Chuỗi hoạt động nghệ thuật tưởng niệm nhân 70 năm ngày sinh Trương Quốc Vinh

Từ phim ảnh, triển lãm, hòa nhạc đến các dự án âm nhạc cho thấy dấu ấn đậm nét của cố nghệ sĩ.

Trương Quốc Vinh trong phim "A Phi chính truyện". (Ảnh: Chụp màn hình)

Tại Singapore, nhân dịp 70 năm ngày sinh Trương Quốc Vinh, bộ phim A Phi chính truyện (Days of Being Wild) được chiếu trở lại với phiên bản phục chế 4K. Phim được trình chiếu từ ngày 11 đến 13/9 tại nhiều cụm rạp, sử dụng bản tiếng Quảng Đông nguyên gốc cùng hình ảnh được phục chế. Khán giả mua vé tại các địa điểm được chỉ định còn có cơ hội nhận poster khổ A3 phiên bản giới hạn của bộ phim.

Lưu Đức Hoa và Trương Quốc Vinh trong phim A Phi chính truyện. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhân dịp 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh (12/9), quản lý Trần Thục Phân cũng là bạn thân của ông đã hợp với nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm nhiều lĩnh vực. Dự án được sự ủng hộ của người bạn đời của ông là Đường Hạc Đức, cho mượn nhiều hiện vật trong bộ sưu tập cá nhân để trưng bày tại triển lãm Tiếp tục yêu thương - Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Trương Quốc Vinh. Một số không gian trong căn nhà cũ của nam nghệ sĩ cũng được tái hiện lần đầu, giúp người hâm mộ hình dung rõ hơn về cuộc sống của ông qua những vật dụng và không gian sinh hoạt từng gắn bó.

Theo Trần Thục Phân, từ năm 2024, nhiều người hâm mộ Trương Quốc Vinh trên khắp thế giới đã lên kế hoạch tới Hong Kong (Trung Quốc) vào dịp 70 năm ngày sinh của ông, tìm về những địa điểm từng gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Chuỗi hoạt động năm nay vì thế không chỉ là dịp tưởng nhớ một ngôi sao, mà còn trở thành hành trình kết nối người hâm mộ với âm nhạc, điện ảnh và những dấu mốc trong cuộc đời Trương Quốc Vinh.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 9/9/2026 đến 10/5/2027 và mở cửa miễn phí. Hơn 300 hiện vật được giới thiệu, gồm trang phục biểu diễn, các giải thưởng âm nhạc, đĩa than, áp phích phim và nhiều tư liệu liên quan đến sự nghiệp của Trương Quốc Vinh. Đặc biệt, ekip triển lãm mời chính nhà thiết kế nội thất từng làm việc cho nam nghệ sĩ phục dựng một số không gian trong căn nhà cũ, như phòng khách và phòng làm việc. Một khu vực trong triển lãm lấy cảm hứng từ chiếc ghế tưởng niệm tại Công viên Stanley ở Vancouver, nơi Trương Quốc Vinh từng có thời gian sinh sống, qua đó giới thiệu một giai đoạn ít được nhắc đến trong cuộc đời nam nghệ sĩ.

Tối 12/9, chương trình Tiếp tục yêu thương - Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Trương Quốc Vinh diễn ra tại công viên Bamboo Grove, Khu văn hóa Tây Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Mạc Văn Úy, Hứa Quán Kiệt, Trương Vệ Kiện, Trần Tùng Linh, Trần Trác Hiền, Trần Khiết Linh, Chung Trấn Đào, Tô Vĩnh Khang, Đàm Diệu Văn...

Toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết. Sau khi trừ các chi phí cần thiết, doanh thu sẽ được sử dụng cho kế hoạch xây dựng một không gian tưởng niệm lâu dài dành cho Trương Quốc Vinh và dựng tượng đồng của nam nghệ sĩ.

Theo Trần Thục Phân, chương trình năm nay sẽ không phát trực tiếp do những vấn đề liên quan đến bản quyền từng phát sinh với buổi hòa nhạc năm 2023. Tuy nhiên, vào 21h12 ngày 12/9, ban tổ chức dự kiến sử dụng 1.956 thiết bị bay không người lái để tạo thành 7 hình ảnh đặc biệt mừng sinh nhật 70 tuổi của Trương Quốc Vinh. Phần trình diễn này có thể được phát trực tiếp.

Bìa của ca khúc mới 70 Leslie with Love do Chung Ý trình diễn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 11/9, Universal Music phối hợp với Trần Thục Phân phát hành hộp đĩa Tiếp tục yêu thương - Trương Quốc Vinh 70 tuổi gồm 7 CD. Bộ sản phẩm được giới hạn 7.000 hộp trên toàn cầu, tập hợp 70 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Trương Quốc Vinh. Mỗi ca khúc có phần giới thiệu do những người hâm mộ lâu năm của nam nghệ sĩ thực hiện.

Một ca khúc mới mang tên 70 Leslie with Love cũng được phát hành trên các nền tảng âm nhạc từ ngày 7/9. Ca khúc do Lưu Hoành Cơ sáng tác, Trần Thiếu Kỳ viết lời và sản xuất, phần phối khí do nghệ sĩ piano Trương Bối Chi thực hiện, với phần dây do Dàn nhạc Philharmonic Bắc Kinh trình diễn. Người thể hiện ca khúc là Chung Ý, con gái của nghệ sĩ Chung Trấn Đào. Theo Trần Thục Phân, việc lựa chọn Chung Ý xuất phát từ mong muốn tìm một giọng hát có mối liên hệ với Trương Quốc Vinh và thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với ông.

Không gian trải nghiệm nghệ thuật FUN SPACE tại Tsim Sha Tsui được thiết kế với sự tham gia của đạo diễn nghệ thuật Trương Thúc Bình. Đây là nơi Trần Thục Phân giới thiệu những kỷ vật được bà lưu giữ trong nhiều thập kỷ làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Từ thẻ công tác, ảnh, áp phích đến trang phục và đạo cụ sân khấu, các hiện vật tại đây không chỉ ghi lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Trương Quốc Vinh mà còn phản ánh một phần lịch sử văn hóa giải trí Hong Kong (Trung Quốc).