The Face Việt Nam 2026: Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê so dáng "mẹ bỉm" không ai nhường ai, Top 37 chính thức lộ diện!

Sau thời gian chuẩn bị, The Face Vietnam 2026 chính thức trở lại, đồng thời công bố Top 37 thí sinh bước vào hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của mùa giải năm nay.

Chiều 19/8, chương trình The Face Vietnam tổ chức họp báo ra mắt mùa giải 2026 tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn người đẹp, người mẫu và nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Tại đây, Top 37 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng tuyển chọn chính thức lộ diện, mở màn cho đường đua mới của The Face Vietnam.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay nằm ở dàn mentor gồm Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Ba thế hệ người đẹp với màu sắc và kinh nghiệm khác nhau được kỳ vọng tạo nên những màn tranh tài đáng chú ý trong quá trình tuyển chọn, đào tạo và dẫn dắt thí sinh. NTK Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host của chương trình.

Mentor Võ Hoàng Yến gây bất ngờ với màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu Họp báo, nữ siêu mẫu vẫn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh dù đã là "mẹ bỉm".

Mentor Anh Thư với những bước catwalk đầy nội lực tại Họp báo The Face Vietnam 2026

Mentor H'Hen Niê khoe vẻ đẹp thanh thoát trong sắc trắng tinh khôi, cô trở lại với body cực cháy sau khi sinh con.

Sự trở lại của The Face Vietnam cũng nhận được sự quan tâm bởi chương trình từng là một trong những sân chơi truyền hình thực tế nổi bật dành cho người mẫu và những gương mặt muốn phát triển trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo.

Trước khi Top 37 chính thức được công bố, The Face Vietnam 2026 đã trải qua các vòng tuyển chọn tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng vòng casting khu vực phía Nam từng ghi nhận hơn 1.000 thí sinh tham gia, trong đó có nhiều gương mặt đã hoạt động trong showbiz như diễn viên Lãnh Thanh, Võ Đăng Khoa hay ca sĩ Ema Nhất Khánh.

Ngay từ các vòng casting, chương trình đã xuất hiện nhiều nhân tố được đánh giá có tiềm năng. Một số thí sinh gây chú ý nhờ chiều cao, ngoại hình và kinh nghiệm trình diễn, trong khi không ít gương mặt mới tạo dấu ấn bằng câu chuyện cá nhân và cá tính riêng.

Host Đỗ Mạnh Cường với tông đen quyền lực.

Đương kim Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh với giao diện cá tính tại Họp báo The Face Vietnam 2026

Quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên với outfit tối giản đầy nam tính.

Không chỉ tìm kiếm một gương mặt có khả năng trình diễn, The Face Vietnam hướng tới việc xây dựng những thí sinh có khả năng trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu, đồng thời phát triển hình ảnh trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Một thông tin đáng chú ý được Bà Trang Lê công bố tại sự kiện là đơn vị sản xuất The Face Vietnam cho biết đang nắm giữ bản quyền The Face Asia. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu, với định hướng đưa những gương mặt nổi bật từ chương trình tiếp cận thị trường khu vực.

Với Top 37 đã chính thức lộ diện, The Face Vietnam 2026 sẽ bước vào giai đoạn được khán giả chờ đợi nhất: các thí sinh cạnh tranh để giành vị trí trong những đội hình chính thức dưới sự dẫn dắt của ba mentor.

Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của The Face Vietnam đang tạo thêm một sân chơi đáng chú ý cho mùa truyền hình thực tế 2026. Bên cạnh cuộc cạnh tranh của các thí sinh, màn đối đầu giữa Anh Thư - Võ Hoàng Yến - H'Hen Niê cũng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay.

Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình The Face Vietnam 2026.

Top 37 thí sinh tại Họp báo The Face Vietnam 2026.

Ảnh: BTC