Cô gái 19 tuổi đã khổ sở vì ung thư tuyến giáp, ăn uống lành mạnh nhưng đêm nào cũng làm 1 việc...

Ở tuổi 19, Tiểu Linh (Trung Quốc) được cho là có thói quen ăn uống lành mạnh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Cô hiếm khi động đến nước ngọt có ga, không thích đồ chiên rán, tránh xa bia rượu, đi học xa nhà nhưng hầu như chỉ nấu ăn ở nhà mà không gọi đồ bên ngoài. Thế nên, khi nghe tin Tiểu Linh mắc ung thư tuyến giáp, bạn bè và người quen đều rất ngạc nhiên.

Theo những gì cô kể với Giáo sư Phó Vĩnh Thanh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Chiết Giang (Trung Quốc), cơ thể không cảm thấy có gì bất thường rõ rệt. Trong một lần khám sức khỏe tại trường đại học, Tiểu Linh chỉ nghĩ là khám cho đủ thủ tục, nhưng bác sĩ lại phát hiện cục u bất thường ở cổ. Sau khi hỏi thêm về lối sống, nữ bác sĩ này khuyên cô đi tầm soát ung thư tuyến giáp tại bệnh viện và kết quả thật sự phát hiện khối u ác tính gần cuối giai đoạn 1.

Ảnh minh họa

Tiểu Linh hoảng hốt vô cùng, cô còn quá trẻ lại ăn uống lành mạnh, thậm chí ngày nào cũng tập thể dục ít nhất 15 để giữ dáng. Đến khi Giáo sư Phó phân tích lối sống và bệnh sử, tìm ra nguyên nhân là do thức khuya kéo dài cô gái trẻ mới sững sờ chấp nhận. Vừa khóc nức nở vừa gọi cho gia đình để tiến hành phẫu thuật.

"May mắn là phát hiện sớm, bệnh nhân còn trẻ và không mắc bệnh nền, hợp tác điều trị nên ca phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công tốt đẹp, phục hồi nhanh" - Giáo sư Phó cho biết.

Tại sao thức khuya thường xuyên gây ung thư tuyến giáp?

Theo giải thích của Giáo sư Phó, tuyến giáp chỉ nặng khoảng 20 - 30 gam nhưng lại điều tiết nhịp tim, cân bằng hormone, điều hòa trao đổi chất. "Khi thức khuya, cơ thể bị rối loạn nhịp sinh học, hormone cortisol tăng cao, hệ miễn dịch suy yếu. Điều này khiến tuyến giáp dễ bị viêm, rối loạn chức năng và về lâu dài có thể dẫn đến hình thành khối u, thậm chí ung thư".

Trong khi đó, Tiểu Linh bắt đầu thức khuya thường xuyên kể từ cuối năm lớp 9. Lúc đầu cô chủ yếu thức khuya để học bài vì học trường chuyên, áp lực học tập từ bố mẹ rất lớn, lại thường chỉ tập trung được vào ban đêm. Sau đó khi xa nhà, thời gian thức khuya của cô từ khoảng 1,2 giờ sáng lên sau 3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Thậm chí thức xuyên đêm để xem phim, lướt mạng xã hội, chơi game rồi ngủ bù vào ban ngày sau các tiết học là chuyện "như cơm bữa".

Trường hợp của Tiểu Linh không phải cá biệt. Giáo sư Phó kể lại trước ca phẫu thuật của Tểu Linh không lâu, ông cũng phẫu thuật cho một chàng trai 26 tuổi họ Vũ (Chiết Giang, Trung Quốc) bị ung thư tuyến giáp cuối giai đoạn 3 với lý do tương tự. Điểm khác biệt là chàng trai này có thời gian thức khuya kéo dài nhiều năm hơn, phát hiện bệnh muộn. Khi nhập viện khối u của cậu đã chèn ép đường thở, gây ngáy to và khó thở. Dù đã phẫu thuật cắt bỏ khối u kết hợp hóa trị bổ sung nhưng tỷ lệ tái phát rất cao.

Bác sĩ Ngụy Giai Bình, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền Chiết Giang (Trung Quốc) bổ sung: "Khoảng 5 năm trở lại đây, bệnh nhân mắc bệnh lý tuyến giáp mà bệnh viện chúng tôi tiếp nhận trẻ hóa rất nhanh. Nhiều nhất là cường giáp, suy giáp và viêm tuyến giáp. Độ tuổi dưới 20 đã ung thư tuyến giáp không còn hiếm như trước. Trong số đó, có các điểm chung thường gặp là thức khuya thường xuyên, stress kéo dài, làm việc quá sức và ăn uống vừa bãi theo sở thích. Các ca bệnh thường bị phát hiện muộn, ung thư thường sau giai đoạn 2 do chủ quan, ỷ lại mình còn trẻ".

Ảnh minh họa

Không chỉ ung thư tuyến giáp, Giáo sư Phó và bác sĩ Ngụy cảnh báo việc thức khuya, thiếu ngủ kéo dài còn được các nghiên cứu chỉ ra làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch bị suy yếu khiến cơ thể dễ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, trầm cảm và béo phì.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn uống lành mạnh chỉ là một phần. Nếu không đi ngủ sớm, mọi nỗ lực bảo vệ sức khỏe đều có thể bị phá hỏng. Người trẻ cũng cần duy trì giấc ngủ từ 6 - 8 giờ mỗi ngày, trên 80% là giấc ngủ ban đêm. Đồng thời hạn chế thức quá 23 giờ để tuyến giáp và toàn bộ cơ thể có thời gian tái tạo, phục hồi đúng nhịp sinh học. Cần duy trì khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp định kỳ, vận động đều đặn, ăn uống lành mạnh... để phòng bệnh ung thư tuyến giáp.

Nguồn và ảnh: Sina, Sohu