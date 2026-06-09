Cái kết cho nữ diễn viên hạng A vì lộ CCTV ngoại tình với đại gia giữa ban ngày ban mặt còn vướng scandal mang thai hộ

Công chúng không thể ngờ được rằng quá trình thanh trừng đối với nữ diễn viên đình đám này lại diễn ra nhanh tới như vậy.

Sáng 8/6, tờ 163 đưa tin, nữ diễn viên đình đám Trương Vũ Kỳ đang phải trả giá đắt vì liên hoàn bê bối từ ngoại tình cho đến nhờ người mang thai hộ. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Trương vừa mất 1 vai diễn “nặng ký” ở dự án phim hiện rất được mong chờ mang tên Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn. Bộ phim này mới đây đã âm thầm khai máy, Phan Việt Minh và Khương Siêu vẫn tiếp tục đồng hành cùng tác phẩm nhưng Trương Vũ Kỳ thì lại bị gạch tên. Được biết, nữ diễn viên nổi tiếng Trương Quân Ninh sẽ thế chỗ Trương Vũ Kỳ trong dự án hot nói trên.

Ký giả tờ 163 cũng đi sâu phân tích và chỉ ra nguyên nhân khiến Trương Vũ Kỳ bị cắt vai vào phút chót. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nữ minh tinh họ Trương đã vướng vào quá nhiều thị phi, tai tiếng trong những năm qua. Bản thân nữ nghệ sĩ lại luôn chọn cách giữ im lặng và chưa từng phản hồi trực diện trước những bê bối đời tư bủa vây quanh mình. Chính cách giải quyết như thế này đã khiến Trương Vũ Kỳ trở thành yếu tố rủi ro cực lớn, có thể gây thiệt hại cho ekip Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn bất cứ lúc nào. Dễ dàng nhận ra đoàn phim không muốn mạo hiểm dùng 1 nữ diễn viên đang gây tranh cãi lớn để rồi đối mặt với nguy cơ bị cấm phát sóng tác phẩm trong tương lai. Vì vậy, sau khi thăm dò phản ứng từ thị trường, nhà sản xuất đã quyết định gạch tên Trương Vũ Kỳ khỏi danh sách diễn viên, đồng thời hỏa tốc tìm người thay thế phù hợp.

Trương Vũ Kỳ (bên trái) vừa mất vai diễn quan trọng vào tay Trương Quân Ninh sau hàng loạt bê bối động trời. Ảnh: Sohu

Trước đó, Sina đưa tin hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da như SheSiYa, NEXXUS, Yu Rong Chu, GuYu... đã xóa hoặc ẩn toàn bộ nội dung đại diện của Trương Vũ Kỳ. Không những vậy, đài truyền hình Liêu Ninh (Trung Quốc) ban đầu có mời mỹ nhân họ Trương biểu diễn trong đêm hội Xuân Vãn nhân dịp năm mới 2026 nhưng rồi cũng đã tuyên bố cắt sóng màn xuất hiện của cô. Ngoài ra, còn có thông tin cho hay vị trí thành viên cố định của Trương Vũ Kỳ trong show Nữ Tử Suy Luận Xã 3 (Sisters’ Who Sleuth 3) cũng đã bị thay thế. Màn tranh trừng đối với nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 diễn ra nhanh chóng tới mức công chúng đều đồng loạt tin rằng cô đã gần như hết đường trở lại hoạt động trong làng giải trí xứ Trung.

Vụ ồn ào nổ ra sau khi MC Cát Hiểu Thiến đăng đàn tố cáo Trương Vũ Kỳ ngoại tình, trơ trẽn giật chồng mình còn nhờ người mang thai hộ. Khi ấy, Cát Hiểu Thiến khiến dư luận xôn xao khi tung hẳn CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với chồng cũ - doanh nhân Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi Cát Hiểu Thiến sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn. Được biết, Trương Vũ Kỳ đã chia tay Viên Ba Nguyên vào năm 2018 và nhanh chóng lao vào mối tình mới.

Chưa dừng lại ở đó, Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ nhờ người mang thai hộ. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra.

Trương Vũ Kỳ bị tung hẳn CCTV ngoại tình với Viên Ba Nguyên. Ảnh: 163

Tới năm nay, Trương Vũ Kỳ lại tiếp tục dính cáo buộc thuê 2 người đi đe dọa chính thất Cát Hiểu Thiến. Theo nguồn tin, nữ MC họ Cát đăng đàn công bố thông tin cô và người nhà đã nhận được những cuộc điện thoại đe dọa từ 2 nhân vật bí ẩn hồi tháng 10/2024. Ngay tại thời điểm đó, cô đã trình báo vụ việc tới cảnh sát. Đáng nói, 2 kẻ đe dọa còn biết rõ họ tên, địa chỉ nơi sống của cô và người thân trong gia đình.

Phải tới đầu năm nay, MC họ Cát mới chính thức thông báo kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Cát Hiểu Thiến cho biết phía cảnh sát xác định 2 người gọi điện đe dọa cô là... 2 luật sư. Đồng thời, nữ MC cũng đăng tải bức thư xin lỗi của 2 luật sư nói trên. Trong thư, cả 2 đều thừa nhận có hành vi gọi điện tới cho Cát Hiểu Thiến nhưng họ lại khẳng định không có quan hệ thuê mướn với Trương Vũ Kỳ. 2 luật sư giải thích, họ có nghe được tin tức từ bạn bè rằng “ông lớn đứng phía sau nữ nghệ sĩ họ Trương muốn gây bất lợi cho Cát Hiểu Thiến”, vậy nên, họ mới gọi điện tới cho MC họ Cát để nhắc nhở cô chú ý.

Khi Cát Hiểu Thiến truy hỏi vì sao 2 luật sư biết địa chỉ nhà và thông tin của gia đình cô, 2 người này cho biết đó là do họ đoán mò. Tuy nhiên, tất cả những lời giải thích của 2 luật sư đều gây cười và không được công chúng chấp nhận.

Đáng chú ý, 1 người trong số 2 kẻ đe dọa mang họ Tôn từng cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 chương trình truyền hình. Hồ sơ của luật sư Tôn cũng công bố thông tin cho thấy anh đã cung cấp dịch vụ giám sát dư luận cho 1 sao nữ hạng A trong thời gian dài. Từ đây, nữ diễn viên họ Trương bị tố đã thuê 2 luật sư nói trên nhằm đe dọa, dằn mặt chính thất Cát Hiểu Thiến. Loạt hành động không chuẩn mực khiến Trương Vũ Kỳ bị gán mác tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz hiện tại.

Trương Vũ Kỳ bị tố thuê người dằn mặt, tấn công Cát Hiểu Thiến (bên trái). Ảnh: Sohu

Luật sư Tôn cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 show truyền hình trong quá khứ. Ảnh: 163

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, là nàng “Tinh Nữ Lang”, “Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz” được vua hài Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là “bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo” vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Cô nổi tiếng với các phim như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông, Yêu Miêu Truyện...

Trương Vũ Kỳ (bên trái) vốn được biết đến là “bản sao Song Hye Kyo”. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163