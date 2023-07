Khi các nghệ sĩ Việt toả sáng trên sân khấu cùng Charlie Puth trên sân nhà: Điểm sáng cho thị trường, mở ra cơ hội tiệm cận quốc tế

8Wonder không chỉ có Charlie Puth, mà còn có những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ Việt

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả Việt cũng đã chính thức được thưởng thức show diễn đẳng cấp quốc tế, với sự tham gia của siêu sao toàn cầu Charlie Puth tại 8Wonder. Lần đầu đến với mảnh đất hình chữ S, Charlie Puth đã chiêu đãi khán giả Việt bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa, những bản hit tỷ view như Left & Right, Attention, See You Again,... đều được Charlie Puth diễn trực tiếp trên sân khấu với full 100% năng lượng. Không chỉ phá đảo với 75 phút trình diễn đầy choáng ngợp theo đúng kịch bản The Charlie Live Experience, 8Wonder còn hội tụ đủ những tên tuổi hàng đầu và dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất Vpop hiện tại như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, MONO, HIEUTHUHAI, AMEE,...

Charlie Puth đã có 75 phút trình diễn thăng hoa theo đúng kịch bản The Charlie Live Experience ngay tại 8Wonder

Những sân khấu nghệ sĩ Việt mang đến 8Wonder được đầu tư kỹ lưỡng từ âm nhạc, vũ đạo cho đến hệ thống âm thanh ánh sáng đều mượt mà, chuyên nghiệp không kém cạnh ekip quốc tế. Đầu tiên phải kể đến 2 tên tuổi hạng A Hồ Ngọc Hà - Hà Anh Tuấn. Với kinh nghiệm của mình, cả hai chiêu đãi khán giả các tiết mục bùng nổ, nhiều cài cắm ấn tượng, đầy dụng ý nghệ thuật.

Xứng đáng danh xưng "Nữ hoàng giải trí", Hồ Ngọc Hà phát huy năng lượng trình diễn với khả năng hát live nội lực tự tin thể hiện vũ đạo mạnh mẽ, mãn nhãn. Loạt hit gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà như Chơi Vơi, Xin Hãy Thứ Tha, Cô Đơn Trên Sofa, Keep Me In Love được khoác lên tấm áo hoàn toàn mới, hoành tráng, bùng nổ khi kết hợp những phần trình diễn nhạc cụ. Giai điệu quen thuộc, nhưng sân khấu trở nên đặc biệt gấp nhiều lần bởi sự kết hợp độc đáo, nhiệt huyết trình diễn của bà mẹ 3 con.

Loạt hit gắn liền với tên tuổi được khoác lên tấm áo hoàn toàn mới, hoành tráng, bùng nổ khi kết hợp những phần trình diễn nhạc cụ

Nhiệt huyết trên sân khấu của Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ tắt

Nếu Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ với cách kết hợp các loại nhạc cụ, thì Hà Anh Tuấn kết nối hai thế hệ nghệ sĩ đầy uyển chuyển. 8Wonder đặc biệt hơn cả khi lần đầu khán giả được chứng kiến màn song ca của Hà Anh Tuấn cùng MONO. Tiết mục mashup ca khúc hot nhất của cả hai Waiting For You - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em ngay lập tức nên cơn sốt âm nhạc. Tất cả nhờ sức ảnh hưởng của 2 cái tên không tưởng, màu sắc âm nhạc khác biệt, là nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ liền kề.

8Wonder đặc biệt hơn cả khi lần đầu khán giả được chứng kiến màn song ca của Hà Anh Tuấn cùng MONO

Hà Anh Tuấn và MONO song ca trên sân khấu 8Wonder

Tham gia đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế 8Wonder, MONO vẽ thêm một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Có thể thấy MONO đang là tân binh Vpop nhận được rất nhiều sự ưu ái, được trao nhiều cơ hội đứng trên sân khấu lớn, thậm chí hát cùng tên tuổi đàn anh như Hà Anh Tuấn. Rõ ràng, anh chàng đã nắm bắt rất tốt tài nguyên dù mới ra mắt 1 năm. Mỗi show diễn MONO tham gia, khán giả đều cảm nhận được nhiệt huyết bùng nổ, kỹ năng ngày càng tiến bộ và sức hút không hề thuyên giảm.

Có nhiều hit, thế mạnh về âm nhạc được phát huy hết khả năng cùng độ "chịu chơi" tăng theo từng show diễn, MONO liên tục gây bão MXH. Anh chàng chịu khó làm mới bản thân, remix nhạc, biên đạo phù hợp với từng sân khấu. Điển hình như mới đây tại 8Wonder, Em Là từ 1 ca khúc RnB nhẹ nhàng đã được biến tấu thành bản nhạc bốc lửa kết hợp những bước nhảy điệu nghệ khiến dân tình "phát cuồng".

