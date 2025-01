Con gái sao phim "Sex and the City" có làn da căng mọng, vóc dáng gợi cảm tuổi đôi mươi nhờ 1 loại lá "chống nắng tự nhiên" của Việt Nam

Trong phim "Sex and the City" có sự xuất hiện của siêu mẫu đình đám Heidi Klum. Trong phim "Sex and the City", Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Hiện nay ở tuổi 51, Heidi vẫn là biểu tượng sắc đẹp và thần thái cuốn hút, khiến không ít phụ nữ ngưỡng mộ.

Gần đây, sự chú ý của công chúng chuyển hướng sang Leni Klum – cô con gái tuổi đôi mươi của Heidi. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Leni còn gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ.

Leni Klum – cô con gái tuổi đôi mươi của Heidi..

Leni Klum được giới thời trang săn đón từ khi còn rất nhỏ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và danh tiếng của mẹ.

Năm 16 tuổi, Leni đã trình diễn tại show Dolce & Gabbana trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Berlin.

Năm 2020, cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Đức cùng mẹ, đánh dấu bước khởi đầu chuyên nghiệp trong nghề người mẫu.

Năm 2021, cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trên bìa tạp chí Glamour Đức, được ví như "phiên bản nhí" của Heidi Klum.

Ở tuổi 20, Leni không áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, vì cô hiểu rằng ở tuổi phát triển, việc cắt giảm quá nhiều thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến sự phát triển. Thay vào đó, cô tập trung ăn uống cân đối và đủ chất, thường xuyên tăng cường 2 loại thực phẩm sau.

Con gái sao phim "Sex and the City" có làn da căng mọng, vóc dáng gợi cảm tuổi đôi mươi nhờ 2 nguyên liệu

1. Sử dụng lá trà xanh - “kem chống nắng tự nhiên”

Leni Klum tận dụng bã trà xanh sau khi pha để làm mặt nạ dưỡng da. Trà xanh chứa polyphenol – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ với khả năng:

- Chống nắng tự nhiên: Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, giảm nguy cơ lão hóa và viêm da.

- Ngăn ngừa lão hóa: Polyphenol ức chế các enzyme phá hủy axit hyaluronic, collagen, elastin – những yếu tố giữ da săn chắc và đàn hồi.

Leni Klum tận dụng bã trà xanh sau khi pha để làm mặt nạ dưỡng da.

- Hỗ trợ chống ung thư da: Các nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể bảo vệ da khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của khối u, dù nghiên cứu còn hạn chế.

- Caffeine trong trà xanh có tác dụng co mạch máu, giúp giảm bọng mắt và quầng thâm hiệu quả. Bạn có thể dùng túi lọc trà đã qua sử dụng để đắp lên mắt, mang lại cảm giác thư giãn và cải thiện vùng da quanh mắt.

Cách sử dụng trà xanh để làm đẹp da: - Uống trà xanh mỗi ngày: Giúp cung cấp dưỡng chất và chống oxy hóa từ bên trong. - Mặt nạ trà xanh: Kết hợp bột trà xanh với sữa chua không đường hoặc mật ong để làm mặt nạ dưỡng da. - Rửa mặt với trà xanh: Dùng nước trà xanh nguội để rửa mặt, giúp làm sạch và se khít lỗ chân lông. - Tẩy tế bào chết: Trộn bã trà xanh với đường nâu và dầu dừa để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên.

2. Bổ sung cá, đặc biệt là cá hồi, trong chế độ ăn

Trên trang cá nhân, Leni chia sẻ bản thân thường xuyên ăn cá, đặc biệt là cá hồi. Đây là món ăn yêu thích của cô, đồng thời cũng là một nguồn dinh dưỡng dồi dào với:

- Omega-3: Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện độ đàn hồi của da, giảm viêm. Các nghiên cứu đã chứng minh, omega-3 từ cá hồi còn giúp giảm sự mất nước của da, giữ cho da luôn ngậm nước và căng bóng.

Leni yêu thích các loại cá, đặc biệt là cá hồi.

- Vitamin D và Canxi trong cá hồi giúp xương chắc khỏe, đặc biệt quan trọng với phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh dễ gặp nguy cơ loãng xương. Peptide sinh học từ cá hồi có tác dụng cải thiện độ dẻo.

Cách tiêu thụ cá hồi hiệu quả: - Ăn 2-3 lần/tuần để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe. - Chế biến lành mạnh: Luộc, hấp hoặc áp chảo với ít dầu để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. - Kết hợp với rau xanh: Tăng cường chất xơ và vitamin cho bữa ăn cân bằng.

Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, Leni còn yêu thích các hoạt động thể thao. Bộ môn chèo thuyền SUP (Stand-Up Paddleboarding) không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cô rèn luyện toàn thân, từ cơ tay, bụng đến đùi, mang lại vóc dáng thon gọn và săn chắc.