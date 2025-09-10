Cô gái An Giang lấy tỷ phú Thái Lan sau 1 lần gặp gỡ ở sân bay "bốc hơi" đâu mất rồi?

Angela Chu (tên thật Nguyễn Thị Thảo Châu, sinh năm 1995, quê tại An Giang) là hiện tượng “dao kéo” từng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Cô nhận được nhiều sự chú ý từ năm 2013, khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, “đập đi xây lại”. Song với nhan sắc xinh đẹp hậu phẫu thuật, Angela Chu được nhiều người mệnh danh là “Phạm Băng Băng Việt Nam” vì visual đỉnh của chóp.

Bên cạnh nhan sắc, Angela Chu còn được gọi là “lọ lem đời thực” bởi từ cô gái có hoàn cảnh khó khăn rồi trở thành phu nhân tỷ phú Thái Lan.

Angela Chu từng là gương mặt được nhiều người ngưỡng mộ

Theo đó năm 2019, Angela Chu chính thức kết hôn với doanh nhân Thái Lan, hơn cô 15 tuổi và trở thành dâu hào môn. Về chuyện tình của mình, mỹ nhân gốc An Giang từng chia sẻ cả hai gặp nhau ở sân bay, nam tỷ phú là người chủ động tiến đến làm quen và xin số liên lạc. Sau đó qua thời gian tìm hiểu, cả hai có nhiều tình cảm và dẫn đối phương về ra mắt gia đình.

Sau khi kết hôn, cô thường đăng tải trên MXH những hình ảnh được chồng cưng chiều, cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Angela Chu liên tục được chồng tặng nhà, tặng xe và cổ phần công ty. Ngoài ra, chồng cũng là người hỗ trợ cô hết mình trong công việc.

Cô kết hôn với tỷ phú Thái Lan, hơn 15 tuổi và từng chia sẻ nhiều về cuộc sống viên mãn

Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy Angela Chu không còn xuất hiện trên MXH như trước. Các tài khoản MXH của cô nàng bất ngờ “biến mất”, đều không thể tìm kiếm. Điều này khiến không ít người thắc mắc, cuộc sống hiện tại của cô nàng thế nào, đang ở đâu và lý do gì khiến cô phải “ở ẩn”.

Tài khoản MXH của Angela Chu không còn hoạt động

Nhiều người thắc mắc về sự "biến mất" của Angela Chu

Trên một số trang mạng, từ khóa “Angela Chu hiện tại” cũng được nhiều người tìm kiếm. Không ít người cũng nhận ra sự “biến mất” này của cô nàng. Người thì cho rằng vì lấy chồng tỷ phú nên nàng dâu hào môn phải “ở ẩn”, kín tiếng trong cuộc sống đời thường. Người lại bày tỏ sự lo lắng, không biết cô nàng có gặp phải biến cố gì không. Tuy nhiên, tất cả đều không có câu trả lời, bởi Angela Chu hoàn toàn không còn lộ diện trên MXH.

Trước đó, sau nhiều năm kết hôn, Angela Chu và chồng vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, chưa sinh con. Angela Chu từng tiết lộ rằng mẹ chồng mang tư tưởng khá truyền thống, tuy nhiên bà lại không hề bắt con dâu phải vào bếp hay hối thúc chuyện có em bé. Ngoài ra, người đẹp cũng từng thẳng thắn tiết lộ không muốn có con với chồng đại gia Thái Lan.

Cụ thể trong một livestream cách đây 2 năm, cô nói rằng vì mẹ chồng Thái không hối thúc và bản thân mình với chồng cũng thiếu tập trung cho việc có con nên kết quả vẫn là cặp vợ chồng son. Trước đây cô cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ dành thời gian mang thai, sinh con… nhưng bây giờ không nghĩ đến nữa, và thậm chí, không có con luôn cũng được.

Angela Chu có cuộc sống sang chảnh, thường đi du lịch nhiều nơi

Về chuyện tài chính gia đình, Angela Chu cũng nhiều lần chia sẻ cô không có suy nghĩ ỷ lại chồng giàu mà luôn muốn phát triển sự nghiệp riêng.

"Chồng giàu là chuyện của chồng, còn phụ nữ không có quyền làm kinh tế riêng à? Châu livestream bán này, bán kia không bao giờ thấy xấu hổ. Ngược lại, Châu tự hào, hạnh phúc về công việc mình làm lắm.

Vì sao hả? Vì nhờ có thu nhập riêng, Châu có thể thoải mái lo cho gia đình Châu ở Việt Nam, lo cho 4 em học đại học. Nếu ở nhà chồng nuôi, dù chồng có tốt tính, tử tế thì cũng khó tránh được người này người kia chỉ trích, coi thường. Chưa kể, trúng ông ki bo, nhỏ nhen thì mình ngửa tay xin tiền trong mắt họ mình trở thành kẻ ăn bám”, cô từng bày tỏ.