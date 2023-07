Clip HOT nhất mấy ngày qua: Charlie Puth thành công "trêu đùa" hàng nghìn khán giả Việt Nam khi biểu diễn bản hit Attention

Màn trình diễn của Charlie Puth tại lễ hội âm nhạc 8Wonder vừa qua đã thực sự "bùng nổ" MXH với vô số các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nam nghệ sĩ đạt tương tác rất cao. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phần trình diễn này lại chính là trò đùa hết sức đáng yêu của Charlie Puth dành cho fan Việt.

Pha "việt vị" gây bão của khán giả tại 8Wonder khi đồng thanh hát theo Attention cùng Charlie Puth.

Cụ thể, lúc này Charlie Puth đang trình diễn Attention - bản hit tỉ view và là một trong những ca khúc có độ nhận diện cao nhất của nam nghệ sĩ. Ở phần cao trào, theo lí thông thường Charlie Puth sẽ hát phần điệp khúc lần cuối để kết bài: "You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new". Tuy nhiên đến phần này thì nhạc nền tắt một cách có chủ ý để tạo một khoảng lặng trước khi Charlie Puth vào phần cao trào để kết bài.



Biểu cảm hài hước của Charlie Puth khi fan Việt hát theo quá sung nhưng... vào nhạc quá sớm

Khán giả có mặt tại 8Wonder liền có một pha "việt vị" rất dễ thương - nhạc chưa lên đã "lon ton" hát trước, nhạc tắt nhưng hàng nghìn giọng hát vẫn đồng thanh hát rất to phần điệp khúc. Chính Charlie Puth cũng "bất lực" ngăn cản khán giả khoan hát phần này, chờ thêm chút nữa... nhưng giọng hát của khán giả quá to cũng khiến chính nam ca sĩ lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cuối cùng, phần nhạc nền trở lại, và lúc này Charlie Puth cùng khán giả hòa giọng một lần cuối trước khi kết thúc bản hit Attention. Tất cả đã tạo nên một trong số những màn fanchant ấn tượng nhất xuyên suốt set diễn của Charlie Puth.

- Pha "việt vị" này mà dễ thương ghê...

- Ổng thấy fan hát sung vậy hạnh phúc thấy mồ, giả bộ ngăn cản thôi

- Ủa vậy là "dead crowd" (đám đông im lặng) chưa ta?

- Ai đồn khán giả Việt không hát theo đâu vào đây xem?