Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chính thức đạt danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc mẹ và bé tại AIH, đồng thời khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (COE) là mô hình triển khai BFHI tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia dựa trên hướng dẫn của WHO/UNICEF năm 2018. Trong đó, hướng dẫn cập nhật đã kêu gọi các quốc gia tích hợp BFHI vào hệ thống y tế quốc gia nhưng hướng dẫn về việc tích hợp như thế nào thì không được cung cấp, mà các quốc gia phải tự xây dựng mô hình triển khai riêng.

Bệnh viện AIH được Bộ Y Tế công nhận là bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Trước đó, vào ngày 28/5/2025, đoàn giám sát từ Bệnh viện Hùng Vương và tổ chức Alive & Thrive – FHI 360 đã tiến hành đánh giá thực tế tại AIH theo bộ tiêu chí BFHI do Bộ Y tế ban hành (Quyết định 5913/QĐ-BYT). Nội dung đánh giá bao gồm các hoạt động chăm sóc thiết yếu sau sinh (EENC), tiếp xúc da kề da (SSC), và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM).

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe như:

- Tư vấn cho sản phụ từ trước sinh;

- Thực hành da kề da ngay sau sinh thường và sinh mổ;

- Hỗ trợ bú mẹ sớm, hạn chế sử dụng sữa công thức;

- Môi trường bệnh viện thân thiện và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn;

- Truyền thông – giáo dục sức khỏe sáng tạo và hiệu quả.

Đoàn đánh giá ghi nhận chất lượng chuyên môn vượt trội tại AIH, từ đội ngũ bác sĩ – nữ hộ sinh – điều dưỡng được đào tạo bài bản, đến quy trình chăm sóc sau sinh chuẩn quốc tế. Danh hiệu BFHI không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là cam kết dài hạn của AIH trong việc đồng hành cùng mẹ và bé ngay từ những giờ đầu tiên của cuộc đời.

"Sữa mẹ là món quà đầu tiên và tốt nhất mà mẹ có thể trao tặng con. Tại AIH, chúng tôi tự hào được đồng hành cùng mẹ trong món quà ấy – bằng tất cả sự chuyên nghiệp, tận tâm và yêu thương." – Đại diện Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chia sẻ.

Bệnh viện AIH thực hiện da kề da tối thiểu 90 phút liên tục ngay sau sinh thường và sinh mổ.

Hoạt động đồng hành cùng mẹ bầu trước và sau sinh

Bên cạnh việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về BFHI, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ toàn diện cho mẹ bầu và sản phụ. Trong đó, các lớp tư vấn sức khỏe sinh sản được tổ chức hoàn toàn miễn phí định kỳ 2 lần/tháng, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa Phụ Sản, Nhi – Sơ Sinh, Dinh dưỡng. Tại đây, bố mẹ sẽ được trang bị kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc thai kỳ, kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chào đón con yêu.

Các lớp học tiền sản tại Bệnh viện AIH giúp gia đình hiểu rõ lợi ích sữa mẹ và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách.

Song song đó, AIH còn triển khai gói dịch vụ chăm sóc sau sinh dành riêng cho sản phụ sinh tại bệnh viện, giúp hỗ trợ mẹ phục hồi thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Gói dịch vụ bao gồm:

- Hướng dẫn massage kích sữa và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách;

- Dinh dưỡng lợi sữa với thực đơn đầy đủ 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày;

- Chăm sóc vết mổ, vệ sinh tầng sinh môn, vật lý trị liệu tuyến vú;

- Điều dưỡng – nữ hộ sinh hỗ trợ 24/7;

- Bác sĩ khám sau sinh trước khi xuất viện.

Môi trường thân thiện tại AIH khuyến khích mẹ cho con bú sớm và hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Gói chăm sóc sau sinh của AIH không chỉ giúp sản phụ hồi phục nhanh, mà còn mang lại sự an tâm, hỗ trợ kịp thời trong những ngày đầu hành trình nuôi con bằng sữa mẹ – giai đoạn đầy bỡ ngỡ nhưng cũng thiêng liêng nhất.