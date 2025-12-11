Cô gái 28 tuổi nhập viện sau khi bị "sinh vật lạ" trong nhà tấn công

Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện 19-8 đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp bị tắc kè cắn vào ngón tay khi đang chơi cùng vật nuôi tại nhà. Đây là tai nạn tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nếu không được xử lý đúng cách.

Bệnh nhân tên Nguyễn T.H.T, nữ, 28 tuổi, trú tại Từ Liêm – Hà Nội. Khoảng 1 giờ trước nhập viện, bệnh nhân bị tắc kè cắn vào ngón tay, gây chảy nhiều máu. Mặc dù đã băng ép, nhưng máu vẫn rỉ thấm băng kèm theo đau nhức nhiều, nên bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, theo Tri thức & Cuộc sống.

Người phụ nữ 28 tuổi nhập viện cấp cứu vì bị tắc kè cắn. Ảnh minh họa.

Khi vào khám, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Ngón III tay trái có 02 vết thương, kích thước khoảng 1 cm, bờ nham nhở, còn chảy máu.

Các bác sĩ đã tiến hành: Gây tê tại chỗ; Sát trùng vết thương bằng Betadine và oxy già; Kiểm tra: không phạm xương, không đứt gân gấp và gân duỗi; Khâu thưa cầm máu vết thương.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được hướng dẫn theo dõi và kê đơn thuốc điều trị tại nhà. hiện tình trạng ổn định.

Vết cắn do vật nuôi, kể cả những loài nhỏ như tắc kè, vẫn có thể gây chảy máu, nhiễm khuẩn, tổn thương gân – khớp nếu không được xử trí đúng và kịp thời.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo:

- Hạn chế trêu chọc hoặc chơi đùa quá mức với vật nuôi, đặc biệt là các loài bò sát có bản năng tự vệ mạnh.

- Khi bị cắn, cần rửa sạch vết thương ngay dưới vòi nước, băng ép tạm thời để cầm máu và đến cơ sở y tế sớm nhất nhằm được kiểm tra và xử trí đúng phác đồ.

- Tuyệt đối không tự ý xử lý bằng các mẹo dân gian vì có thể khiến vết thương nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc để lại biến chứng khó lường.

