Không thể ngờ Hương Liên và chồng thiếu gia lại đến mức này!

Tối 13/11, Hương Liên chính thức gia nhập hội "vợ người ta", tổ chức đám cưới hoành tráng với thiếu gia Minh Trung. Tiệc cưới của cặp đôi diễn ra trong không gian ấm cúng, ngập tràn hoa sen như tên của cô dâu. Như những đám cưới hot hòn họt Vbiz dạo này, Minh Trung và Hương Liên cũng chuẩn bị những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" riêng để tạo bất ngờ cho đối phương và khách mời.

Cô dâu Hương Liên khiến ai cũng khó thể ngờ đến khi đích thân biểu diễn một tiết mục đàn tranh. Tiết mục này của cô dâu thể hiện thông điệp tích cực, lan toả tinh thần hiện đại nhưng vẫn không quên đi bản sắc văn hóa Việt Nam. Để có 4 phút đặc biệt trên sân khấu trong ngày vui này, cô dâu tập luyện miệt mài trong 1 tháng.

Hương Liên trổ tài đánh đàn gây bão tại đám cưới.

Hương Liên xuất hiện như "thần tiên tỷ tỷ" để biểu diễn văn nghệ

Hương Liên gây bất ngờ khi trổ tài đánh đàn tranh

Cô dâu tài sắc vẹn toàn là đây chứ đâu

Phen này thiếu gia Minh Trung thắng đời!

Ngoài ra, doanh nhân như Minh Trung cũng chiều vợ khi thực hiện điệu nhảy giữa dàn khách mời. Mặc dù chỉ tập luyện trong thời gian ngắn nhưng cả hai phối hợp rất ăn ý, khiến khách mời vỗ tay rần rần. Tiết mục này lấy cảm hứng từ hành trình yêu nhau của cô dâu và chú rể. Họ đã đến với nhau bằng sự vô tư và bỡ ngỡ thuở ban đầu sau đó cũng trải qua những giận hờn, cãi vã, trải qua những cảm xúc thăng hoa và cái kết viên mãn là một đám cưới trong mơ.

Minh Trung chiều Hương Liên hết mình, doanh nhân phối hợp "diễn" cùng vợ cũng ưng ý quá trời!

Cả hai "tái hiện" lại những khoảnh khắc dỗi hờn

Minh Trung thể hiện rõ sự cưng chiều vợ qua từng điệu nhảy

Anh bế Hương Liên với biểu cảm vô cùng hạnh phúc

Cô dâu chú rể này thật sự mang đến cho khách mời nhiều bất ngờ

Hương Liên cho biết cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng khi bị nói yêu nhanh, cưới vội sau khi chia tay người cũ không lâu: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".

Hương Liên từng hé lộ lời nói của chồng khi ngỏ lời cùng nhau về chung nhà, anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".