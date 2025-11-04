Cô gái "vượt mặt" Hoàng Thùy trình diễn cho show chính thức của Chanel là ai?

Sau khi ghi dấu ấn tại các sàn diễn Milan Fashion Week, Huỳnh Tú Anh tiếp tục mở ra cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên tham gia trình diễn trong show chính thức của Chanel.

Show Tú Anh sẽ tham gia là Chanel Cruise 2026 được tổ chức tại Singapore, đánh dấu sự trở lại của nhà mốt Pháp tại khu vực Đông Nam Á sau hơn một thập kỷ. Lần gần nhất Chanel tổ chức show Cruise tại đây là Cruise 2013/14 ở Dempsey Hill. Buổi tái trình diễn bộ sưu tập Cruise 2025/26 sẽ diễn ra vào ngày 04/11 tới.

Trong lịch sử hơn một thế kỷ của Chanel, chưa từng có người mẫu mang quốc tịch Việt Nam nào góp mặt trong show chính thức của thương hiệu này. Trước đó, giới mộ điệu từng biết đến các người mẫu gốc Việt như Navia Nguyễn hay Jade Nguyễn trên sàn diễn Chanel, nhưng họ đều mang quốc tịch nước ngoài. Vì vậy thành tích của Huỳnh Tú Anh là một cột mốc lịch sử không chỉ cho cá nhân cô mà còn cho làng thời trang Việt.

Navia Nguyễn và Jade Nguyễn cũng từng có cơ hội hợp tác với Chanel nhưng cả 2 đều mang quốc tịch nước ngoài.

Để có được cơ hội này, Tú Anh phải vượt qua nhiều vòng casting khắt khe từ phía Chanel. Cô từng thất bại ở lần thử sức đầu tiên, nhưng không từ bỏ. Sau khi gửi lại hồ sơ và video trình diễn cho đợt tuyển chọn mới, cô nhận được thư mời từ hãng cùng vé bay sang Singapore chỉ vài ngày sau đó.

Ngay sau khi thông tin Huỳnh Tú Anh trở thành người mẫu Việt đầu tiên trình diễn trong show chính thức của Chanel được công bố, mạng xã hội nhanh chóng sôi nổi bàn luận. Một bộ phận khán giả lập tức gợi nhớ đến siêu mẫu Hoàng Thùy, người từng có cơ hội hợp tác với Chanel vào năm 2018.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Thùy từng "work for Chanel" trước đây, nên danh xưng "đầu tiên" dành cho Tú Anh cần được làm rõ. Tuy nhiên, những người am hiểu trong giới thời trang đã chỉ ra rằng Hoàng Thùy khi đó chỉ tham gia hoạt động thử đồ (fitting) và chụp ảnh tại store Chanel, chứ không trình diễn trong show chính thức của thương hiệu.

Nguồn: Facebook

Trước khi được biết đến là Quán quân The Face Vietnam 2023, ít ai ngờ Huỳnh Tú Anh từng nặng gần 70kg, tự ti và chưa từng nghĩ mình có thể đứng trên sàn catwalk. Trong 5 năm, cô kiên trì giảm cân, rèn dáng và học kỹ năng catwalk mỗi ngày.

Tú Anh nỗ lực giảm cân để theo đuổi ước mơ.

Tham gia The Face Vietnam, Tú Anh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt góc cạnh, phong cách trình diễn hiện đại và tinh thần cầu tiến. Dưới sự huấn luyện của siêu mẫu Anh Thư, cô xuất sắc giành ngôi vị quán quân – trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ người mẫu Gen Z chuyên nghiệp và có định hướng rõ ràng.

Tú Anh tại The face Vietnam.

Sau khi đăng quang, Tú Anh đầu quân cho beU Models tại Việt Nam và nhanh chóng ký hợp đồng với các agency quốc tế tại Paris và Milan.

Tại Milan Fashion Week Xuân – Hè 2026, cô trình diễn cho hàng loạt thương hiệu như Peserico, Sara Wong, Calcaterra, Barbara, Circle Show... – một khởi đầu ấn tượng đối với người mẫu châu Á mới debut quốc tế.

Tú Anh cực "đắt show" tại Milan Fashion Week Xuân – Hè 2026.

Với chiều cao 1m78, gương mặt đậm chất Á Đông và phong thái chuyên nghiệp, Tú Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn. Việc được Chanel lựa chọn lần này được xem là sự công nhận xứng đáng cho năng lực và nỗ lực của cô sau hơn hai năm hoạt động nghiêm túc.

Để chuẩn bị cho show, Tú Anh tuân thủ chế độ tập luyện và dinh dưỡng nghiêm ngặt: chỉ ăn trứng, ức gà, rau xanh, yến mạch, loại bỏ hoàn toàn tinh bột và đường; đồng thời duy trì lịch tập gym 4 buổi/tuần để giữ form chuẩn catwalk.

Thành công của Huỳnh Tú Anh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của người mẫu Việt trong ngành thời trang toàn cầu.

Hiện tại, Huỳnh Tú Anh đã có mặt tại Singapore, sẵn sàng cho lần xuất hiện lịch sử trong show Chanel Cruise 2026 – nơi cô sẽ đại diện cho Việt Nam sải bước cùng các người mẫu hàng đầu thế giới.