tác phẩm vào vòng sơ khảo và 30 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Đằng sau những con số ấy là hàng ngàn câu chuyện đời thực, là mồ hôi, nước mắt trước số phận cuộc đời.

Đồng chí Trịnh Xuân An, Phó chủ tịch thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XVI; Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và đồng chí Trần Thị Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao giải Đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Nga

Chúng ta lặng người xúc động trước câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nga, người phụ nữ vượt qua những giới hạn khắc nghiệt của sức khỏe để làm chủ công nghệ, cần mẫn viết lách, lao động và trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng thiện nguyện. Chúng ta trân trọng hành trình của chị Trần Thị Mỹ Lệ, từ những tháng ngày tự mình vượt khó để vươn lên, đến nhiều năm tận tụy với công tác truyền thông và các hoạt động vì cộng đồng. Ở đó còn có hình ảnh của bạn Nguyễn Phúc Đức với những lần hiến máu cứu người, những chuyến thiện nguyện không mỏi mệt; hay nữ vận động viên Nguyễn Thị Sari bền bỉ chinh phục đường đua xanh và lặng lẽ mở những lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo.

TS Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương và đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn trao giải A cho tác giả Trần Thị Mỹ Lệ

Mỗi nhân vật một hoàn cảnh, một ngã rẽ riêng, nhưng ở họ đều tỏa sáng một điểm chung đáng khâm phục, đó là sự tử tế và lòng trắc ẩn. Điều đáng quý nhất là sau khi tự mình bước qua bóng tối của nghịch cảnh, họ không giữ lại ánh sáng cho riêng mình, mà chọn cách sẻ chia, dùng chính năng lực và trái tim ấm áp để sưởi ấm cho cộng đồng. Họ xứng đáng được xã hội tôn vinh không phải bằng sự thương cảm, mà bằng sự kính trọng dành cho tài năng, phẩm giá và những đóng góp thiết thực cho cuộc đời.

Đồng chí Đặng Khắc Lợi – Phó cục Trưởng cục Báo chí (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) và Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng, Quyền Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) trao giải B tới các tác giả

Với Tạp chí Thanh niên, "Vượt lên số phận" chưa bao giờ dừng lại ở một cuộc thi báo chí đơn thuần. Mà đó là hành trình nhân văn bền bỉ, thể hiện trách nhiệm xã hội của Tạp chí và các đơn vị đồng hành. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, sức sống của một trang viết được đo bằng khả năng chạm đến trái tim bạn đọc, thay đổi cách nhìn và khơi nguồn cho những hành động tử tế trong cuộc sống.

Cuộc thi năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 64 năm thành lập Tạp chí Thanh niên và 15 năm thành lập Tạp chí điện tử Thanh niên Việt (2011-2026). Những dấu mốc ấy nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, nâng cao chất lượng thông tin và đưa báo chí đến gần hơn với đời sống của thanh niên trong thời đại số.

TS Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bà Lê Thị Tâm - TGĐ nhà hàng chay Huệ Tâm trao giải C cho các tác giả

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Từ tinh thần ấy, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi tác phẩm báo chí, mỗi hoạt động hướng về cộng đồng đều cần góp phần bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" chính là một trong những hoạt động thiết thực mà Tạp chí Thanh niên cùng các đơn vị phối hợp, đồng hành đã tâm huyết vun đắp suốt nhiều năm qua, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và giàu tình người.

ThS. Nhà báo Phạm Hương Ngát - Ban Pháp luật, Truyền thông, Đối ngoại, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và bà Trần Thị Quỳnh Trâm - Phó giám đốc Trung tâm Marketing hệ thống y tế Medlatec trao giải Khuyến khích tới các tác giả

Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX khép lại, nhưng những câu chuyện được kể hôm nay sẽ còn ở lại với chúng ta. Mong rằng từ sự cảm phục dành cho những con người giàu nghị lực, mỗi chúng ta sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống, biết lắng nghe, sẻ chia và không thờ ơ trước khó khăn của người khác. Đôi khi, một lời động viên chân thành, một cơ hội được trao gửi đúng lúc cũng có thể giúp một con người thêm vững tin trên hành trình thực hiện ước mơ.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Misa trao giải thưởng Sáng tạo, Tâm huyết, Truyền cảm hứng

TS Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Bà Thiều Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần phát triển công nghệ và giải pháp tin học Newsoft trao giải thưởng Nhân vật làm chủ KHCN cho tác giả Trần Ngọc Ánh

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức quyết định trao 16 giải thưởng, gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề: Nhân vật truyền cảm hứng, Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ, Sáng tạo và Tâm huyết.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận đơn vị đồng hành

Ngày 11/7/2025, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm, theo đó Tạp chí Thanh niên được nâng mức điểm từ 0,5 lên 0,75 điểm đối với các bài báo khoa học. Đặc biệt, theo Quyết định số 2244/QĐ/BKHCN ngày 28/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí được đưa vào Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để củng cố uy tín học thuật, mở rộng mạng lưới nghiên cứu và thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, học viên, nghiên cứu viên, sinh viên, tác giả trẻ tham gia công bố các công trình có chất lượng. Nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên đến các cơ sở đào tạo và đội ngũ các nhà khoa học, tại chương trình Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với các đơn vị.

Tại chương trình, Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với các đơn vị Khoa Khoa học liên ngành, tin học và ngoại ngữ, Học viện Hành chính và Quản trị công; Khoa Lý luận chính trị & Đại Cương, Trường đại học Phương Đông; Phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện báo chí và Tuyên truyền; Khoa Lịch sử Đảng, Học viện báo chí và Tuyên truyền; Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

P.V