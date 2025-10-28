Cô gái Hà Tĩnh chinh phục "lãnh địa kỹ thuật", giành 2 học bổng quốc tế danh giá

Tháng 7/2025, Thùy Dương xuất sắc giành học bổng toàn phần Erasmus+, một trong những chương trình học bổng danh giá của Liên minh châu Âu (EU) dành cho bậc thạc sĩ tại Pháp kéo dài hai năm. Nữ sinh theo học chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống số cho Con người (Digital Systems for Humans) - đơn vị trực thuộc Đại học Côte d’Azur (Pháp).

Học bổng Erasmus+ mà Thuỳ Dương nhận được là học bổng trao đổi toàn phần, gồm miễn 100% học phí, phí ghi danh và phí CEVEC (phí đóng góp vào xây dựng môi trường học tập và đời sống sinh viên - khoản bắt buộc với mọi sinh viên tại Pháp). Ngoài ra, nữ sinh còn được hỗ trợ chi phí đi lại và sinh hoạt với tổng giá trị lên tới 10.000 euro/năm (tương đương hơn 306 triệu đồng).

Kiên trì với ngành học “kén” nữ giới

Ngay từ thời cấp 2, Thùy Dương sớm bộc lộ niềm yêu thích với môn tin học và lập trình. Năm lớp 9, cô đại diện trường tham gia cuộc thi Tin học trẻ và góp mặt ở sân chơi cấp tỉnh khi là học sinh trường THPT Can Lộc. Tình yêu với máy tính và lập trình đã định hướng để cô lựa chọn ngành Kỹ thuật điện - chuyên ngành Tin học công nghiệp tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ toàn cầu, cơ hội học tập và việc làm rất rộng mở, là lý do Thùy Dương kiên trì theo đuổi ngành này.

Trước quan niệm "kỹ thuật là lãnh địa của nam giới", Dương cho rằng năng lực không bị giới hạn bởi giới tính. Chọn hướng đi khác số đông với cô gái là cách thử thách bản thân. "Ở ngành kỹ thuật, sự tỉ mỉ và góc nhìn sâu sắc của nữ giới lại là lợi thế riêng", Dương nói.

Cô gái Hà Tĩnh với đam mê tin học và lập trình (Ảnh: NVCC)

Hai tháng, chinh phục 2 học bổng toàn phần

Từ những năm theo học THPT Can Lộc - ngôi trường nổi tiếng với truyền thống hiếu học, Thùy Dương đã ấp ủ ước mơ du học. Với nữ sinh, du học không chỉ là cơ hội học hỏi tri thức mà còn là hành trình khám phá và trải nghiệm cuộc sống đa văn hóa.

Khi trở thành sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, ước mơ ấy dần được hiện thực hóa. Trong quá trình học tập, Dương năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá, chủ động tìm hiểu về các chương trình học bổng và cơ hội học tập ở nước ngoài. Nhìn những anh chị và bạn bè xung quanh lần lượt hiện thực hóa ước mơ du học, Dương càng thêm quyết tâm và nỗ lực.

Đầu năm 2025, Thùy Dương được chọn sang thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Chung Cheng (Trung Quốc) trong 4 tháng. Đồ án của cô đạt 9,6 điểm – cao nhất khóa tuyển sinh 2020. Ngay sau kỳ thực tập, cô nhận thư báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ của Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Quốc gia Chung Cheng, kèm học bổng toàn phần.

Cùng thời điểm, Thuỳ Dương tiếp tục ứng tuyển học bổng Erasmus+ tại Đại học Côte d’Azur (Pháp) - trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Âu về các hệ thống số phục vụ con người.

Xuất phát từ nền tảng học chuyên sâu về lập trình và công nghệ, Dương quyết định chọn hướng đi mới là thạc sĩ Khoa học máy tính tại Pháp. Chỉ vài tuần sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Dương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gồm bảng điểm, CV, chứng chỉ ngoại ngữ, thư động lực, thư giới thiệu cùng các thành tích, giải thưởng đã đạt được. Sau vòng phỏng vấn, đến cuối tháng 7, Dương nhận tin trúng tuyển học bổng Erasmus+ danh giá.

Thuỳ Dương và giảng viên hướng dẫn trong quá trình thực tập ở Đại học Quốc gia Chung Cheng (Ảnh: NVCC)

Đánh đổi thời gian nghỉ ngơi để học và cống hiến

Không chỉ đạt thành tích nổi bật trong học tập, Thùy Dương còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Năm 2022, cô được tín nhiệm bầu vào Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đại diện tiếng nói của hơn 17.000 sinh viên trong các quyết sách của nhà trường.

Cùng thời gian đó, Dương đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường (nhiệm kỳ 2022 - 2024) và tích cực tham gia nhiều chương trình, dự án sinh viên khác.

Theo Dương, việc tham gia hoạt động ngoại khóa giúp cô rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao sự tự tin và mở rộng mạng lưới quan hệ - những yếu tố quan trọng khi ứng tuyển học bổng. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh nhiều thời gian cá nhân.

"Phong cách làm việc của em là không để cho thời gian 'chết'. Có những ngày em dành 13 tiếng cho hai mảng là học tập và đảm nhận các nhiệm vụ trong hoạt động ngoại khoá. Em luôn cố gắng làm hết trách nhiệm ở cả hai mảng, dù phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi", Dương nói.

Cô gái năng nổ tham gia các cuộc thi cho sinh viên (Ảnh: NVCC)

Thuỳ Dương đang tập trung hoàn thành chương trình thạc sĩ và lên kế hoạch xin học bổng tiến sĩ để tiếp tục con đường học vấn. Về ước muốn lâu dài, cô mong được trở thành giảng viên của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, nơi nuôi dưỡng và khởi nguồn cho ước mơ và hành trình tri thức nữ sinh.