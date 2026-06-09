Mỹ nhân có nụ cười 10 triệu view xuất hiện ở The Face Vietnam, dàn mentor vừa nhìn nói liền 1 câu!

Mỹ nhân này từng góp mặt ở The Face, nay tái xuất gây xôn xao.

The Face Vietnam 2026 đang là một trong những chương trình nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thời trang và sắc đẹp. Mới đây, vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành.

Giữa dàn thí sinh xuất hiện tại buổi casting, Nguyễn Hương Liên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người đẹp sinh năm 2004 từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "mỹ nhân có nụ cười 10 triệu view" sau loạt clip viral trên TikTok. Xuất hiện tại vòng sơ tuyển, Hương Liên diện trang phục tông trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin. Những bước catwalk chuyên nghiệp và phong thái làm chủ sân khấu của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Đáng chú ý, ngay khi nhìn thấy Hương Liên, mentor Anh Thư đã dành lời nhận xét rằng người đẹp ngày càng xinh đẹp hơn sau khi kết hôn. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả theo dõi chương trình.

Hương Liên xuất hiện nổi bật tại buổi sơ tuyển The Face Vietnam 2026

Không phải gương mặt xa lạ với The Face, Hương Liên từng tham gia mùa giải năm 2023 và dừng chân ở tập 9. Sau gần 3 năm, cô quyết định trở lại đường đua với diện mạo được nhận xét ngày càng trưởng thành và cuốn hút hơn. Chia sẻ về lý do quay trở lại The Face Vietnam 2026, Hương Liên gây chú ý với câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Nguyễn Hương Liên, đến từ Hà Nam, mình 22 tuổi. Mình đến The Face Vietnam 2026 để hoài niệm lại tuổi 18".

Với lợi thế kinh nghiệm từ mùa giải trước, cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng và lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội, Hương Liên được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của The Face Vietnam 2026. Liệu lần trở lại này có giúp mỹ nhân sở hữu "nụ cười 10 triệu view" tiến xa hơn thành tích Top 9 năm nào, câu trả lời sẽ được hé lộ trong những vòng thi sắp tới.

Mỹ nhân sở hữu nụ cười 10 triệu view bất ngờ xuất hiện tại The Face Vietnam 2026

Mentor Anh Thư khen Hương Liên: "Càng ngày càng xinh"

Hương Liên hiện tại

Hương Liên sinh năm 2004, cô là mẫu ảnh đình đám, gây ấn tượng với đường nét thanh tú, nhẹ nhàng tựa "thần tiên tỷ tỷ". Đặc biệt, Hương Liên còn ghi điểm với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Nhiều người còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn, đôi mắt cười tương đồng với mỹ nhân Hàn Quốc. Trong The Face Vietnam, Hương Liên là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương, cô dừng chân trước thềm Chung kết của chương trình.

Hương Liên từng gây sốt vì khuôn mặt xinh, kỹ năng nổi bật ở The Face 2023

Hương Liên sở hữu nhan sắc, vóc dáng "10 điểm không nhưng"

Chồng của Hương Liên là thiếu gia một tập đoàn lớn, đời sống riêng tư khá kín tiếng. Cặp đôi có thời gian yêu đương âm thầm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Cả hai đã tổ chức lễ cưới hoành tráng vào tháng 11/2025.

Hương Liên từng hé lộ lời nói của chồng khi ngỏ lời cùng nhau về chung nhà, anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".

Hương Liên cho biết cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng bảo vệ chồng: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".

Hậu kết hôn, Hương Liên tận hưởng cuộc sống vui vẻ, sang chảnh, du lịch khắp nơi chuẩn phu nhân hào môn.

Cô đã kết hôn với chồng là thiếu gia giàu có

Ảnh: FBNV, The Face Vietnam