Mỗi show diễn MONO tham gia, khán giả đều cảm nhận được nhiệt huyết bùng nổ, kỹ năng ngày càng tiến bộ và sức hút không hề thuyên giảm

Bản thân AMEE hay HIEUTHUHAI cũng là thần tượng giới trẻ, sở hữu nhiều bài hát được khán giả thuộc nằm lòng. AMEE liên tục góp mặt trong các line-up lễ hội âm nhạc lớn, mang nhạc Việt ra nước ngoài trong chuyến đi đến Nhật Bản mới đây, và hiện tại, cô nàng tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng chung sân khấu cùng Charlie Puth.

Bản thân AMEE hay HIEUTHUHAI cũng là thần tượng giới trẻ, sở hữu nhiều bài hát được khán giả thuộc nằm lòng

Hay như HIEUTHUHAI đã trở thành cái tên quốc dân, già trẻ lớn bé đều biết đến sau 2 năm kể từ King of Rap. Sức ảnh hưởng của nam rapper được chứng minh khi mọi sân khấu anh chàng góp mặt đều viral MXH. Tại 8Wonder, HIEUTHUHAI khẳng định tên tuổi bằng sân khấu đầy năng lượng, những màn giao lưu duyên dáng bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Những cái tên kể trên đại diện cho thế hệ trẻ dám nghĩ dám làm, đa màu sắc, trình diễn như idol quốc tế, thành công trong nước và minh chứng âm nhạc Việt Nam giờ đã khác xưa rất nhiều.

Việt Nam - một thị trường âm nhạc giàu tiềm năng, tương lai đầy hứa hẹn

Những năm gần đây, Vpop đã và đang chuyển mình trở thành thị trường âm nhạc trẻ đầy tiềm năng. Những nghệ sĩ đã có tên tuổi không ngại cập nhật xu hướng thịnh hành, tạo ra sản phẩm chỉn chu chất lượng, từ đó đạt thêm nhiều cột mốc ấn tượng. Minh chứng vô cùng rõ ràng như Cô Đơn Trên Sofa được Hồ Ngọc Hà kết hợp cùng "thánh tạo hit" mới nổi Tăng Duy Tân làm mưa làm gió năm 2022. Hay Hoàng Thuỳ Linh phá đảo MXH châu Á cùng See Tình, bản thân album Link là bước tiến vượt trội, được chuyên trang âm nhạc khắt khe Pitchfork chấm số điểm 7.2.

Nhạc Việt đang dần vươn ra quốc tế, điển hình như Hoàng Thuỳ Linh liên tục lên xu hướng trong năm vừa qua, album Link lọt mắt xanh Pitchfork với số điểm 7.2

Hay như MONO, HIEUTHUHAI, AMEE đều là những cái tên trẻ nhất của Vpop nhưng đã sớm "dắt túi" nhiều bản hit quốc dân, có độ phủ sóng rộng khắp. Trong 4 năm qua, nếu AMEE làm nên tên tuổi với Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Tình Bạn Diệu Kỳ,... thì HIEUTHUHAI là ngôi sao đang lên, liên tục tạo xu hướng qua loạt ca khúc chất lượng như Vệ Tinh, Không Thể Say, Ngủ Một Mình,...

Lứa nghệ sĩ trẻ ngày càng bản lĩnh và táo bạo. MONO đã liều lĩnh khi tung album debut 22, và thành công

Đặc biệt, MONO chỉ mới năm đầu hoạt động đã ra mắt hoành tráng bằng album 22, chiếm đóng MXH bằng liên hoàn Waiting For You, Em Là, Anh Không Thể. Âm nhạc của lứa nghệ sĩ Gen Z đa dạng thể loại, màu sắc riêng biệt không trộn lẫn. Nhiều nghệ sĩ còn thể hiện bản thân đa tài khi tự viết nhạc, sản xuất và phát hành ra thị trường, đảm bảo cá tính độc nhất. Âm nhạc ngày càng được nâng cấp, bộ kỹ năng được hoàn thiện từng ngày là những điểm cộng giúp những cái tên kể trên vươn xa hơn trong thị trường. Tất cả góp phần tạo nên bức tranh khởi sắc, đẩy mạnh tính cạnh tranh, thúc đẩy nghệ sĩ phát triển sản phẩm tập trung vào chất lượng.

