Con gái Hoa hậu H'Hen Niê càng lớn càng xinh, chưa đến 1 tuổi đã đam mê âm nhạc

Nhiều người dự đoán cô bé Harley - con gái Hoa hậu H'Hen Niê có thể theo chân mẹ - hoạt động nghệ thuật khi trưởng thành.

Sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về hành trình nuôi dạy con với khán giả.

Đến thời điểm hiện tại, cô bé Harley sắp tròn 1 tuổi ngày càng đáng yêu, nhanh nhẹn, thừa hưởng nhiều nét đẹp và cả năng khiếu từ cả bố lẫn mẹ.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ 1 đoạn clip kể về cách con gái giao lưu Harley với mọi người. Với người lạ, ban đầu cô bé tỏ ra ngần ngại, dò xét. Tuy nhiên, sau đó khi thân quen, Harley rất gần gũi và thân thiện.

Nhiều người khen ngợi cô bé càng lớn càng xinh xắn, có thể nối gót mẹ tham gia các cuộc thi nhan sắc.

"Lớn thi hoa hậu giống mẹ nha con gái … thấy cưng quá!", một người dùng bình luận.

"Bả cưng quá! Nét nào ra nét đó", một người khác viết.

Vẻ dễ thương của cô bé Harley - con gái Hoa hậu H'Hen Niê.

Trước đó, H'Hen Niê khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh bé Harley vui vẻ đánh trống và nhảy nhót khi nghe mẹ ca hát.

Nàng hậu tỏ ra thích thú khi con gái có nhiều niềm yêu thích. Trước đó, H'Hen Niê từng thể hiện tài năng ca hát khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

H'Hen Niê vui mừng khi con gái bày tỏ đam mê âm nhạc.

H'Hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 2.2025 và tổ chức đám cưới vào tháng 3 cùng năm.

Đến tháng 9.2025, cô hạnh phúc đón con gái đầu lòng, bé Harley. Nàng hậu cho biết việc làm mẹ mang đến cho cô nhiều cảm xúc mới và khiến cuộc sống thay đổi đáng kể.

Sau khi có con, H'Hen Niê dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô lựa chọn cách chăm con khá mộc mạc và gần gũi. Người đẹp muốn con gái được tiếp xúc với thiên nhiên từ sớm, thay vì luôn được bao bọc trong môi trường quá sạch sẽ và an toàn.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê và con gái.

"Tôi không muốn con lúc nào cũng ở trong một môi trường quá sạch sẽ, quá bao bọc và không được chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi không muốn vì quá lo lắng mà vô tình khiến con sợ thế giới bên ngoài. Tôi muốn con được lớn lên, được khám phá và được biết thế giới này có rất nhiều điều thú vị", người đẹp chia sẻ.

Cô cho bé đi dạo, tắm nắng và làm quen với thế giới bên ngoài. Với H'Hen Niê, những trải nghiệm đơn giản này giúp con khỏe mạnh, tự tin và có cơ hội khám phá nhiều điều mới mẻ.Tuy nhiên, H'Hen Niê cho biết cô luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu.

Trước khi cho Harley tham gia các hoạt động bên ngoài, cô đều tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng như người có chuyên môn. Người đẹp cũng thường xuyên quan sát sức khỏe của con và sẽ hạn chế đưa bé ra ngoài nếu thời tiết không phù hợp.

Với H'Hen Niê, nuôi con theo cách gần gũi với thiên nhiên không có nghĩa là bỏ qua những nguyên tắc chăm sóc cần thiết. Điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo con được an toàn và khỏe mạnh.



