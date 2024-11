“Phí cả nón vàng của B Ray”

Tại tập 7 Rap Việt, Karik ghép cặp Mason Nguyen và Tiêu Minh Phụng trong tiết mục Hẹn Bé Lần Sau. Với màn trình diễn trội hơn, Mason Nguyen chiến thắng thuyết phục. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng dậy sóng chính là nón vàng B Ray dành cho Tiêu Minh Phụng. Suốt cả hai vòng thi, kĩ năng rap của thí sinh này vẫn luôn bị rap fan đánh giá thấp. Sự kết hợp giữa rap với cải lương bị cho là khá gượng ép, không tạo nên tổng thể hài hòa. Vì thế, quyết định của B Ray đã gây ra phản ứng mạnh mẽ.

Cộng đồng mạng dậy sóng khi B Ray dành nón vàng cho Tiêu Minh Phụng

Trong nhiều group, fanpage về rap, hàng trăm bình luận tỏ rõ sự thất vọng khi Tiêu Minh Phụng nhận nón vàng từ B Ray. Nhiều người cảm thấy bất công vì Billy 100 hay Dablo - những thí sinh khác thua trong màn đấu 1:1 xứng đáng nhận nón vàng hơn. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng đây là “kịch bản” của chương trình, B Ray “bị ép” phải làm như thế, nên khoảnh khắc nhận học trò mới, biểu cảm của anh trông thật đáng thương!

MXH bùng nổ tranh cãi về nón vàng B Ray dành cho Tiêu Minh Phụng

Trên mạng xã hội Threads, có người nửa tin nửa ngờ “chưa xem tập này nhưng có thật là B Ray quăng nón cho Tiêu Minh Phụng không vậy mọi người?”. Quyết định của B Ray bị cho là lãng phí nón vàng: “Nón vàng ‘phế’ nhất từ trước tới nay”, “Team B Ray mạnh đến mức phải phế cái nón đi”, “Chắc B Ray tiếc cái nón lắm, tưởng vớt được Mason”... Để trấn an khán giả, B Ray phải lên tiếng “Tiêu Minh Phụng rap hay, mấy em biết gì”.

Tiêu Minh Phụng đang là thí sinh bị ghét nhất Rap Việt mùa 4

Tới thời điểm này, chắc chắn Tiêu Minh Phụng đang là thí sinh bị ghét nhất Rap Việt mùa 4. Kĩ năng hạn chế nhưng vẫn được o bế hết từ vòng này tới vòng khác, rap fan khó lòng chấp nhận khi thấy Tiêu Minh Phụng tiến sâu tại chương trình.

Vì sao Tiêu Minh Phụng bị ghét?

Ngay từ khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 4, Tiêu Minh Phụng đã trở thành “kẻ thù” của phần lớn rap fan. Lyric tối nghĩa, flow như đọc vè, chơi chữ gượng ép, đó chưa phải tất cả những điểm yếu của Tiêu Minh Phụng. Điều khiến nhiều khán giả khó chịu là Tiêu Minh Phụng kết hợp những thể loại âm nhạc truyền thống với rap một cách vô cùng khiên cưỡng, giống như một “chiêu trò” chứ không thật sự tôn vinh âm nhạc dân tộc.

Hẹn Bé Lần Sau - Stage của Tiêu Minh Phụng và Mason trong tập Đối đầu Rap Việt

Rap Việt mùa 3, Yuno Bigboi từng kết hợp rap với cải lương qua tiết mục Sau Bức Màn Nhung. Ở King of Rap 4 năm về trước, Chị Cả và Color cũng kết hợp rap với cải lương qua tiết mục Cô Gái Bán Sầu Riêng. Những tiết mục này đều được khen ngợi về sức sáng tạo, mới mẻ khi đưa chất liệu âm nhạc truyền thống vào rap. Chỉ riêng Tiêu Minh Phụng bị chê, cụ thể là bởi “năng lực có hạn”, không phải vì khán giả không mở lòng đón nhận cái mới.

Dù vậy, Tiêu Minh Phụng vẫn được 4 chọn vòng 1, nón vàng vòng 2, trong khi nhiều thí sinh khác được cho là có kĩ năng tốt hơn đã phải dừng bước. Tới đây, khán giả bắt đầu nhận ra Rap Việt hoàn toàn là một chương trình giải trí về Rap, đặt yếu tố hút view lên hàng đầu thay vì tìm ra các rapper chất lượng trong cộng đồng. Và Tiêu Minh Phụng đã làm lộ điều đó một cách khá rõ nét.

Tiêu Minh Phụng “chọc giận” rap fan nhưng vẫn đi sâu vào Rap Việt mùa 4

Khá dễ hiểu khi Tiêu Minh Phụng “chọc giận” rap fan nhưng vẫn đi sâu vào Rap Việt mùa 4 bởi vì anh chàng đáp ứng đủ các yếu tố cần có của 1 chương trình giải trí về Rap. Thực tế, với xuất thân là một diễn viên cải lương hoạt động lâu năm, Tiêu Minh Phụng có khả năng trình diễn tốt hơn so với phần lớn các thí sinh tại Rap Việt. Màu nhạc của anh cũng mang năng lượng tươi sáng, tích cực, dễ khuấy động không khí. Với việc thời gian ghi hình cho một tập có thể kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, những người có khả năng mang lại tinh thần phấn khởi, vui tươi cho giám khảo sẽ có ưu thế hơn.