Từ 2022 đến nay, các show diễn có quy mô cực khủng đã được tổ chức và thu hút hàng chục nghìn khán giả, chứng minh sức mua của thị trường Việt ngày càng tăng. Điển hình như Tri Âm của Mỹ Tâm (hơn 35 nghìn khán giả), live concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn (hơn 20 nghìn),... Khâu tổ chức, chất lượng âm thanh ánh sáng đều được các nghệ sĩ đảm bảo đạt chuẩn quốc tế. Các music festival liên tục diễn ra, không thiếu các ngôi sao nước ngoài đến biểu diễn và 8Wonder với sự góp mặt của Charlie Puth chính xác là một "cú nổ BIGBANG", góp phần thay đổi định vị Việt Nam trên bản đồ âm nhạc. Có thể nhận định, Việt Nam chuyển mình trong năng lượng trẻ đầy tiềm năng, dần trở thành sự lựa chọn cho các ekip quốc tế.

8Wonder với sự góp mặt của Charlie Puth chính xác là một "cú nổ BIGBANG", góp phần thay đổi định vị Việt Nam trên bản đồ âm nhạc

8Wonder thực sự dụng tâm khi chọn dàn line-up Việt có đủ tên tuổi hàng đầu, đại diện cho 2 thế hệ nghệ sĩ được quan tâm nhất. Không chỉ chú trọng vào 75 phút trình diễn của Charlie Puth, VinWonders đã đầu tư mạnh tay, mọi sân khấu đều được đặt để dụng ý nghệ thuật chỉn chu, kỹ lưỡng. Mỗi một nghệ sĩ đều tạo nên điểm nhấn không trộn lẫn. Suốt đêm diễn, mỗi một giây phút, 8Wonder đều để lại dư vị khó quên, thăng hoa trong âm nhạc và cảm xúc.

Cơ hội tiến xa hơn

Đến với 8Wonder, Charlie Puth chọn Việt Nam là điểm diễn bắt đầu hành trình châu Á The Charlie Live Experience. Lần đầu tiên, một ngôi sao toàn cầu đương thời đồng ý bắt tay với ekip Việt tổ chức show diễn mang đẳng cấp quốc tế. Tại VinWonders, khán giả đã được hoà mình trong không gian âm nhạc phóng khoáng, tự do, hoà giọng cùng Charlie Puth những nốt nhạc thăng hoa nhất. Charlie Puth đến Nha Trang mở ra cơ hội, Việt Nam trở thành sự lựa chọn cho nhiều ngôi sao tầm cỡ trong tour thế giới của họ.

8Wonder thành công rực rỡ, "phá đảo" truyền thông với chất lượng show hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây không chỉ là cơ hội, mà còn là thách thức cho ekip Việt trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe phía Charlie Puth đặt ra. Được cọ xát với ekip quốc tế, những kinh nghiệm gặt hái sau 8Wonder sẽ giúp ekip Việt ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

8Wonder không chỉ là cơ hội, mà còn là thách thức cho ekip Việt trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe phía Charlie Puth đặt ra

VinWonders đặt nhiều yêu cầu khắt khe cho chính họ trong việc tổ chức 8Wonder, đại diện BTC cho biết: “Yêu cầu kỹ thuật của các nghệ sĩ lớn quốc tế chắc chắn là một bài toán khó cho bất kỳ đơn vị tổ chức nhạc hội chuyên nghiệp nào tại Việt Nam. Trong trường hợp của 8Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với setlist của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, và đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi chúng tôi phải kết hợp giữa một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo và vận hành sự kiện dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam. Trải qua quá trình ấp ủ và dàn dựng trong suốt nửa năm, chúng tôi đã đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho một sân khấu hoành tráng tái hiện đại dương vô cực, hệ thống âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng đẳng cấp quốc tế, cùng những key moments tráng lệ được kì vọng xứng tầm ‘kỳ quan cảm xúc’ - chủ đề của 8Wonder”.

8Wonder quy mô, hoành tráng với set up sân khấu mang đẳng cấp quốc tế

Như Đạo diễn Cao Trung Hiếu khẳng định, 8Wonder sẽ tạo nên cánh cửa mở ra tương lai đưa Việt Nam tiệm cận thế giới: “VinWonders kỳ vọng 8Wonder là một concept festival âm nhạc quốc tế thường niên lần đầu có mặt tại Việt Nam, do chính người Việt Nam tổ chức! Trong 6 tháng qua, họ đã cùng làm việc với ekip chúng tôi và một đội ngũ nước ngoài để tạo ra concept ‘8Wonder - kỳ quan thứ 8’, cũng có thể gọi là một kỳ quan infinity - vô tận về cảm xúc… Chúng tôi cũng có những set up phức tạp về kỹ thuật, sân khấu và sự xuất hiện để khiến không chỉ khán giả, mà chính ca sĩ Việt Nam và cả Charlie Puth cũng sẽ tận hưởng thời gian trình diễn của mình”.