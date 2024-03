Cô gái 28 tuổi "phượt" chục nghìn cây số 3 năm khiến gương mặt từ thiếu nữ thành "bà thím", bác sĩ chỉ ra nguyên nhân bất ngờ

Ngoại hình thay đổi đáng kể sau hành trình 3 năm của cô gái 28 tuổi

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc không ngừng chia sẻ thông tin về một cô gái 28 tuổi với tên gọi Hạ Hạ (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã có hành trình hai lần đi bộ đến Tây Tạng với tổng quãng đường là 15.000 km. Cô luôn mang theo bên mình một chiếc xe đẩy với 4 chai xăng, một chiếc túi ngủ và một nồi nấu ăn. Hạ Hạ trải cuộc sống bằng số tiền kiếm được từ việc làm Tiktoker chia sẻ video hành trình mỗi ngày của mình.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý không chỉ là hành trình đáng nể phục của cô gái mà còn là những thay đổi về ngoại hình đáng kể sau 3 năm từ khi Hạ Hạ bắt đầu hành trình của mình. Do phải trải qua cuộc sống “dãi nắng dầm sương” mỗi ngày nên Hạ Hạ từ một cô gái với làn da trắng trẻo đã biến thành một “bà cô” với làn da rám nắng và đầy tàn nhang cùng mái tóc cắt ngắn.

Hình ảnh trước và sau hành trình của Hạ Hạ

Xem những bức ảnh so sánh của người phụ nữ trước và sau khi đi bộ đường dài, một số người còn không khỏi cảm thán: “Cảm giác như cô ấy đã đi bộ suốt 30 năm vậy”; “Rõ ràng là một cô gái 28 tuổi nhưng cảm giác như đã 58 tuổi.”...

Đâu là nguyên nhân khiến cô gái thay đổi ngoại hình lớn như vậy?

Đối với vấn đề này, bác sĩ Chu Định Tiên - Phó trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện số 1 Trường Đại học Y Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết:

“Sau khi theo dõi những thay đổi trên da mặt của Hạ Hạ trong video, rõ ràng có thể thấy làn da trước đây của cô ấy tương đối nhẵn mịn, ít tàn nhang cũng như nếp nhăn hơn hiện tại. Sau hành trình đi bộ đường dài, rõ ràng làn da cô ấy đã chịu nhiều tác động của tia cực tím, cháy nắng nên đã xuất hiện tình trạng lão hóa nghiêm trọng."



Bác sĩ Chu Định Tiên cũng thông tin thêm, lão hóa da có thể được chia thành lão hóa tự nhiên và lão hóa do ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời có thể gây ra tình trạng sạm da, cháy nắng, đứt sợi collagen, thúc đẩy quá trình oxy hóa, làm sâu nếp nhăn và tổn thương tiền ung thư.

Do độ cao, không khí loãng, các khu vực cao nguyên phải hứng chịu bức xạ ion và tia cực tím cực mạnh. UVB (tia cực tím sóng giữa) và UVA (tia cực tím sóng dài) trong tia cực tím là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về da do ánh nắng mặt trời. Tia UVB chủ yếu chạm đến lớp đáy của biểu bì và có thể gây cháy nắng. Tia UVA có thể đi sâu vào lớp hạ bì và gây sạm da, lão hóa do ánh nắng…

Vì vậy, sau một thời gian dài tiếp xúc với tia cực tím mạnh ở vùng cao nguyên, làn da của cô gái trở nên sạm đen, xuất hiện nếp nhăn, đốm đồi mồi cùng những thay đổi khác. Hơn nữa, do hành trình đi bộ đường dài khiến cô gái cũng có phần luộm thuộm hơn nên già đi rất nhiều.

Bác sĩ cũng cho biết thêm. vết cháy nắng nói chung có thể được điều trị. Trước hết, nên chườm lạnh sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Có thể dùng sữa lạnh hoặc nước lạnh để chườm hoặc bôi kem dưỡng calamine bên ngoài.

Nếu tình trạng nghiêm trọng và bị cháy nắng diện rộng, có thể sử dụng corticosteroid đường uống nếu cần. Tất nhiên, việc đắp mặt nạ và bật máy tạo độ ẩm hay đơn giản là uống đủ nước hàng ngày cũng rất quan trọng để duy trì độ ẩm.

Tuy nhiên, tình trạng lão hóa do tia cực tím gây ra về cơ bản là không thể hồi phục. Chính vì vậy vẫn cần lưu ý đến các biện pháp bảo vệ da.

Bác sĩ Chu cho biết nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên cũng như những biện pháp chống nắng vật lý như ô, mũ, kính râm, khẩu trang… Tùy theo các tình huống khác nhau để lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp.

Nguồn: Newqq