Sự “o bế” dành cho Tiêu Minh Phụng khá lộ liễu khiến phản ứng khán giả trở nên khá tiêu cực

Các tiết mục của Tiêu Minh Phụng giàu sức giải trí, có màu sắc độc lạ, thể hiện tính vùng miền cao hơn so với mặt bằng chung dàn thí sinh năm nay. Không những thế, bản thân Tiêu Minh Phụng cũng là một TikToker - diễn viên hài, là gương mặt thân quen với một nhóm khán giả nhất định. Đây cũng có thể là một điểm cộng khiến các huấn luyện viên cân nhắc.

Tuy nhiên, sự “o bế” dành cho Tiêu Minh Phụng là khá lộ liễu khiến phản ứng khán giả trở nên khá tiêu cực. Đặc biệt là khi B Ray tung nón vàng cho thí sinh này với một biểu cảm khá “sượng”.

Tiêu Minh Phụng có đáng trách đến như vậy?

Chẳng ai muốn nổi tiếng theo hướng tiêu cực, và có lẽ Tiêu Minh Phụng cũng vậy. Công bằng mà nói, Tiêu Minh Phụng cũng không làm gì nên tội. Anh cũng phải đi casting, cũng đem hết bài vở ra mà thi thố. Những tràng nhả vần “toàn t” hay những câu chơi chữ đồng âm, đảo vần của anh cho thấy những nỗ lực đáng kể của một người mới chơi rap, dù chưa đủ làm hài lòng phần lớn cộng đồng. Xuất thân là một diễn viên cải lương, mong muốn đưa văn hóa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả đại chúng nhờ vào một gameshow đang được lòng giới trẻ, cũng là hoàn toàn đáng khen.

Nhà sản xuất cũng có cái lý của riêng họ. Đã tổ chức tới mùa thứ 4, những nhân tố mới bắt đầu cạn kiệt. Cái họ cần không chỉ là những thí sinh có kĩ năng ấn tượng, mà còn là những màu sắc mới lạ, độc đáo. Năm ngoái, Double2T với hình tượng “người miền núi chất” đã chiếm trọn trái tim khán giả, trở thành quán quân nhờ lượng bình chọn ấn tượng, dù kĩ năng rap chưa quá xuất sắc. RHYDER - một thí sinh gây tranh cãi gần như toàn bộ chương trình vì “hát nhiều hơn rap”, nhưng lại là người thành công nhất sau cuộc thi. Liu Grace - nữ chiến binh với âm nhạc đậm chất đường phố được nhiều người yên mến, so sánh với tlinh. Với sự thành công của mùa trước, Rap Việt mùa này đang tìm kiếm và xây dựng rất nhiều hình tượng tương tự.

Người gây tranh cãi nhất Rap Việt mùa 3 là RHYDER vì "hát nhiều hơn rap"

“Tấm gương vượt khó” tương tự Double2T, ở mùa này sẽ là 7dnight. Coolkid nối tiếp RHYDER, trở thành người cất vang câu hát “lại là DG House”. Giống như Huỳnh Công Hiếu mùa trước, Robber cũng được kì vọng tiến sâu sau khi lột bỏ hình ảnh bụi bặm để hướng tới nhiều khán giả đại chúng hơn. Sau Hurrykng, tới lượt MANBO là thành viên tiếp theo của tổ đội GERDNANG “ké fame” từ HIEUTHUHAI tại chương trình. Với 7 thí sinh nữ lọt tới vòng 2, những Sabirose, V#, Danmy… hoàn toàn có thể là nhân tố tiềm năng cho Em Xinh Say Hi - chương trình gameshow âm nhạc phiên bản nữ sắp ra mắt trong năm sau của cùng nhà NSX Anh Trai Say Hi.

Tiêu Minh Phụng không hẳn là giống một ai ở mùa trước. Anh có màu sắc độc lạ của Pháp Kiều, có chất liệu miền Tây đặc trưng như Long Nón Lá, chỉ riêng chuyện bị chê từ vòng này qua vòng khác, là không giống ai cả. Mà đó lại là yếu tố khiến Rap Việt được bàn luận nhiều hơn. Giữa một mùa giải kém nhiệt thấy rõ, đôi khi chút tranh cãi lại khiến chương trình truyền hình được chú ý hơn.

Tiêu Minh Phụng khi về tay B Ray liệu có thể “lội ngược dòng” ở vòng sau, lấy lại cảm tình của khán giả?

Tới thời điểm này, chuyện Tiêu Minh Phụng bị ghét đã rõ. Nhưng bước tiếp theo anh và nhà sản xuất sẽ làm gì mới là điều đáng bàn. Vòng Bứt phá luôn là nơi giúp thí sinh các mùa Rap Việt “tẩy trắng”. Kellie hay Sidie ở mùa 2, hay RHYDER ở mùa 3 đều là những thí sinh có màn trình diễn tốt ở vòng này dù nhận ít nhiều chỉ trích ở những trước đó. Vì thế, Tiêu Minh Phụng khi về tay B Ray vẫn có thể “lội ngược dòng” ở vòng sau, lấy lại cảm tình của khán giả. Nếu được rơi vào một bảng đấu dễ, không loại trừ khả năng thí sinh này vào tới tận Chung kết.

Xa hơn, Tiêu Minh Phụng đã được khán giả biết tới nhiều hơn, còn nhà sản xuất thì có thêm một gương mặt tiềm năng cho các chương trình trong cùng hệ sinh thái. Anh Trai Say Hi có thể tổ chức mùa 2, trong khi các chương trình hài, truyền hình thực tế cũng là những sân chơi khai thác được thế mạnh của Tiêu Minh Phụng. Hi vọng Tiêu Minh Phụng sẽ biết cách tận dụng cơ hội của mình để chiếm được thiện cảm của khán giả, thay vì bị gán mác thí sinh bị ghét nhất Rap Việt mùa này.